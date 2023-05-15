Лукашенко умирает: у белорусского диктатора обнаружили инфекционный миокардит

Белорусская оппозиция заявляет что у самопровозглашенного президента Беларусии Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит. Один из лидеров оппозиции Павел Латушко сообщил об этом со ссылкой на свои источники.Латушко напомнил, что Лукашенко не был на людях уже пять дней, хотя ранее даже в отпусках подчеркивал, что "круглосуточно работает", появляясь в публичном поле.Инфекционно-аллергический миокардит — это болезнь сердечной мышцы, вызываемая различными инфекциями (например, гриппом).Последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике 9 мая. На параде в Минске же Лукашенко впервые не выступал. Тем не менее, он стоял на параде и был на возложении цветов к монументу Победы.На днях президент Беларуси впервые не появился на торжествах в честь Дня госфлага. В воскресенье Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна БеларусиВчера первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко перестал появляться на публике после мероприятий в честь Дня Победы в Москве и Минске по причине плохого самочувствия.Политолог Аббас Галлямов в качестве одной из версий указывает, что болезнь Лукашенко может быть «дипломатической» из-за требования Путина вступить в войну с Украиной, вопреки настроениям белорусов. Галлямов также допускает, что союзника могли отравить по приказу из Кремля, потому что Путин отчаялся при нынешнем руководстве Белоруссии втянуть ее в войну.