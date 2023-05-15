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Лукашенко умирает: у белорусского диктатора обнаружили инфекционный миокардит

15 Мая 2023, 13:52:32 2019 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лукашенко умирает: у белорусского диктатора обнаружили инфекционный миокардит

Белорусская оппозиция заявляет что у самопровозглашенного президента Беларусии Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит. Один из лидеров оппозиции Павел Латушко сообщил об этом со ссылкой на свои источники.

Латушко напомнил, что Лукашенко не был на людях уже пять дней, хотя ранее даже в отпусках подчеркивал, что "круглосуточно работает", появляясь в публичном поле.

Инфекционно-аллергический миокардит — это болезнь сердечной мышцы, вызываемая различными инфекциями (например, гриппом).

Последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике 9 мая. На параде в Минске же Лукашенко впервые не выступал. Тем не менее, он стоял на параде и был на возложении цветов к монументу Победы.

На днях президент Беларуси впервые не появился на торжествах в честь Дня госфлага. В воскресенье Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси

Вчера первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко перестал появляться на публике после мероприятий в честь Дня Победы в Москве и Минске по причине плохого самочувствия.

Политолог Аббас Галлямов в качестве одной из версий указывает, что болезнь Лукашенко может быть «дипломатической» из-за требования Путина вступить в войну с Украиной, вопреки настроениям белорусов. Галлямов также допускает, что союзника могли отравить по приказу из Кремля, потому что Путин отчаялся при нынешнем руководстве Белоруссии втянуть ее в войну.
Тэги: медицина, Беларусь, Лукашенко
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