Вчера в Татарстане возникло бурное обсуждение после выступления депутата госсовета от партии "Единая Россия" Азата Хамаева, который раскритиковал поведение несовершеннолетнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в оккупированной Ичкерии. Хамаев оскорбительно высказался о поступках молодого Кадырова, вызвав гнев и недоумение в обществе."Что за страна, в которой сын главы региона избивает заключенных? Это просто ужас. И что удивительно, многие мусульмане поддерживают его, считая его подвигом. Но это не подвиг, это позор", - заявил Хамаев в своем выступлении.Его слова вызвали бурю эмоций в обществе и подняли вопросы о правовой системе и нравственных ценностях в России. Примечательно, что на критику не остался без ответа сам Рамзан Кадыров, который обычно избегает обсуждения подобных тем.Одновременно с этим в регионе растет требование независимости. Недавно в Татарстане прошел телемарафон, в ходе которого призывали всех жителей региона выступить против военных действий и сосредоточиться на строительстве своего будущего."Мы прожили через дефолты, кризисы, войны и пандемию. Мы сильные и смелые. Но сейчас наши молодые люди отправляются в опасные места, а не все из них возвращаются. Нам нужно строить наше будущее, а не участвовать в войнах, которые не наши", - заявила одна из участниц акции в Татарстане.Сегодня также стало известно, что судебные приставы приостановили исполнительное производство для участников специальной военной операции, включая задолженности по жилищно-коммунальным услугам и кредитам. Но многие жители региона требуют вернуть их сыновей и дочерей домой и прекратить вмешательство в чужие конфликты.