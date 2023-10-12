Тимур Абдурахманов из Дагестана про свой батальон «Алга»: «Здесь пи*да сколько полегло». ВИДЕО

"Мы говорили о трех ликвидированных комбатах 72 бригады ВС РФ в Андреевке, по сути и не соврали. "Медведь" и "Авангард" действительно были задвухсочены, а "Шайтан" попал к нам в плен", — сообщил украинский защитник.

"Наконец мне хотелось бы написать, что в РФ дела совсем плохи, если у них комбаты и комбриги жмурятся от стрелкотни, но даже в этой победной заметке хочу напомнить вам что мы воюем с одной из сильнейших армий мира и каждая удачная операция дается нам не простой ценой", — написал военный.

Российский майор Абдурахманов с позывным "Шайтан" сдался в плен под Бахмутом и дал показания, из которых стало известно о гибели командира 85 бригады ВС РФ.Информацию в своем Telegram-канале 10 октября подтвердил, командир 2-го штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады ВС Украины Дмитрий Кухарчук. По его словам, командир батальона ВС РФ "Алга" (Татарстан), с позывным "Шайтан" был взят в плен, а все его бойцы уничтожены.Пленного командира оккупантов зовут Тимур Абдурахманов, ему 33 года, и он из Дагестана, позывной "Шайтан".Как отмечает Дмитрий Кухарчук, "Шайтан" рассказал, что в июле в стрелковом бою также был ликвидирован командир 85 бригады ВС РФ.Отметим, что командир батальона "Алга" является героем одного из российских пропагандистских роликов. На видео он говорит, что в Украине ВС РФ якобы "борются за правое дело" и что их деды и прадеды "не добили это все".Ранее, 9 октября, бойцы 2 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как взяли в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБр РФ на Бахмутском направлении. Враг состояние своего подразделения прокомментировал следующими словами: "Здесь пи*да сколько полегло".

72-я бригада ВС РФ полностью разгромлена

Бывший комбриг 72-й мотострелковой бригады ВС РФ Роман Веневитин рассказал, как не смог дозвониться до командиров батальонов бригады, полностью разгромленной в селе Андреевка под Бахмутом 15 сентября.Андреевку обороняли все три мотострелковых батальона 72-й бригады, и все три комбата и большая часть офицеров из боя не вышли, потому Веневитин и не смог никому дозвониться. Особо тяжкие потери понёс 1-й мотострелковый батальон. Успешно ликвидированы "Медведь" и "Авангард"- позывные комбатов 3-го и 2-го батальона.Напомним, аналитики Института изучения войны за 6 октября рассказали, что украинские бойцы продвинулись к железнодорожному пути на южном фланге Бахмута Донецкой области. В частности, ожесточенные бои продолжались в районе Клещиевки и Андреевки, которые освободили силы Обороны.5 октября The New York Times со ссылкой на западных военных аналитиков и чиновников сообщил, что оккупанты используют тактику эластичной обороны. Они отступают со своих позиций во время наступления ВСУ, а затем наносят ответный удар в момент уязвимости украинских военных.