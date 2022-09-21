Саудовский принц Мухаммед бин Салман уговорил Путина освободить 10 иностранных военнопленных

Известно, что россияне передали пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Самолет с ними уже приземлился в арабской стране.

Их имен пока не называют, но, скорее всего, россияне отпустили гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребига, граждан Великобритании Джона Гардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также граждан США - Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Некоторые из них были «приговорены» к смертной казни в «ДНР».

Посредником в переговорах по иностранцам из ВСУ был саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он напрямую общался с Москвой и Киевом.

Лиз Трасс подтвердила информацию

Премьер-министр Британии Лиз Трасс подтвердила, что пятеро британских граждан, воевавших за Украину и взятых в плен на востоке страны, освобождены благодаря посредничеству Саудовской Аравии.

Ранее со ссылкой на представителя Саудовской Аравии СМИ сообщали, что Россия освободила 10 военнопленных, среди которых граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Министр здравоохранения Британии подтвердил, что среди освобожденных Эйден Аслин, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен в апреле. Он был приговорен к смертной казни в "ДНР".

Кого или что в обмен на это получила Россия - пока не сообщается.

Издание Al-Arabiya сообщает подробности передачи страной-агрессором Россией Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев.