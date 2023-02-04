Подробности обмена пленными от 4 февраля. 63 россиян обменяли на 116 защитников Украины

Сегодня утром 4 февраля, между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными: 63 российских окупанта обменяли на 116 защитников Украины.
Как нам стало известно, на территории Сумской области в районе КПП Колотиловка состоялся новый обмен пленными по формуле «63 на 116». Об обмене первым сообщило Минообороны РФ.
В российском ведомстве отметили, что в состав 63 вернувшихся в Россию военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.
С украинской стороны детали обмена прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, по словам которого Россия выдала Украине двух офицеров, а также 114 рядовых и сержантов:
- 87 бойцов ВСУ;
- 6 сотрудников Нацполиции;
- 8 служащих «Территориальной обороны»;
- 5 пограничников;
- 7 бойцов Нацгвардии;
- 2 военнослужащих ВМС;
- 1 сотрудник МЧС.
Андрей Ермак: 116 украинских военных вернулись домой из российского плена
Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, из российского плена возвратились еще 116 украинских военных. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы, работавшие на бахмутском направлении.
Ранее в субботу российское минобороны проинформировало об освобождении из украинского плена 63 военнослужащих армии РФ, в том числе, как было сказано, относящихся к "чувствительной категории".
"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев… Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов", - сообщил Ермак.
По словам Ермака, 87 вернувшихся военных – из рядов Вооруженных сил Украины; из них двое – служащие Сил специальных операций.
Также возвращены восемь бойцов территориальной обороны, семь - Национальной гвардии Украины, шестеро из Национальной полиции, пятеро пограничников, двое моряков и один сотрудник ГСЧС.
Кроме того, по словам чиновника, возвращены тела погибших иностранных добровольцев, в частности Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего волонтера Евгения Кулика - украинца, служившего во Французском иностранном легионе и вернувшегося защищать Украину после начала полномасштабного российского вторжения.