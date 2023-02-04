Подробности обмена пленными от 4 февраля. 63 россиян обменяли на 116 защитников Украины

Как нам стало известно, на территории Сумской области в районе КПП Колотиловка состоялся новый обмен пленными по формуле «63 на 116». Об обмене первым сообщило Минообороны РФ.

В российском ведомстве отметили, что в состав 63 вернувшихся в Россию военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

С украинской стороны детали обмена прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, по словам которого Россия выдала Украине двух офицеров, а также 114 рядовых и сержантов:

87 бойцов ВСУ;

6 сотрудников Нацполиции;

8 служащих «Территориальной обороны»;

5 пограничников;

7 бойцов Нацгвардии;

2 военнослужащих ВМС;

1 сотрудник МЧС.

Андрей Ермак: 116 украинских военных вернулись домой из российского плена

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, из российского плена возвратились еще 116 украинских военных. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы, работавшие на бахмутском направлении.

Ранее в субботу российское минобороны проинформировало об освобождении из украинского плена 63 военнослужащих армии РФ, в том числе, как было сказано, относящихся к "чувствительной категории".

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев… Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов", - сообщил Ермак.

По словам Ермака, 87 вернувшихся военных – из рядов Вооруженных сил Украины; из них двое – служащие Сил специальных операций.

Также возвращены восемь бойцов территориальной обороны, семь - Национальной гвардии Украины, шестеро из Национальной полиции, пятеро пограничников, двое моряков и один сотрудник ГСЧС.

Кроме того, по словам чиновника, возвращены тела погибших иностранных добровольцев, в частности Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего волонтера Евгения Кулика - украинца, служившего во Французском иностранном легионе и вернувшегося защищать Украину после начала полномасштабного российского вторжения.

Сегодня утром 4 февраля, между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными: 63 российских окупанта обменяли на 116 защитников Украины.