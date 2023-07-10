Кадыров отправил в Бахмут спецназовцев, которые до этого не смогли взять Марьинку



Кадыров написал в своем телеграм-канале в воскресенье о том, что спецназ «Ахмат» во главе с его командиром Апты Алаудиновым «переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление». Это говорит о «доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения».

Сообщение о переброске появилось на фоне новостей о продвижении украинской армии, которая взяла часть высот к северу от Клещеевки, между этим селом и Бахмутом. Пророссийский канал WarGonzo утверждает, что если ВСУ разовьют успех, то российской армии, вероятно, придется отступить из Клещеевки. Район Бахмута - одно из трех основных направлений начавшегося месяц назад контрнаступления ВСУ, которые также ведут атаки в Запорожской области и на западной границе Донецкой области.

До этого чеченские подразделения перебрасывали под Марьинку и, как говорил глава «Ахмата» Алаудинов, перед ними ставили задачу занять этот город. И 2 июня Кадыров отрапортовал о том, что чеченские бойцы совместно с подразделениями Минобороны РФ заняли 70% этого города. Однако, как обратил внимание основатель Conflict Intelligence team Руслан Левиев в сводке от 2 июня, за полгода до этого, в середине декабря 2022 глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявлял о захвате 80% Марьинки.

К 10 июля Марьинка по-прежнему не взята, каких-то серьезных изменений на этом участке фронта с появлением чеченских подразделений не произошло, сказал «Агентству» OSINT-аналитик Кирилл Михайлов. Военкор Владимир Романов писал, что благодаря появлению на этом участке «именитого подразделения» продвижение составило 200 метров.

В середине июня спецназ «Ахмат» заявил, что будет охранять границу в Белгородской области. Это заявление было сделано после того, как на территорию области заходили диверсионные группы с территории Украины. Они захватывали населенные пункты в области. С момента появления кадыровцев боев на территории области не было, сказали «Агентству» Михайлов и белгородский журналист Никита Парменов.

Белгородский канал «Пепел» со ссылкой на военных сообщал, что добровольцы из полка «Ахмат» заняли «в лучшем случае 3-5 эшелоны обороны», а на первом и втором рубежах в непосредственной близости от границы дислоцированы российские срочники. На фоне этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал раздать оружие бойцам территориальной обороны. Закон не разрешает этого делать, однако Гладков говорил, что эта проблема будет решена.

Кадыров объявил о переброске своих подразделений в Украину на третий день войны, 26 февраля 2022 года. Военные эксперты и российский провоенные каналы говорили об их плохой подготовке, пренебрежительно называя «тик-ток-войсками». «Из-за потерь на фронте в 2022 году Кадыров старается беречь своих солдат, а поэтому все последние действия с его участием напоминают PR-акцию», – сказал «Агентству» аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

В апреле и мае Кадыров четыре раза сообщал об отправке чеченских добровольцев и спецназовцев в Украину. В разгар конфликта основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина и Минобороны России глава Чечни предлагал Путину перебросить своих бойцов под Бахмут в том случае, если этот участок покинут «пригожинцы».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о отправке спецназа «Ахмат» на защиту Бахмута. Свою предыдущую задачу - взять город Марьинка в Донецкой области Украины - бойцы этого чеченского подразделения выполнить не смогли.