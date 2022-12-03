В Швеции пропал блогер Тумсо Абдурахманов. Он критиковал Кадырова

Правозащитники и журналисты уже третьи сутки не могут связаться с чеченским оппозиционным блогером Тумсо Абдурахмановым. Ранее активист уже становился жертвой покушения и тогда на суде говорилось, что за этим стоит чеченское руководство. Спикер парламента Чечни лично объявил блогеру кровную месть.

1 декабря в сети появились сообщения об убийстве блогера, однако сами авторы поста о смерти Абдурахманова оставили дисклеймер: «Источники неофициальные и низкого уровня доверия». О возможном убийстве блогера, как следует из поста, сообщила пользовательница инстаграм, которая называет себя соседкой Абдурахманова и утверждает, что слышала выстрелы.

Абдурахманов был убит

Вечером 1 декабря в пророссийском канале «Кавказ Фронт» появилось видео, на котором якобы активиста госпитализируют с пулевыми ранениями. Подпись под видео гласит, что Абдурахманов убит.

Прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь» также без ссылок на источники утверждает, что активист, «судя по всему, действительно был убит»

Чеченская правозащитная организация VAYFOND, которая базируется в Европе, пишет, что о смерти Абдурахманова ничего неизвестно. Правозащитники сообщили и об исчезновении родного брата блогера, представителя ассоциации — Мухаммада Абдурахманова.

Изданию «Кавказский Узел» пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков сообщил, что возможно речь идет об убийстве мужчины, который жил по соседству с блогером, но и эта информация не подтверждена.

В сводках правоохранительных органов Швеции и местных СМИ информации об убийстве Тумсо Абдурахманова нет.

Абдурахманов рассказывал о нарушении прав человека

Абдурахманов в середине 2010-х покинул Россию после конфликта с одним из родственников главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2021 году он получил политическое убежище в Швеции. В своих видео на YouTube он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и берет интервью у оппозиционных активистов. В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову «кровную месть». Даудов объявил оппозиционера своим личным врагом и пообещал найти его вместе с братьями за то, что Абдурахманов назвал отца Рамзана Кадырова — Ахмата — предателем чеченского народа.

На активиста уже было совершено покушение в феврале 2020 года. На Абдурахманова напали в его квартире в Швеции, но ему удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию. За нападение осудили граждан России, но конкретных заказчиков не нашли, хотя прокурор на заседании заявил, что подозревает связь нападавших с руководством Чечни.

За последние несколько лет в Европе погибли несколько противников Рамзана Кадырова. Они стали жертвами покушений. Среди них - ​блогер Мамихан Умаров, который в своем видео оскорбил лично Кадырова и его отца, и Мансур Старый (Имран Алиев), убийцу которого видели среди кадыровцев в Украине. В 2019 в Берлине застрелили также бывшего во Вторую чеченскую войну командира взвода Ичкерии Зелимхана Хангошвили. За его убийство осудили бывшего сотрудника ФСБ.