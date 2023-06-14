Адам Делимханов убит. Соратника Кадырова ликвидировали в Приморске, недалеко от Бердянска - СМИ

В сети ходят слухи, якобы правая рука главы Чеченской республики Адам Делимханов был убит в оккупированном россиянами городе Приморск Запорожской области. Такую информацию обнародовал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.
По его словам, "задвухсотили" Делимханова в Приморске бойцы группы ССО "Бандерлоги" вместе с группой Горизонт. Кортеж приспешников Кадырова двигался на внедорожниках и в результате по ним успешно отработала наша арта. - пишет Сазонов
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Вместе с Делимхановым погибло ещё около 200 человек личного состава. Предварительно, раненых не было, а через полчаса на место прибыли аж 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела.
Ждём официального подтверждения.
Делимханов ранен
В тоже время депутат Госдумы РФ сообщил, что Адам Делимханов был ранен, и пока жив.
Об этом каналу «Звезда» сообщила пресс-служба Госдумы, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что Делимханов умер.