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Адам Делимханов убит. Соратника Кадырова ликвидировали в Приморске, недалеко от Бердянска - СМИ

Сегодня, 11:57:10 699 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Адам Делимханов убит. Соратника Кадырова ликвидировали в Приморске, недалеко от Бердянска - СМИ

В сети ходят слухи, якобы правая рука главы Чеченской республики Адам Делимханов был убит в оккупированном россиянами городе Приморск Запорожской области. Такую информацию обнародовал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.
По его словам, "задвухсотили" Делимханова в Приморске бойцы группы ССО "Бандерлоги" вместе с группой Горизонт. Кортеж приспешников Кадырова двигался на внедорожниках и в результате по ним успешно отработала наша арта. - пишет Сазонов.
 
Вместе с Делимхановым погибло ещё около 200 человек личного состава. Предварительно, раненых не было, а через полчаса на место прибыли аж 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела. 
 
Ждём официального подтверждения.

Делимханов ранен 

В тоже время депутат Госдумы РФ сообщил, что Адам Делимханов был ранен, и пока жив.
 
Об этом каналу «Звезда» сообщила пресс-служба Госдумы, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что Делимханов умер.
Тэги: Делимханов, чечня, кадыров, Бердянск
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