Адам Делимханов убит. Соратника Кадырова ликвидировали в Приморске, недалеко от Бердянска - СМИ

По его словам, "задвухсотили" Делимханова в Приморске бойцы группы ССО "Бандерлоги" вместе с группой Горизонт. Кортеж приспешников Кадырова двигался на внедорожниках и в результате по ним успешно отработала наша арта. - пишет Сазонов

Вместе с Делимхановым погибло ещё около 200 человек личного состава. Предварительно, раненых не было, а через полчаса на место прибыли аж 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела.

Ждём официального подтверждения.

Делимханов ранен

В тоже время депутат Госдумы РФ сообщил, что Адам Делимханов был ранен, и пока жив.