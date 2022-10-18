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Украина признала Чеченскую республику Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев

Сегодня, 13:39:48 262 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина признала Чеченскую республику Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении геноцида чеченского народа. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за постановление проголосовали 287 народных депутатов.

Чеченская Республика Ичкерия, ЧРИ  — самопровозглашенное государственное образование которое существовало после распада СССР. Была окупирована российскими властями в 2000 году после его силового включения в состав РФ как Чеченскую Республику. В ходе длительных войн было убито больше 100 000 мирных жителей.

Республика провозгласила независимость в июле 1991 года; первым президентом стал Джохар Дудаев. Одностороннее провозглашение независимости Чечни привело к затяжному военному конфликту между правительством России и повстанцами, который привёл к значительным жертвам и разрушениям и постепенно вызвал рост напряжённости и военные конфликты на всём Северном Кавказе. В результате боевых действий 1994—1996 годов российская армия попыталась силой вернуть ЧРИ в состав РФ, однако эта попытка не увенчалась успехом. В 1999 году началась Вторая чеченская война, и к весне 2000 года ЧРИ как государство было де-факто ликвидировано.

Конституция Ичкерии

Конституция Ичкерии была принята парламентом республики 2 марта 1992 года и одновременно было объявлено о прекращении действия конституции Чечено-Ингушской АССР 1978 года. В 1996 и 1997 годах в неё вносились изменения и дополнения.

Глава государства и вице-президент

Главой Чеченской Республики Ичкерия являлся президент, избираемый всеми гражданами республики сроком на 5 лет. Президент являлся высшим должностным лицом, верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами, главой исполнительной власти, а также формировал Кабинет министров (правительство) и Высший Президентский Совет, назначал и увольнял руководителей министерств и ведомств, присваивал воинские звания и государственные награды, руководил внешней и внутренней политикой республики. Вице-президент ЧРИ являлся заместителем и первым преемником президента, замещающим последнего в случае временной утраты трудоспособности или болезни. При президенте ЧРИ были также созданы Администрация Президента, Высший Президентский Совет и Совет безопасности
Тэги: чечня, Верховная Рада, украина, россия
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