В Бердянске погибли два 17-летних патриота Украины, ликвидировав коллаборанта и оккупанта. ВИДЕО

В субботу, 24 июня, во временно оккупированном Бердянске прозвучали звуки стрельбы. Как выяснилось, двое подростков героически ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта. Сразу после этого патриотов Украины убили россияне. Об этом стало известно из росСМИ.

Около 19:30 в Бердянске была слышна стрельба из стрелкового оружия.

О подробностях инцидента рассказал пропагандист Владимир Рогов.

"Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", – заявил он



Как сообщают украинские источники, героям удалось зарезать местного полицейского и застрелить оккупанта. К сожалению, молодым патриотам не удалось спастись от жестоких рук россиян. Одним из патриотов был Тигран Оганесян, - другой Никита Ханганов.

Вскоре в сети появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках.

На видео он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!".

Как сообщалось, Украина потеряла на войне со страной-агрессором Россией еще одного своего героического Защитника. От пули вражеского снайпера погиб воин Виталий Коровяковский с позывным "Лаки", который встал на защиту нашего государства еще в 2014 году.