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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Июнь » 7 » 13:08:26

Как не выходя из дома получить выписку о месте жительства. Инструкция

Сегодня, 13:08:02 1641 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как не выходя из дома получить выписку о месте жительства. Инструкция

На портале «Дія» появилась новая услуга: отныне здесь можно получить выписку из реестра территориальной громады, подтверждающего ваше текущее или предыдущее место жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такая выписка — это документ, подтверждающий ваше задекларированное или зарегистрированное место жительства. Впоследствии он появится и в приложении.

Вот как его получить на портале «Дія».

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
  • Проверьте корректность личных данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
  • Выберите услугу «Выписка из реестра территориальной громады».
  • Проверьте информацию о местонахождении. Если все правильно – сформируйте выписку.


Выписка формируется в соответствии со сведениями вашей территориальной громады. Эти данные получаются из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины. Выписку о месте жительства также можно получить с помощью цифрового паспорта в «Дія» — внутреннего или зарубежного. Также место жительства может быть подтверждено соответствующим штампом в паспорте в форме книжки, который проставлен исключительно до 01 декабря 2021 года.

Тэги: диджитал, выписка, документы, цифровой портал, Дія
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