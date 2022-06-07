Как не выходя из дома получить выписку о месте жительства. Инструкция

На портале «Дія» появилась новая услуга: отныне здесь можно получить выписку из реестра территориальной громады, подтверждающего ваше текущее или предыдущее место жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такая выписка — это документ, подтверждающий ваше задекларированное или зарегистрированное место жительства. Впоследствии он появится и в приложении.

Вот как его получить на портале «Дія».

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Проверьте корректность личных данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.

Выберите услугу «Выписка из реестра территориальной громады».

Проверьте информацию о местонахождении. Если все правильно – сформируйте выписку.



Выписка формируется в соответствии со сведениями вашей территориальной громады. Эти данные получаются из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины. Выписку о месте жительства также можно получить с помощью цифрового паспорта в «Дія» — внутреннего или зарубежного. Также место жительства может быть подтверждено соответствующим штампом в паспорте в форме книжки, который проставлен исключительно до 01 декабря 2021 года.