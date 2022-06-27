Война России против Украины - главные новости 27 июня. Хроника

23:40 Россияне сегодня после 16:00 начали обстрелы из ствольной артиллерии по Сумской области: более 40 выстрелов сделано по Краснопольской общине, в результате чего ранен один человек. После 22:00 враг открыл огонь по Белопольской общине, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

23:39 Агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты в должный срок, что считается дефолтом.

23:38 Сегодня вечером россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами из Ураганов, сообщил мэр Александр Сенкевич. Повреждения получили частные дома и автомобиль.

23:35 На саммите НАТО ожидается "пробуждение" альянса, заявил в эфире телемарафона глава украинской постоянной делегации в ПА НАТО Егор Чернев. По его словам, это выразится в усилении поддержки Украины. А ускорение интеграции нашей страны в альянс Чернев связывает с окончанием войны - тогда, вероятно, "мы очень быстро пойдем по этому пути и, возможно, без ПДЧ". Также он сообщил, что завтра на саммите альянса будет обсуждаться вопрос перехода Украины на стандарты НАТО, в частности, перевооружение.

23:33 В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан об исчезновении их родных после обстрела ТРЦ в Кременчуге, сообщил Офис генпрокурора.

23:31 Украина одержала промежуточную победу в морском арбитраже ООН против России. Арбитражный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Киева и постановил, что имеет юрисдикцию рассматривать дело о захвате РФ трех судов и моряков в ноябре 2018 года.

23:08 В результате обстрела Харькова количество раненых увеличилось до 31, среди них пятеро детей 8-12 лет. Число погибших осталось неизменным - пять человек, сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко.

23:04 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что российская армия не умеет воевать. Об этом он заявил и в обращении к лидерам G7: "Нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию - она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно: оккупанты сыпятся, когда на них есть чем давить. Противостоять они не умеют".

Президент напомнил, что еще до начала полномасштабной войны Украина говорила партнерам, что нуждается в современной противоракетной обороне: "Мир способен, а значит, должен остановить российский террор. И сейчас я уже могу это сказать - я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставки соответствующих систем".

22:49 Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - один из самых дерзких терактов в истории Европы, заявил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ находилось около тысячи человек, но многие успели выйти. "Ударить ракетами по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр", - подчеркнул президент.

Он заявил, что "российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира - это факт, и это должен быть юридический факт". Зеленский рассказал, что сегодня утром он обратился к США с призывом признать Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующая резолюция согласована комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепом.

По словам президента, Россия за время полномасштабного вторжения применила против Украины почти 2800 различных крылатых ракет: "Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, бьющих по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что иное, как террор".

22:10 В Кременчуге в результате ракетного удара по ТРЦ количество жертв возросло до 13, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

22:08 В Лисичанске россияне обстреляли из Ураганов местных жителей, которые набирали воду из подвезенной цистерны: восемь человек погибли, 21 доставлен в больницу, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Из тех, кто обратился за помощью, 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы, остальные остались в городе.

22:03 Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "ситуация" в Кременчуге выглядит, "как провокация в Буче".

22:01 Минобороны РФ заявило, что Киев якобы готовит провокацию на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области, в результате которой "без электричества останется население большей части центральных регионов Украины".

21:57 По состоянию на 20:50 продолжается тушение пожара в здании ТЦ в Кременчуге. На месте пожара обнаружены тела десяти погибших, еще один человек умер в больнице. В лечебные учреждения обратились 59 человек, из них 25 были госпитализированы, сообщили в ГСЧС.

21:55 Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после ракетных обстрелов ТЦ в Кременчуге следует ввести еще больше санкций против России: "Еще одно ужасное военное преступление России - ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того давайте перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал".

21:53 Джонсон на встрече лидеров G7 осудил российский ракетный удар по Кременчугу: "Это ужасное нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую упадет российский лидер. <...> Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Также британский премьер заявил в интервью BBC, что мир должен продолжать поддерживать Украину независимо от цены, поскольку "цена свободы того стоит". Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали "десятилетия стабильности" и "долговременное процветание".

21:49 За последние сутки российские войска не продвинулись в Донецкой области, при этом их основные намерения - Славянск и Краматорск - остаются, сообщил в эфире телемарафона глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, серьезная ситуация в Бахмуте, куда противник подходит с стороны Луганской области, а Славянск третий день находится под обстрелами. Также в регионе снова наблюдаются перебои с водо- и электроснабжением.

21:41 Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (союз, который объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку). О таком желании заявили с разницей в три дня президент Аргентины Альберто Фернандес и представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

21:38 В результате сегодняшних обстрелов Харькова армией РФ погибли пять человек, 22 получили ранения, из них пятеро детей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Состояние раненых тяжелое и среднее, в результате обстрелов жители получили взрывные травмы, осколочные ранения.

21:34 Компания Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три Байрактара, на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы. В компании попросили направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины.

21:27 В Пентагоне назвали "бесцеремонным" заявление Путина о предоставлении Беларуси ракет, способных нести ядерный заряд, сообщил репортер Джек Детч со ссылкой на чиновника Минобороны США: "Я не могу придумать ничего более безответственного, чем высокопоставленный руководитель, который говорит о ядерном оружии в этом случае".

21:25 Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. Подробнее о принятых решениях - в материале Санкции и троллинг Путина.

21:22 Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что по Кременчугу выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, вторая - в городской стадион.

21:14 Украинский суд арестовал имущество российских компаний, в том числе РусАла, Ростеха и Татнефти, на сумму более 4,5 млрд гривен, сообщил Офис генпрокурора.

21:12 Боррель призвал ЕС отказаться от принципа единогласия при принятии решений: "По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений... Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов".

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что союз в разное время расплачивался за принцип единогласия во внешней политике. В качестве примера он привел введение санкций против РФ, в частности исключение из санкционного списка патриарха Кирилла и смягчение некоторых заключительных положений.

Боррель добавил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если же они знают, что могут заблокировать все, то у них нет стимула достигать здорового компромисса: "Они могут сидеть на своих позициях, заставляя других меняться. И чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходят чаще, чем в прошлом".

21:05 J.P. Morgan спрогнозировал получение Украиной 20 млрд долларов финансовой помощи от Запада и призвал опустить официальный курс гривны с 29,25 до 35-35,6 гривны за доллар: "Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями - начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 гривны за доллар - это курс обмена в валютных конторах банков".

Если этого не сделать, то, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов НБУ и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.

20:58 Число погибших в Кременчуге возросло до 11, госпитализированы 25, сообщил Антон Геращенко с места событий. На месте работают глава МВД Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

20:48 Со стороны Беларуси в приграничных с Украиной районах не исключаются провокации, ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций украинских войск, сообщил Генштаб ВСУ.

20:46 Путин подтвердил, что поедет на саммит G20 в Индонезию, на котором выступит Зеленский. Президента России пригласил лидер Индонезии Джоко Видодо. Саммит состоится на острове Бали 15-16 ноября.

20:34 Байден ввел 35-процентные таможенные тарифы на ряд российских товаров, импорт которых не был полностью запрещен санкциями, сообщил Белый дом. Ставки ввозной пошлины повышаются уже с 27 июня 2022 года. При этом США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

Комментируя это решение, Ермак напомнил, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, согласно которой деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине - "таким образом, Россию заставят платить за войну".

20:25 США отправят в Украину передовую систему противовоздушной обороны, сообщили в Белом доме. По данным СМИ, речь идет о комплексах NASAMS. Подробнее о них - в материале Что известно о NASAMS.

20:21 Жители Мариуполя вынуждены охотиться на голубей из-за нехватки продуктов питания. Как рассказал мэр Вадим Бойченко, самодельные ловушки появились вблизи 17-го микрорайона: "Мариупольцы находятся в гетто, без нормальной питьевой воды и еды. Они не могут уехать из города. Колаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев".

20:17 Тактика российских войск - уничтожать каждый дом, рассказал в телеэфире лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, который участвовал в боях в Северодонецке: "Тактика врага заключается в том, что они разрушают здание за зданием. Не просто целые города как эфемерное понятие. Враг понимает, что в каждом здании потенциально может сидеть боец с NLAW, Javelin и другим противотанковым средством. Они пускают пехоту вперед, пехота встречает сопротивление, выезжают танки и начинают разбирать здание за зданием".

20:11 В "ДНР" заявили, что на территории Азовстали эксгумированы останки 172 украинских военных.

20:09 Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК, сообщили в офисе премьера Трюдо.

20:07 В результате вечерних ударов по Харькову погибли четыре человека, 19 пострадали - среди них четыре ребенка, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, удары пришлись исключительно на гражданскую инфраструктуру.

20:05 США начнут тренировать 50 украинских военных на системах HIMARS, учения продлятся две недели, сообщил журналист Politico Джек Детч по итогам закрытого брифинга чиновников Пентагона. Также в Минобороны США сообщили, что за выходные россияне выпустили более 60 ракет по Киеву, Львову и Чернигову. В случае с Киевом они считают, что целью удара был завод, на котором производятся боеприпасы.

В Пентагоне также сообщили, что за последние несколько дней ВСУ освободили несколько небольших населенных пунктов возле оккупированного Херсона, а перед уходом из Северодонецка украинские военные нанесли россиянам серьезные потери.

У России при этом не хватает командиров, поэтому они задействовали отставных офицеров и резервистов. Кроме того, российские войска изменили тактику войны в Украине - они полагаются на ракетные удары и артиллерийские обстрелы. Поэтому Украина попросила США предоставить средства противовоздушной обороны, в частности вертолеты и ракеты для систем ПВО.

19:49 Российские агрессоры продолжают штурмовать на фронте и достигли частичных успехов на некоторых направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

19:43 В результате удара по ТРЦ в Кременчуге погибли десять человек, 40 ранены, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

19:29 По торгово-развлекательному центру в Кременчуг россияне ударили ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, сообщило командование Воздушных Сил ВСУ. Самолеты вылетели с аэродрома Шайковка Калужской области РФ, а пуски осуществлялись из Курской области.

18:42 Украина получит от США норвежские системы ПВО NASAMS, сообщает CNN.

18:21 В результате сегодняшнего обстрела Харькова три человека погибли, 15 ранены, сообщила советник главы облсовета Наталья Попова. Она подчеркнула, что это "точно не окончательное количество".

18:04 Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге после ракетного удара составляет 10 300 кв. м, сообщает ГСЧС. Задействованы 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС, на место едет пожарный поезд Укрзализныци.

17:50 Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил первые данные по погибшим и пострадавшим в Кременчуге: на данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Подтверждена гибель двух человек.

17:48 В результате вражеских обстрелов Харькова, в том числе Северной Салтовки, три человека получили ранения, сообщила ОВА.

17:44 Зеленский прокомментировал информацию СМИ о возможной отставке главы СБУ Ивана Баканова: "Во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно по причине того, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ на нашу землю".

По словам президента, "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ". "По разным причинам. Все эти причины - я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю - любого, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", - заявил Зеленский.

17:30 Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ракеты попали в ТЦ Амстор в Кременчуге.

17:25 В Кременчуге россияне ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских, сообщил Зеленский. В ТРЦ начался сильный пожар, спасатели занимаются тушением, "количество жертв невозможно даже вообразить", добавил президент.

17:21 В украинских портах заблокированы около 80 иностранных судов вместе с экипажами, сообщил замглавы Администрации морских портов Дмитрий Баринов. Он пояснил, что суда нельзя оставлять без контроля, поскольку на них до сих пор есть товар. Однако они не могут выйти из портов из-за российской агрессии. По неподтвержденной информации, одному из судов якобы удалось выйти из Мариупольского порта - корабль отслеживали, но связи с ним нет.

17:18 Предприятия российского ОПК пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов, сообщает ГУР Минобороны Украины со ссылкой на материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8-й авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская область) с руководством предприятий ОПК, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии Ан, Ил, Ту разных типов и назначения.

Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, - системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками.

17:10 Украина и Молдова намерены создать новые транзитные пути, а также усилить сотрудничество в во всех сферах, заявяил Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве. Зеленский подчеркнул, что Украина и Молдова имеют однокоренные угрозы, созданные Россией: "Если у угроз одни корни, то совместными должны быть и наши ответы".

Также президент затронул тему угрозы со стороны непризнанного Приднестровья: "Мы сегодня поднимали вопрос о рисках. Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятны. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом".

17:06 Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что ракетный удар пришелся по "очень людному месту, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям". Есть погибшие и раненые.

17:00 Российские военные атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проезжала эвакуационная колонна. Как рассказал поселковый голова Александр Гусаров, в результате обстрела есть пострадавшие, разрушены несколько жилых домов.

16:49 Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт посетила разрушенные города в Киевской области, сообщил канал Рада.

16:45 В "ДНР" заявили, что получили от Марокко запрос на общение с "осужденным" защитником Украины, запрос был удовлетворен.

16:43 Страны G7 готовы предоставить Украине до 29,5 млрд долларов бюджетной поддержки в 2022 году, чтобы помочь закрыть дефицит финансирования и продолжить предоставление базовых услуг украинскому народу, говорится в совместном заявлении лидероа Большой Семерки.

16:40 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчуге ракета попала в гражданский объект, есть пострадавшие. Нардеп Гончаренко пишет, что попадание пришлось по "очень людному месту", в результате вспыхнул пожар.

16:38 Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Они общаются между собой на английском языке.

16:23 Мэр Полтавы Алексей Мамай сообщает о взрывах в городе.

16:20 Оперативное командование Південь сообщило, что ВСУ продвигаются на юге и оттесняют российские войска, однако просят не комментировать контрнаступление в Херсонской области, потому что это вредит операции. Операция продолжается на открытой степной местности, она сложная для того, чтобы вести бои. Кроме того, у украинской стороны пока нет соответствующей мощной артиллерии, которая была бы такой дальнобойной, как у врага.

16:04 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о ракетных ударах по Кременчугу.

16:01 НАТО увеличит численность сил повышенной готовности с 40 000 до более чем 300 000 человек, заявил Столтенберг, общаясь с прессой в преддверии саммита НАТО в Мадриде. Также он сообщил, что альянс согласует усиленный комплексный пакет помощи для Украины, который будет включать существенные поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.

15:56 Россия не выведет войска из Украины и будет сражаться до конца, заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью FT: "Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… Это не крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут. Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".

15:53 Корреспондент расспросил замминистра юстиции Ирину Мудрую о том, как Украина, украинцы и украинские компании будут добиваться компенсации ущерба, причиненного открытым российским вторжением. Подробно об этом - в интервью заместителя министра.

15:51 ЕС одобрил новый регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газовые хранилища на 80% к 1 ноября. Теперь они будут считаться критически важной инфраструктурой, управление ими должно быть защищено от вмешательства извне.

15:46 Столтенберг подтвердил, что лидеры НАТО на саммите 28-29 июня в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию, которая определит Россию наибольшей угрозой.

15:23 США завершают формирование нового пакета военной помощи Украине, который включает современные системы ПВО средней и большой дальности, подтвердил помощник Байдена по нацбезопасности Салливан.

15:21 Данилов заявил, что воскресные ракетные обстрелы Украины - это тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны: "В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту - бомбардировка сплотила и разозлила. Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе, - украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели".

15:15 Москва не имеет технической возможности погасить долги из-за санкций Запада, заморозивших большинство золотовалютных резервов и валютные операции. Несмотря на то, что дефолт технический, последствия будут ощущаться годами. Подробнее - в материале Что значит дефолт России.

15:12 Пляжный сезон в Одессе будет открыт несмотря на сохраняющуюся опасность, сообщил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, поток отдыхающих растет, сил полиции не хватает, чтобы справится с таким количеством людей: "Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки".

15:09 ВСУ сегодня ночью нанесли более десяти точных ударов по острову Змеиный, уничтожив зенитно-пушечный ракетный комплекс россиян Панцирь-С1, сообщило ОК Південь. Потери кафиров еще уточняют, военная операция на острове рассчитана на длительное время.

15:07 Россия по сравнению с прошлым летом сократила поставки газа в Европу вдвое, заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

15:05 Зеленский провел встречу с сопредседателем Комитета по международным отношениям Сената США Джеймсом Ришем: обсудили ситуацию на фронте, углубление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, ужесточение санкций и недавние ракетные удары - вызовы безопасности не только для Украины, но и для всего Европейского континента.

15:03 Зеленский сообщил, что во время обращения к участникам саммита G7 предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны "для Украины, всей Европы и, что важно, для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за этой российской войны":

действенные гарантии безопасности для Украины;

современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия;

возобновление аграрного экспорта из Украины;

признание России государством - спонсором терроризма, радикальное ограничение нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов;

послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени.

14:56 Минобороны РФ заявило, что вчера был нанесен ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации Артем в Шевченковском районе Киева, "где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня". В Москве утверждают, что все четыре российские ракеты достигли цели, "объект поражен, гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала".

А что касается удара по жилому дому, то, как заявили в Минобороны РФ, украинские силы попытались перехватить российские ракеты зенитными средствами С-300 и Бук М1, которые выпустили более десяти ракет, "но из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими Буками, предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом".

14:44 Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, прибывшие в Украину на прошлой неделе, уже используются на востоке страны, пишет Bild. Один из военнослужащих, который проходил в Германии обучение работе с гаубицами, рассказал изданию, что процесс занял более месяца. "Мы думали, что выучим его за десять дней, но нам потребовалось 36 дней", - сказал он.

14:38 Песков прокомментировал иск Ахметова в ЕСПЧ против РФ: "Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден".

14:36 Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Financial Times, что отступление ВСУ из Северодонецка было тактическим шагом, чтобы избежать повторения осады Азовстали в Мариуполе. По его словам, из-за этого отступления российским силам, расположенным на восточных берегах реки, будет очень сложно переправиться и продвинуться, особенно в гору, в Лисичанск.

14:28 На зарплаты украинским военным в месяц уходит 40 млрд гривен, рассказал в интервью РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. По его словам, те суммы, которые Украина сейчас выплачивает ежемесячно военнослужащим, раньше платили почти за год. При этом уменьшать зарплату бойцам не планируют: "Хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики".

14:25 Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась до наступления зимы, пишет AFP. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны G7 пообещали Зеленскому поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".

14:19 В субботу и воскресенье 25-26 июня российские войска нанесли наиболее массированный за последние недели ракетный удар по Украине, пишет The New York Times. Ракеты были запущены с бомбардировщиков в белорусском воздушном пространстве, с военных кораблей в Черном море и с самолетов, летающих над Каспийским морем.

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине

14:02 Ночью 27 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего повреждены 65 домов украинцев, из которых четыре полностью уничтожены огнем. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из них двое детей - трехлетние близнецы, сообщил Офис Генпрокурора.

13:50 В Турции создан операционный центр по вывозу зерна из Украины, сообщил представитель администрации президента Фахреттин Алтун: "Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженые зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев".

13:38 Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в саммите G7. Как сообщили в ОП, он поблагодарил государства Большой семерки за оборонную и финансовую поддержку Украины, а также за последовательную санкционную политику в отношении РФ. Президент отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор.

В свою очередь Reuters пишет со ссылкой на неназванного евпропейского чиновника, что Зеленский потребовал от G7 предоставить Украине системы ПВО, ввести дополнительные санкции и согласовать гарантии безопасности. Президент также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и в восстановлении страны.

13:22 G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 млрд долларов. Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины.

Лидеры G7 также готовы ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоносителей. В частности, Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в страну, что будет препятствовать присутствию России на официальном рынке золота.

13:16 США планируют закрыть компаниям, поддерживающим РФ, доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам, сообщил Белый дом.

12:59 Россия не может обстреливать Харьков с воздуха благодаря работе украинской ПВО, заявил в эфире телемарафона мэр города Игорь Терехов: "Но с земли, к сожалению, достают - под обстрелами жилые районы, расстояние очень маленькое от РФ до Харькова". Также он заверил, что постоянно находится на связи с Залужным, и городские власти помогают ВСУ всем, чем могут, "чтобы укрепить оборону, чтобы дать людям возможность более-менее нормально жить, а нашим коммунальщикам - подготовиться к осенне-зимнему сезон".

12:44 В Украине по требованию СБУ заблокировали около 500 пророссийских YouTube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Также передали на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok.

12:41 Мэр Славянска Вадим Лях сообщает о новых обстрелах города. Ночью был нанесен ракетный удар по сектору многоэтажных домов по ул. Новый Быт, а утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торской и прилегающий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые. "Это почти центр города. Здесь нет военных объектов", - подчеркнул мэр и призвал жителей эвакуироваться.

12:37 Лидеры G7 договорились, что деньги от повышения пошлин на российский экспорт будут переданы Украине. В пресс-релизе Белого дома сказано, что лидеры G7 "будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны".

Только США повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 млрд долларов. Также США намерены ввести санкции в отношении еще примерно 500 российских чиновников.

12:18 В Мариуполе местные жители продолжают фиксировать движение российской техники по Мариупольскому району и вчера вечером по Волоновахскому району в сторону Запорожской области. Большие и маленькие колонны, топливозаправщики и грузовик с живой силой, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

12:00 Кличко в эфире телемарафона предупредил киевлян, что отопительный сезон в столице будет непростым: "Могу сказать, ссылаясь на слова министра Чернышева относительно того, что, к сожалению, у нас этот сезон будет непростой. И, может, температура в жилых помещениях будет немного ниже обычного. Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства, и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей".

11:54 Президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Украину, сообщила ее пресс-служба. Она планирует посетить Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретиться с Зеленским.

11:43 Столтенберг пообещал увеличить обороноспособность стран Балтии и заверил, что России не удастся захватить Таллин. По его словам, новый военный план, который будет согласован на саммите в Мадриде, улучшит восточную оборону альянса, переместив фокус на полную оборону союзнических территорий.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что при нынешней стратегии НАТО ее страна в случае вторжения будет стерта с карты. Гесек НАТО сообщил, что уже обсуждал "именно эти вопросы" с ней и лидерами Литвы и Латвии.

11:36 Джонсон и Трюдо обратились к украинскому народу и Зеленскому с площадки саммита стран G7. Лидеры Великобритании и Канады объявили об усилении санкций, увеличении военной помощи и заявили о непреклонной поддержке украинцев.

11:30 Почти все подрозделения украинской армии вышли из Северодонецка и вывели с собой те средства, которые у них были, рассказал мэр города Александр Стрюк. По его словам, эвакуация гражданских из районов вокруг Северодонецка сейчас невозможна - только в сторону РФ. В горде осталось около 7-8 тысяч горожан, оккупанты захватывают уцелевшие дома. Ситуация с водой и продовольствием критическая. Лишь один раз россияне показательно раздали помощь на камеру.

11:24 В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российских обстрелов в Шевченковском районе, сообщила КГГА. В больницах города остаются двое взрослых и семилетняя девочка, всего было госпитализировано четыре человека из шести раненых, еще один человек погиб.

11:20 Ночью армия РФ выпустила две ракеты в направлении Ахтырки, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Также вчера вечером вдоль границы Сумской области были слышны выстрелы из автоматического оружия. Разрушений и жертв нет.

11:16 Открытие коридора для вывоза зерна из Украины может занять 3-4 недели после достижения договоренностей между Украиной и Россией, заявил спикер и советник Эрдогана по международным вопросам Ибрагим Калин. Он напомнил, что район Одесского порта заминировали украинцы, когда началась война. "Справедливо, что они не хотят его разминировать, поскольку Россия может напасть", - признал Калин, добавив, что украинская сторона предложила несколько других вариантов для вывоза зерна.

Он также сообщил, что Анкара ведет переговоры по организации совместной встречи Турция - Украина - Россия - ООН.

11:12 Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ - он требует, чтобы РФ ответила за разрушенную украинскую инфраструктуру, в частности завод Азовсталь, а также за мародерство и украденные товары. Ахметов заявил, что этот иск - одно из первых международных юридических действий против России.

Ранее Госдума РФ приняла закон, разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.

10:56 Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ объяснил в интервью Европейской правде, почему альянс не дает Украине оружие: "У нас в НАТО есть согласие о распределении ролей. Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены - летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение, или вам интересен конечный результат, то есть оказана ли Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом".

10:32 В Донецкой области за сутки зафиксировано 20 ракетных ударов, среди пострадавших есть ребенок, сообщила Нацполиция. Под удары попали 12 населенных пунктов - Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, пгт Райгородок, села Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка. Разрушены 20 гражданских объектов.

10:19 Киевскую область с официальным визитом посетил сенатор, председатель Республиканского крыла Комитета по вопросам международных отношений Сената США Джим Риш, сообщила ОВА.

10:17 Из-за ракетного удара по мосту в Черкассах проезд на дамбе действует с ограничениями: запрещен проезд автотранспорта более 8 тонн, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

10:15 Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью Европейской правде, что успехи ВСУ на поле боя - это, в том числе, заслуга альянса: "Конечно, мы все аплодируем и невероятно восхищаемся смелостью ваших солдат. Но один из компонентов их успеха на поле боя - это то, что их научили ведению боя по стандартам НАТО. Это делал и альянс как организация, и отдельные союзники - канадцы, британцы, американцы, поляки, румыны и другие".

"Нынешняя столь успешная деятельность ВСУ - это комбинация героизма и изобретательности, мы действительно видим много классных военных решений с их стороны, но это как раз те решения, которые соответствуют натовскому стилю, которые стали возможны благодаря тем подходам к командованию, которым мы вас учили", - заявил Джоанэ.

10:12 Британская разведка сообщает, что хотя основным оперативным фокусом России остается Северодонецко-Лисичанский "карман", неделя интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма. При этом украинские войска удерживают линию в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки обороны.

Также аналитики отмечают, что в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. Российский боевой резерв армии - это недавнее нововведение. Он состоит из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству и развертывающихся как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу.

Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет. Но несмотря на постоянный дефицит резервистов, российское руководство, вероятно, и дальше неохотно воспринимает идею отдать приказ о всеобщей мобилизации, считают эксперты.

10:04 Ночью россияне обстреляли Одесскую область крылатой ракетой Х-22, выпущенной из вражеского самолета Ту-22 с направления Крыма. Легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, из которых один ребенок, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

10:02 Сотни украденных в Украине детей нашлись в лагере Ромашка под Таганрогом. Их насильственный вывоз может в будущем стать эпизодом процесса о геноциде. Как сообщает издание Верстка, сейчас в "оздоровительном центре" находятся 414 детей, самым младшим - два года, старшим - 18 лет. Российских подростков в лагерь не пускают.

Побывавший в лагере волонтер рассказал, что в нем оказались не только сироты из интернатов, но и те, кто остался без присмотра, поскольку их отцы ушли на войну. Многие дети говорят о желании вернуться домой, но им планируют выдать российские паспорта и начать искать новые семьи для усыновления.

09:56 В "ЛНР" заявляют, что из промзоны северодонецкого Азота за воскресенье, 26 июня, эвакуировано "еще более 500 мирных жителей".

09:52 Россия изменила подход к обстрелам украинских городов, рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире Эспрессо: "Они массово обстреливают украинские города. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас - десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до 1000 кг заряда взрывчатки и скорость до 3000-4000 км. Поэтому их сложно сбивать".

По словам Денисенко, такие ракеты несут большой ущерб, потому что они не точны и предназначались для военных боев. При этом запасов советской техники у россиян достаточно, в то время как с производством Калибров и высокоточной техники есть проблемы.

09:41 Британское правительство сообщило, что выделит помощь Укрзализныце на сумму более 11,5 млн евро. Помощь поступит в виде материалов и оборудования для ремонта железнодорожной инфраструктуры, чтобы облегчить движение поездов и вывоз зерна. Кроме того, Лондон предлагает помощь своих экспертов в создании безопасных коридоров для коммерческих судов с украинским зерном. Также Великобритания объявила о выделении 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку алгоритма, позволяющего обнаруживать на мировом рынке зерно, которое Россия незаконно вывезла из Украины.

09:13 В Чугуевском районе в результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще двое ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы, а в результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.

09:06 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 27 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

личного состава - около 35 000 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1552 (+20),

боевых бронированных машин - 3687 (+28),

артиллерийских систем - 771 (+7),

РСЗО - 243 (+0),

средств ПВО - 101 (+2),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6),

крылатых ракет - 139 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11),

специальной техники - ​​60 (+0).

08:43 В Мариуполе при обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды обнаружено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор находятся под завалами, изъятие и захоронение оккупанты не планируют, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, эксгумация в городе продолжается, но в приоритете - дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и во дворах после эксгумации обработка не производится.

08:35 Сегодня в Варшаве открывается выставка российской военной техники, уничтоженной силами обороны Украины. Экспозиция под названием За нашу и вашу свободу! откроется в историческом центре польской столицы - на Замковой площади. Организаторы выставки - Министерство обороны и Канцелярия премьер-министра Польши.

08:31 В Славянске Донецкой области в результате ночного обстрела пострадал один из микрорайонов, сообщил мэр города Вадим Лях. Повреждены дома, линии электропередач, из-за чего город остался без света. Мэр вновь призвал жителей эвакуироваться.

08:16 Штурмовая авиация противника 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В Лисичанске обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда.

07:59 Беларусь отправила в Белгородскую область ​​очередной эшелон боеприпасов, но признаков формирования наступательных группировок противника на Волыни и Полесье не выявлено, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Вблизи Марьинки, а также на Бахмутском, Донецком направлениях украинские защитники отразили штурмы и остановили продвижение врага.

07:37 Япония расширяет санкции против России - в черный список попадают еще около 160 физических и юридических лиц, сообщил телеканал NHK.

07:25 Братчук предупреждает о высокой угрозе ракетных атак по Одесской области. По его словам, в Черном море находятся два вражеских ракетоносца, 16 ракет типа Калибр готовы к атаке. Продолжается контрдиверсионная операция.

05:34 По Одесской области враг нанес ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Удар пришелся по мирному населенному пункту, пострадали жилые дома и хозяйственные помещения, начался пожар на общей площади около 500 кв. м. Предварительно пострадали шесть человек, среди них один ребенок, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

03:51 Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на собранные данные сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ генерал-полковник Геннадий Жидко руководит так называемой "спецоперацией" в Украине вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Также аналитики отмечают, что массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева 26 июня стал ответом на обсуждение западных лидеров помощи Украине во время саммита G7, как и удары 29 апреля во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев.

03:20 Литва намерена наложить вето на решение Еврокомиссии о неограниченном транзите товаров в Россию через страны ЕС в случае его принятия, пишет Delfi. Депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс сообщил, что на этой неделе в ЕС прошло несколько встреч и Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу недопустимости транзита в Калининград подсанкционных товаров.

03:03 В Латвии развернули испанские ЗРК NASAMS для усиления защиты Балтийского региона, сообщило Минобороны страны. ЗРК были развернуты на территории военной авиабазы в Лиэлварде 26 июня в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину.

02:42 В трех районах Херсонщины украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага, сообщает ОК Південь. Войска РФ активизировали воздушную разведку в Херсонской области, пытаясь разведать позиции украинских подразделений. ВСУ уничтожили три российских беспилотника Орлан-10.

02:14 В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам, пишет Bloomberg. Это признак того, что страна превращается в "экономического, финансового и политического изгоя", отмечает издание.

02:01 США уже на этой неделе объявят о намерении поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности, передает CNN со ссылкой на источник.

00:18 В ближайшее время ожидаются весомые и важные новости из Канады по оборонной поддержке, заявил в эфире телемарафона замглавы ОП Андрей Сибига по итогу телефонного разговора Зеленского с Трюдо. Сибига добавил, что на фоне обстрелов Киева и других городов Украины 26 июня снова встал вопрос о поставках систем ПВО: "Мы очень многого ожидаем от этого заседания [G7], договоренности такие есть". Отвечая на вопрос о вероятных переговорах с Москвой, Сибига подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной - ни о каких переговорах до вывода войск РФ не может быть и речи.