Война России против Украины - главные новости 24 июня. Хроника

21:43 В Донецкой области за сегодняшний день погибли пятеро мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

21:15 Москва с марта знала о блокаде транзита товаров через Калининградскую область, заявила экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в эфире телемарафона. По ее словам, четвертый пакет санкций ЕС, который предусматривал в том числе блокаду транзита, заработал с 17 июня, поэтому блокирует транзит не Литва, а Евросоюз. Но Россия дождалась удобного момента и раскручивает информ-кампанию.

21:03 Украине необходим огневой паритет с россиянами, чтобы стабилизировать ситуацию в Луганской области, заявил Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли: "Обсудили оперативную обстановку и ход поставок международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении".

21:00 Войска РФ пытаются уничтожить западное оружие, поступающее в Украину, но не могут нацелиться на него, пишет Sky News со ссылкой на представителя Пентагона. Чиновник отметил, что оружие, в том числе системы большой дальности, въезжало в Украину, не будучи остановленным российскими ракетами.

20:56 С понедельника, 27 июня, украинская сторона с европейскими коллегами в Брюсселе будет детально выяснять возможности и особенности статуса кандидата в ЕС, рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона. По ее словам, на сегодня можно уже говорить, что восстановление Украины начнется с сентября текущего года, и Евросоюз примет активное участие в этом процессе, потому что статус кандидата означает солидарную ответственность ЕС и Украины в этом вопросе. То есть ЕС, предоставив Украине статус кандидата, тем самым взял на себя ответственность за дальнейшее развитие нашей страны, отметила Стефанишина.

20:53 Волонтер и ведущий Сергей Притула сообщил, что за три дня украинцы собрали 600 млн гривен - на четыре беспилотника Bayraktar.

20:44 Сенат Канады одобрил законопроект премьера Джастина Трюдо, разрешающий конфискацию российских активов, передает Reuters. Документ, который станет законом после формального королевского согласия, предлагает целый ряд мер, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за вторжение России в Украину.

Ермак отметил, что нормы законопроекта также предусматривают передачу конфискованного имущества другому государству: "В случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине". По его словам, это первый прецедент закрепления в законодательстве такого механизма после начала войны.

20:36 Лидеры G7 рассмотрят на саммите в Баварии 26-28 июня идею США о введении мирового потолка цен на нефть, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он признал, что для такого шага нужна глобальная коалиция - шире, чем ЕС и США. Также, по его словам, Европе необходима уверенность в том, что есть полное представление обо всех возможных побочных эффектах подобного решения.

20:08 Лондон станет первым городом, который россияне будут бомбить в случае очередной мировой войны, заявил соратник Путина, депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев. По его словам, если блокада российского Калининграда приведет к войне, первой пострадает столица Великобритании.

19:55 НАТО нужно более "видимое" присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет из Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, сегодняшнюю Беларусь можно назвать "дополнительной провинцией" Москвы, и "российская армия может делать все, что хочет: перебрасывать силы, размещать технику".

19:52 Европа переживает самую большую войну со времен Второй мировой, но столкнулась с этим без человека, который мог бы говорить от имени континента. В ближайшие семь дней пройдут саммит ЕС в Брюсселе, встреча Большой семерки в Германии и серьезнейшая встреча на высшем уровне государств НАТО в Мадриде.

19:49 Очное обучение в школах Украины начнется с 1 сентября, в университетах - с 15 августа, за исключением первых курсов. Такую рекомендацию дало правительство, сообщил Шмыгаль на заседании Кабмина. В прифронтовых регионах обучение продолжится онлайн, по всей остальной Украине - в обычном режиме.

19:35 Миру угрожает катастрофа в 2023 году в связи с растущим дефицитом продовольствия из-за войны в Украине, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш: "Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы".

19:17 США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения войны в Украине, заявил Блинкен. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Также госсекретарь США заявил о стремлении Запада ужесточить санкции против России, чтобы как можно быстрее добиться прекращения войны в Украине.

19:10 У ЕС не осталось сомнений в том, что Кремль сделал Газпром основным оружием в энергетической войне. Европейцы больше не верят в "технические причины" сокращения поставок и готовятся к полной газовой блокаде со стороны РФ. Что пишут об этом в международных СМИ - в материале Лишения ради Украины.

18:54 Украинские военные вынудили врага отойти с оборонных позиций на Херсонщине, отразили штурм на Славянском и Северодонецком направлениях, а также возле Марьинки. В то же время оккупанты захватили село Николаевка на Бахмутском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

18:31 ВСУ получили приказ оставить Северодонецк, украинские военные покинули промзону в ночь на 24 июня. Накануне Залужный объяснял, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции. Выход из Северодонецка ожидался давно.

18:09 Макрон заявил, что в Европейское политическое сообщество пригласят страны Европы от "Исландии до Украины": страны Европейской экономической зоны, страны, стремящиеся в ЕС, страны, покинувшие ЕС, страны Восточного партнерства (бывшие советские республики Европы), но не Россию.

17:40 Шольц заявил, что никто из лидеров стран ЕС не верит в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по Северному потоку. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в данный момент 12 стран ЕС полностью или частично отключены от российского газа.

17:38 Евросовет по итогам заседания в Брюсселе принял решение продолжать санкционное давление на Россию и поставки Украине необходимого оружия, сказано в заключительном коммюнике. Лидеры ЕС осудили неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру и призвали РФ "немедленно и без предварительных условий вывести все свои войска и военную технику со всей оккупированной территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Также в документе сказано, что украинцы, в частности, дети, которых принудительно вывезли в Россию, "должны быть немедленно возвращены безопасным путем". А Россия, Беларусь и все ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности. Евросовет также призвал все страны, включая страны-кандидаты, выполнять санкции ЕС.

Европейский совет подчеркивает, что остается верным обязательству оказывать дальнейшую военную поддержку Киеву, "чтобы помочь Украине осуществлять ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии и защищать ее территориальную целостность и суверенитет". С этой целью Европейский совет призывает Совет ЕС "быстро работать для дальнейшего увеличения военной поддержки" Украине.

17:24 В "ЛНР" заявили, что Горское и Золотое полностью под контролем их сил, Лисичанск "фактически в состоянии оперативного окружения".

17:21 Недавно анонсированная Ваштнгтоном партия из четырех систем HIMARS будет доставлена в Украину до середины июля, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США. Чиновник также сообщил, что еще один взвод украинцев обучается эксплуатации систем.

17:13 На саммите ЕС в Брюсселе утвердили идею создания Европейского политического сообщества, главная цель которого - давать возможность государствам стать "частью европейской семьи" без процедуры кандидатства. В то же время это сообщество не является альтернативой расширению ЕС. Как сообщил Макрон, первая встреча в формате Европейского политического сообщества состоится в Чехии.

17:09 Украина испытывает дефицит артиллерийских боеприпасов, в первую очередь снарядов калибра 122 мм и 152 мм, которые составляют большую часть украинской артиллерии, пишет The Washington Post. Нехватка во многом связана с тем, что Россия потратила годы, нанося удары по складам и поставщикам боеприпасов в Украине и других странах Восточной Европы.

По данным издания, за ограниченное количество 152-мм снарядов на мировом рынке идет "теневая война". Многие бывшие советские республики, у которых есть запасы боеприпасов, не хотят продавать их Украине из-за тесных связей с РФ, а некоторые откровенно признавались, что Россия угрожала им расправой.

17:04 С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Черном море погибли несколько тысяч дельфинов. Как рассказал руководитель научно-исследовательского отдела природного парка Тузловские лиманы Иван Русев, мощные гидролокаторы и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, из-за чего дельфины "слепнут" и погибают от голода.

16:57 Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 млрд евро, сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

16:51 Главы МИД стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором, в частности, призвали Москву прекратить атаки и угрозы и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия. Также в заявлении сказано, что меры против РФ позволяют продовольственным и сельхозтоварам из России попадать на мировые рынки. При этом война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности.

Также министры G7 приветствовали решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС и пообещали продолжать оказывать Киеву поддержку, в том числе военную, пока это будет необходимо.

16:45 В Украине готовят "белый список" российских артистов, куда войдут россияне, поддержавшие Украину и осудившие вторжение РФ, сообщил замминистра культуры Тарас Шевченко.

16:40 Россия попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной посредством ряда провокаций. Как сообщает военная разведка Украины, для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы, в состав которых входят кадровые сотрудники ГРУ РФ и наемники частных военных компаний.

В планы ДРГ входит организация серии терактов на территории Беларуси - так же, как в свое время было при разжигании войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Теперь российское ГРУ планирует нанести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больниц и школ.

Это, по расчету кремлевских кураторов "спецоперации", должно создать для Лукашенко повод для участия в войне. Имея эту информацию, офицеры армии РБ начали эвакуацию своих семей из Мозыря, о чем ранее уже сообщали оппозиционные белорусские СМИ.

16:33 Случаи похищения родственников украинских военных на оккупированных территориях приобретают системный характер. Базы данных украинских граждан попадают в руки оккупантов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей, сообщает ГУР МО Украины. На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и пожилых людей), так и детей.

Так, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего. В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

16:25 Участники саммита G7, который состоится 26-27 июня, обсудят возможность дипломатического решения по прекращению войны в Украине, заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен: "В частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет".

16:07 Генштаб не комментирует информацию о возможном выходе украинских военных из Северодонецка - сейчас там самый горячий участок фронта, заявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник: "Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины".

16:04 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в преднамеренном использовании голода в качестве оружия войны и раскритиковала Москву за попытку переложить вину за рост цен на продукты питания на других. При этом министр подчеркнула, что G7 не допустит глобального голода.

15:45 В Украине на разминирование всех территорий уйдет не менее десяти лет, сообщили в ГСЧС. Сейчас очищено уже более 60 тыс. га территорий и уничтожено 45 тыс. опасных предметов. Спасатели уточнили, что десять лет - это без учета территорий, на которых сейчас проходят активные боевые действия. Так, подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием территории государства после Первой и Второй мировых войн.

15:27 В Мариуполе оккупанты немного смягчили режим на выезд в сторону Запорожья через Бердянск - частично начали пропускать частные авто, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. При этом он допустил, что такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингета может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. "Однако не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь, пока есть окошко", - посоветовал Андрющенко.

Он также сообщил, что в Мариуполе действует комендантный час: для детей до 16 лет - с 21:00 до 5:00, для всех остальных - с 23:00. Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо отправки в фильтрационный лагерь.

15:06 Армия РФ увеличила количество авианалетов, продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. Он рассказал, что оккупанты обстреливают артиллерией позиции ВСУ на Харьковщине, чтобы они не оттеснили их к границе с Россией. С этой целью также активизировались вражеские ДРГ.

Однако максимальные силы и средства армия РФ сосредоточила на Луганщине и Донетчине, а на территории других областей характер действий врага можно охарактеризовать как отвлекающие маневры, уточнил Мотузяник, - чтобы ВСУ не перебросили войска для подкрепления в горячие точки.

14:57 Молдова после получения статуса кандидата в члены ЕС должна будет присоединиться к санкциям против России, заявил спикер парламента страны Игорь Гросу: "Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус кандидата и наши европейские стремления". На вопрос о возможной реакции Москвы он ответил, что Молдова настроена сохранить нормальные отношения с РФ, но при этом ждет уважения ее решения двигаться к ЕС.

14:21 В Харьковском национальном университете им. Каразина убрали кафедру русского языка, но добавили кафедру славянской филологии, где будут преподавать польский.

14:10 СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу захватить Украину. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

14:08 Джонсон предостерег от призывов к "плохому миру" в Украине: "Мое послание коллегам по G7 и НАТО в частности… Сейчас не время договариваться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, мир, ради которого им предлагают отказаться от части территории в обмен на прекращение огня".

По словам британского премьера, такой сценарий приведет к катастрофическим последствиям - придаст излишнюю смелость Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб. "Пора признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге", - добавил он.

13:54 Премьер Бельгии Александр де Кро предлагает ЕС закупать энергоресурсы коллективно и ввести предельные цены на газ. По его словам, в этом вопросе инициативу безотлагательно должна взять на себя Еврокомиссия: "Если мы будем действовать сами по себе, мы не сможем выкарабкаться".

13:52 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что экстренной эвакуации из Николаева не планируется. Он прокомментировал призыв мэра города Александра Сенкевича эвакуироваться: "Ситуация в Николаеве такая же, как и предыдущие четыре недели, никакой паники. Ничего в военном плане не изменилось, поэтому фильтруйте информацию. [Сенкевич] рекомендует как обычно: у кого возможность есть - уезжайте, предоставляем автобусы. Ничего не изменилось, наоборот, у нас есть успех и мы его развиваем".

13:44 Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с РФ: "Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией. Будем на все это смотреть очень внимательно".

13:41 Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан эвакуироваться на более безопасную территорию: "Ситуация в целом очень плохая. Нас ежедневно обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них - ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них шестеро детей". Такие данные он привел по состоянию на 21 июня в интервью Радио Свобода.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться в живых. Неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч", - пояснил мэр. Он также уточнил, что по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния между городами.

13:35 Предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове - это внутреннее европейское дело, заявил Песков: "Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно".

Также Песков выразил сожаление, что в Молдове ассоциируют предоставление ей статуса кандидата в ЕС с проведением "антироссийского курса".

13:18 Мелитопольские партизаны объявили награду за голову предателя - местного гауляйтера - в 10 тысяч долларов, сообщил городской голова Иван Федоров. Также он рассказал, что оккупанты пытаются заставить пенсионеров и предпринимателей получать российские паспорта. Первых пугают тем, что без паспорта они не получат пенсии, а у предпринимателей якобы возникнут проблемы с банками.

По словам Федорова, на блокпостах оккупанты требуют от местных жителей от 300 до 3000 гривен в виде "пропуска" - бесплатно никого не пропускают. При этом ежедневно россияне вывозят из Мелитополя более 1000 тонн пшеницы.

12:56 В "ЛНР" с 25 июня устанавливает при определении цен "курс" 1 гривна = 1,5 рубля. До 28 июня проводится "безналичная конвертация гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, по курсу 1 гривна = 2 рубля".

12:49 Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез, заявил Джонсон на саммите стран Содружества наций: "Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины. Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает в данный момент".

12:45 Российские войска сегодня ночью ударили двумя ракетами по спортивному комплексу Политехник на улице Алчевских. Как сообщили в ГСЧС, произошло возгорание на площади около 200 кв. м. Погибших или раненых в результате обстрела нет, спортивный манеж уничтожен.

12:37 Сегодня лидеры стран ЕС планируют обсудить разные сценарии на случай полной остановки поставок российского газа, пишет Reuters. Также ЕС собирается обвинить Россию в использовании газа в качестве оружия.

12:21 Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города потребуется время, сообщил в комментарии Радио Свобода глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко. По его словам, войска РФ наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска: штурмуют Лисичанск и дорогу Бахмут-Лисичанск. Оккупанты применяют авиацию и ракеты Точка-У.

12:18 Spiegel пишет, что в минфине Германии рассматривают возможность национализации части Северного потока-2, которую можно будет использовать для соединения восточной и южной Германии с мобильным терминалом СПГ в Балтийском море.

12:14 Советник премьера Венгрии Балаш Орбан заявил на полях саммита ЕС, что Евросоюзу следует прекратить расширять санкции против России и работать над переговорами о перемирии. По его словам, к антироссийским мерам нужно менять подход, так как пока они создают больше проблем самому ЕС, чем России.

12:11 В Харьковской области за сутки от обстрелов погибли три человека, еще 13 ранены, сообщила ОВА. Пострадали Киевский район и ХТЗ в самом Харькове, а на территории области обстреляны Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы.

12:09 Российский флот вывел из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев, пять из которых движутся в северо-западном направлении, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

12:07 Горское Луганской области захвачено противником, заявил в эфире Эспрессо глава военной администрации Горской общины Алексей Бабченко: "На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел".

По словам Бабченко, прорыв был по направлению Орехово-Тошковка: "Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого".

12:03 Европа должна активизировать усилия по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов, заявил Шольц в Брюсселе. По его словам, именно поэтому ЕС не только ввел санкции в отношении российского угля и нефти, но и работал над трансформацией своей инфраструктуры таким образом, чтобы можно было импортировать газ из других стран. При этом канцлер признал, что отказ от энергоресурсов из РФ будет сопряжен с большими проблемами.

11:48 Танкеры подсанкционной российской государственной компании Совкомфлот продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций, выяснили расследователи международной платформы OCCRP. По их данным, компания скрыла право собственности на суда, оформив их как собственность дочерних компаний на Кипре и в ОАЭ, и ходит под флагами Либерии.

11:37 Укроборонпром и Украинский фонд стартапов (USF) совместно с Кабмином реализуют программу грантовой поддержки проектов двойного назначения, которые будут способствовать повышению обороноспособности страны и быстрому послевоенному восстановлению. Лучшие проекты по повышению обороноспособности Украины получат 35 тысяч долларов.

11:01 В Николаевской области во время вечернего обстрела Новониколаевки погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также из-за ракетного обстрела Николаева был ранен один человек. Вчера днем по Николаеву ударили три крылатые ракеты наземного базирования, сегодня с утра в городе также слышны взрывы.

10:58 В Белгороде подожгли военкомат. Как сообщает российский телеграм-канал Baza, ночью неизвестный мужчина забросил два "коктейля Молотова" в один из кабинетов. В результате загорелся стол, но его успели потушить.

10:44 Армия РФ нанесла авиаудар на подъезде к Лисичанску. Мост поврежден, проехать по нему можно только на легковых автомобилях, грузовики в город не проедут, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

10:21 Черноморский флот РФ получил приказ блокировать украинские порты Одесса и Очаков, сообщил CNN американский чиновник со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки. Разведка также выявила признаки того, что россияне минируют Черное море и ранее заминировали Днепр.

"Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления РФ о том, что она не проводит минирование северо-западной части Черного моря, на самом деле она размещает мины в Черном море возле Очакова", - заявил чиновник.

10:19 Кулеба и Боррель выступили с совместным заявлением по случаю предоставления Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз. Они объявили о немедленном начале подготовки к интеграции Украины в европейские структуры.

"Российская вооруженная агрессия не сможет лишить людей в Европе права жить нормальной и достойной жизнью. Украина победит. Европа победит. <...> Мы совершим вместе долгое путешествие, которое начинается сегодня. Прямо сейчас мы безотлагательно приступаем к подготовке к интеграции Украины в европейские структуры и в конечном итоге - членству в Европейском Союзе", - заявили дипломаты. Кулеба и Боррель подчеркнули, что Украина принадлежит к общей европейской семье и вместе с Евросоюзом стоит на защите мира.

10:14 В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов Дмитрия Савлученко, он погиб на месте. Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань, также информацию подтверждают местные "власти" и российские СМИ. Савлученко состоял в молодежной организации Новая Русь, был пророссийским активистом из партии Шария, а после оккупации Херсона заведовал департаментом молодежи и спорта в "администрации" оккупантов.

10:09 Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук обратились к украинцам по случаю получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Зеленский заявил, что теперь Украина - "не мостик, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория, не приграничье между орками и эльфами. Украина - это будущий равный партнер для не менее чем 27 стран ЕС".

Президент подчеркнул, что ждет от народных депутатов голосования по законам, связанным с евроинтеграцией, в приоритетном порядке, поскольку статус кандидата уже позволяет подключаться к разным программам ЕС.

В свою очередь Стефанук заявил, что статус кандидата - это "признание наших достижений в становлении демокаратического общества", и это признание "услышат в бункере". По его словам, "история победила географию".

Шмыгаль заявил, что отношения с Евросоюзом трансформировались из простого соседства в политику расширения. При этом он упомянул о "высокой оценке рыночных преобразований, благодаря которым мы интегрировались в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне, транспортной сфере".

09:57 Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить Россию в список стран-спонсоров терроризма.

"Необходимо признать Россию страной-спонсором терроризма за все преступления, которые ею уже совершены в Украине. Такое признание позволит усилить механизм санкций против России", - прокомментировал Ермак.

09:41 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил потерю Николаевки, а также рассказал, что Лисичанск и Боровское были обстреляны из авиации, но наступления в районах этих населенных пунктов ВСУ остановили. Армия РФ пытается установить контроль над Горским, также была попытка наступать в районе Мирной Долины.

09:32 Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что в случае недопоставок российского газа некоторые отрасли немецкой промышленности могут остановиться: "Компаниям придется останавливать производство, увольнять работников, будут рушиться цепочки поставок, люди будут влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление, люди станут беднее".

При этом Хабек подчеркнул, что это и является стратегией Путина: "Это лучшая питательная среда для популизма, который призван подорвать нашу либеральную демократию изнутри". Министр пообещал немцам помощь, но предупредил, что компенсировать все последствия будет невозможно.

09:14 Армия РФ нанесла удары из Ураганов по двум общинам Криворожского района Днепропетровской области - Гречаноподовской и Широковской, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

09:01 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 24 июня. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

личного состава - около/ 34 530 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1507 (+3),

боевых бронированных машин - 3637 (+5),

артиллерийских систем - 759 (+3),

РСЗО - 241 (+1),

средств ПВО - 99 (+0),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 183 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),

специальной техники - ​​60 (+0).

08:40 Британская разведка пишет об использовании Россией отставников, ныне служащих по контракту в группе Вагнера. В частности, речь идет о российском пилоте, задержанном в середине июня после того, как его самолет был сбит. Тот признался, что совершал по 1-2 боевых вылета в день и наносил удары по военной инфраструктуре Украины. Разведка полагает, что на фоне недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава и боевых потерь Россия старается поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.

Сообщение о том, что российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование, говорит о том, что самолеты Вагнера являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС РФ не предоставляют им современное бортовое радиоэлектронное оборудование, отмечают аналитики.

08:22 ВСУ придется отойти от Северодонецка - украинские защитники уже получили такую команду, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, защитники Северодонецка "будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции".

"Оккупанты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить - восстановлению они не подлежат", - рассказал Гайдай.

07:56 Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение в полях под Рязанью в поле и загорелся. Российские СМИ сообщают, что четыре человека погибли, пятеро госпитализированы. Летел самолет в Белгород. Минобороны РФ уже заявило о "жесткой посадке" и о том, что "самолет частично разрушился".

07:45 Войска РФ вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина. В районе Боровского украинские военные успешно приостановили врага. Также они разбили диверсионно-разведывательные группы противника и ударили авиацией по скоплению россиян, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

07:00 В ближайшие недели темпы наступления армии РФ значительно снизятся. Штурмовые операции Лисичанска не обеспечат России решающего преимущества в войне, как и возможный захват Северодонецка, сообщает Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

03:37 Боррель предупредил о трудной зиме в ЕС в связи с сокращением поставок российского газа: "Летом газ не является политическим оружием. Но зимой будет трудно".

02:49 Россияне обстреляли территорию Запорожской области из РСЗО, повреждены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра, сообщили в ОВА.

02:25 Зеленский намерен уволить с главу СБУ Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне, пишет Politico со ссылкой на источники.

01:18 Европейский Совет обнародовал выводы заседания о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

01:11 "Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет", - отреагировал Зеленский на решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это было самое быстрое подобное решение в истории Евросоюза. Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня. Подробнее о нем - в материале Исторический день.

00:46 Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдове "сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте".