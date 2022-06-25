Война России против Украины - главные новости 25 июня. Хроника

Решение о статусе кандидата для Украины было принято "за 30 секунд", рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона. По ее словам, сразу после дискуссии о Балканских странах была настроенность на непростое рассмотрение вопроса Украины - и вдруг пришла информация о том, что решение принято.

Вице-премьер назвала третью страну, которая колебалась по Украине, - это Португалия, долго сохранявшая скептицизм. Что касается Венгрии, то, по мнению вице-премьера, важную роль сыграл разговор Зеленского с Орбаном накануне саммита ЕС.

22:59 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "ракетные удары России - это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей. Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев".

Президент напомнил, что сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны: "Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет".

Глава государства также сообщил, что в понедельник, 27 июня, будет участвовать в саммите G7: "На неделе также состоится саммит НАТО. 45 ракет за половину суток - и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше, и системы противовоздушной обороны - современные системы, которые есть у наших партнеров, - должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны".

22:47 Статус кандидата в члены ЕС открывает Украине доступ к программам финансовой помощи и поддержки общим объемом 14 млрд евро, рассказал советник премьер-министра Кирилл Криволап в эфире телемарафона. По его словам, Киев также получит доступ к структурным фондам ЕС: "Украина может рассчитывать на 90 млрд евро в год международной помощи в течение 2-2,5 лет".

22:45 Попавших в Россию украинцев будут пропускать через границу даже без документов, сообщила Верещук в эфире телемарафона: "У нас есть договоренность с пограничниками - если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное - найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами".

По ее словам, российско-украинская граница закрыта, поэтому сейчас люди попадают обратно в Украину через третьи страны - в основном это Эстония и Латвия. Минреинтеграции намерено запустить бесплатные автобусы из этих стран.

22:39 Швейцария может начать предоставлять консульские услуги России и Украине, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, передает BBC. По словам Кассиса, о такой услуге Швейцарию попросила Украина - предоставить консульскую помощь своим гражданам, которые сейчас живут в России. И сейчас, по его словам, ответные переговоры продолжаются с Москвой.

По аналогичной схеме - при отсутствии дипломатических отношений после войны 2008 года - Швейцария помогает гражданам Грузии в России и россиянам в Грузии. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве - отдел грузинских интересов.

22:06 В результате сегодняшних ударов россиян по городу Сарны Ровенской области три человека погибли и четверо ранены, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Спасательные роботы продолжаются.

22:03 Россия не готова к серьезным переговорам, заявил замглавы ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона: "Основные "переговоры" проходят на поле боя". Жовква уверен, что тема переговоров с РФ не будет основной ни на саммите ОБСЕ, ни на саммите G7.

21:57 Россия должна соблюдать все права "приговоренных" в "ДНР" британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс: "Это фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они не наемники. Они военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Они имеют права, которые нарушает Россия. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права". Симмонс заверила, что для освобождения британцев делают все возможное.

21:46 Лидеры стран G7 предварительно согласовали эмбарго на российское золото, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Экспорт золота является вторым крупнейшим источником прибыли в российском государственном бюджете после экспорта энергоносителей. 48-й саммит лидеров стран Большой семерки пройдет в баварском замке Эльмау в Германии с 26 по 28 июня.

21:34 В Краснопольской громаде Сумской области сегодня днем два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили шесть ракет по одному из сел, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура - больница, дом культуры, библиотека, школа. Также враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника. Во всех случаях обошлось без жертв.

21:12 Украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка в направлении Лисичанска, сообщил в интервью Reuters начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов: "Действия, происходящие в районе Северодонецка, - тактическая перегруппировка наших войск. Это отход на выгодные позиции для получения тактического преимущества. Украинские силы идут на более высокие земли для продолжения оборонных операций".

20:47 Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса, заявил в интервью Financial Times замглавы ОП Игорь Жовква.

20:16 По территории Ровенской области россияне вечером нанесли два ракетных удара, попали в объекты инфраструктуры. Предварительно без жертв, сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

18:51 Лукашенко заявил Путину на встрече в Санкт-Петербурге, что изоляция Литвой Калининграда - "фактически объявление войны". Лукашенко также попросил Путина помочь с "зеркальным ответом" на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси и заявил, что Минск обеспокоен "конфронтационной политикой" Польши и Литвы: "Нас очень напрягает политика на конфронтацию, которую проводят соседние государства Польши и Литвы. Политика отвратительная, поведение агрессивное".

В свою очередь Путин заявил Лукашенко, что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, для их возможного применения подготовлены 257 самолетов: "Мы обязаны позаботиться о нашей безопасности. Белорусские самолеты Су-25 можно модернизировать в России и начать подготовку летного состава. В течение нескольких ближайших месяцев мы передадим беларуси РТК Искандер-М".

18:37 После отвода подразделений ВСУ россияне закрепляются в районах Северодонецка, Сиротиного, Воронового и Боровского, сообщает Генштаб. В то же время их штурмы в других местах были отражены.

18:34 В результате очередного обстрела Харькова повреждена ядерная подкритическая установка Источник нейтронов. Пострадали здания и инфраструктура промышленной площадки, сообщили в Госатомрегулировании. Радиационный фон в экспериментальном зале здания в пределах нормы, сама установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

18:07 Армия РФ оккупировала Северодонецк, украинские военные отошли на более укрепленные позиции, заявил глава военной администрации города Александр Стрюк: "Город полностью под оккупацией РФ, которая пытается уже там наводить свои порядки - назначили коменданта, он собирает какой-то актив. Город настолько уничтожен, что людям будет трудно справляться с этой ситуацией".

По словам Стрюка, гражданские, которые находились на территории завода Азот, частично покидают его, с ними снимают пропагандистские ролики. Сейчас возможности уехать из города на подконтрольную Украине территорию нет - только на оккупированные.

Кадыров заявил, что с территории завода Азот "освобождено" 800 мирных жителей. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил несколько дней назад, что на Азоте остаются 568 человек, среди них 38 детей - преимущественно это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться.

17:56 Минобороны РФ подтвердило данные британской разведки о том, что Южной группировкой российских войск в Украине командует генерал армии Сергей Суровикин. Как пишет DW, об этом сообщил представитель российского министерства. Ранее британская разведка сообщила, что с начала июня высшее командование РФ могло отстранить от ключевых оперативных командных должностей нескольких генералов, в том числе командующего Южной группой войск генерала армии Александра Дворникова.

17:28 Война России против Украины вынуждает НАТО пересмотреть вопрос наращивания военного потенциала, заявил глава вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. По его словам, НАТО оценивает свои ресурсы, а также то, насколько быстро сможет отреагировать в случае эскалации с РФ.

16:49 На саммите НАТО в Мадриде Польша будет ставить вопрос об увеличении группировки альянса на своей территории, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, группировку НАТО нужно нарастить до численности бригады, то есть около 8000 человек. Министр также ожидает, что саммит укрепит координацию по вопросам военной помощи Украине.

16:13 Рогозин заявил, что Роскосмос начал серийное производство новых межконтинентальных баллистических ракет Сармат. По его словам, уже до конца года новые Сарматы получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

15:50 Кулеба заявил о поддержке Молдовы в ее планах присоединиться к санкциям ЕС: "Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз из Москвы. Угрозы другим государствам - все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России".

14:55 По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских YouTube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Тематикой каналов были "нелепые фейки о "биолабораториях" и радиоуправляемых гусях". Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok.

13:47 Новая марка от Укрпочты выйдет 28 июня, на ней будет изображен самолет Мрія. Иллюстрацию нарисовала одиннадцатилетняя школьница с Волыни еще в прошлом году для конкурса Что для меня Украина?

Новая марка Укрпочты

13:20 Командование Воздушных сил ВСУ рассказало детали ночного массированного ракетного удара по Украине. Войска России выпустили более 50 ракет разных типов - воздушного, морского и наземного базирования. Так, впервые с территории Беларуси враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3. Также россияне возобновили обстрелы Украины с применением базирующихся в Беларуси комплексов Искандер.

На северном направлении из Беларуси летели ракеты Х-22, запущенные Ту-22М3, а также ракеты комплексов Искандер и Точка-У. На южном направлении россияне применили ракеты Оникс оперативно-тактического комплекса Бастион, которые могут базироваться в Крыму. А крылатые ракеты Калибр, запущенные с кораблей, били по целям на западе Украины.

В командовании отметили, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер являются чрезвычайно сложными целями для противовоздушной обороны. Оникс и Х-22 летят со скоростью более 3000 км/ч, а Искандер - по баллистической траектории (навесом).

12:37 Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования, сообщил украинский Минфин. Средства будут направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

12:13 Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку, если бы пришлось прекратить помощь Украине из-за нарастающих экономических проблем в его собственной стране, но пока он не видит такого варианта развития событий: "Если бы так сложилось, что я вынужден был бы отказаться от украинского кейса, потому что это стало бы слишком сложным, и цена поддержки этих людей стала бы чересчур большой на фоне инфляции, экономического вреда - тогда мне пришлось бы признать, что я потерял очень важный аргумент, и я бы ушел".

11:39 Удерживать Северодонецк не имело смысла, заявил в эфире телемарафона пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский: "Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизнь наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города. Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его при том, что он уничтожен более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла".

11:37 Кличко сообщил, что вчера якобы от его имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через ZOOM. "Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко", - написал мэр Киева и призвал правоохранителей расследовать эти случаи.

11:33 Сегодняшние ракетные удары с территории Беларуси - это масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания РБ в войну против Украины, заявило Главное управление разведки Минобороны. Это первый случай нанесения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

Для сегодняшних ракетных ударов были задействованы шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

11:04 Полиция Берлина расследует инцидент с дипфейковым "Кличко", с которым поговорила по видеосвязи мэр немецкой столицы Франциска Гиффай, пишет DW. Мэр рассказала, что первые 15 минут разговора с самозванцем, выдававшим себя за мэра Киева, не вызвали у нее подозрений. Но затем фальшивый "Кличко" попросил рассказать об украинских беженцах, пытающихся получить пособие, содействовать в возвращении молодых украинцев на родину и под конец спросил, не могут ли власти Берлина оказать Киеву помощь в проведении гей-парада.

Позже в комментарии Bild реальный Виталий Кличко сказал, что не звонил Гиффай, и выразил надежду, что все-таки сможет поговорить с ней лично, на что Гиффай ответила, что с удовольствием.

11:01 В Донецкой области россияне этой ночью активно стреляли в Бахмутском районе - в Бахмутской, Торецкой, Соледарской и Светлодарской общинах. Известно об одном погибшем и двух раненых в Бахмуте, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

10:57 По Житомирской области сегодня утром россияне выпустили около 30 ракет, из них около десяти удалось сбить, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. Обстрел велся российскими самолетами со стороны Беларуси, ракеты были нацелены по объектам инфраструктуры области. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры, один военный погиб, один получил ранения.

10:55 Журналисты Би-Би-Си совместно с коллегами издания Медиазона и волонтерами верифицировали из открытых источников гибель в Украине 4010 россиян. Лидерство по потерям продолжают удерживать Дагестан (218), Бурятия (174) и Краснодарский край (134).

10:44 Замминистра обороны Анна Маляр раскритиковала тех, кто сообщил об отводе войск из Северодонецка, поскольку из-за этого были сорваны военные операции: "Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное".

10:42 Война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию, заявил Столтенберг в интервью El País: "Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это - оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России".

Генсек отметил, что "мира всегда можно достичь, если сдаться", но украинцы "готовы заплатить очень высокую цену, пожертвовать собой" ради своей свободы и права не подчиняться власти России. "Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил он.

10:36 В результате ракетных обстрелов Житомирской области погиб по меньшей мере один военный, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

10:34 Россиянам потребуется как минимум 3-4 недели для того, чтобы вернуть в Беларусь мощную ударную группу, способную возобновить наступление на северную границу Украины, рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. При этом он добавил, что наступление с севера зависит от того, насколько противник добьется успеха на восточном и южном направлениях: "Особенно на востоке - насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые ставит перед собой. А ближайшая задача врага - выход на административные границы Луганской, а затем - Донецкой областей".

10:25 В Хмельницкой области силы ПВО сбили две вражеские ракеты, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. Обломки одной из них упали в лесу в Каменец-Подольском районе, второй - в сельском саду одной из громад Хмельницкого района. Погибших и раненых нет, в Хмельницком районе повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

10:21 Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент, заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в эфире ITV News. "Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - подчеркнул он.

Буданов признал, что часть успеха украинской армии сейчас зависит от международной поддержки, и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 тысяч украинских военнослужащих.

10:13 Часть группировки кораблей ЧФ РФ вернулась в пункты базирования из-за шторма, но вероятность нанесения ракетного удара из акватории Черного моря по Украине все еще присутствует. Сейчас у границ Украины находятся два ракетных корабля и большой десантный корабль РФ, сообщило ОК Південь.

10:11 В Луганской области в результате обстрела поселка Малорязанцево ранена мать с двумя детьми, они находятся в больнице, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Враг обстрелял Северодонецк из артиллерии, попадания зафиксированы в заводы Азот и Стеклопластик. В Лисичанске найден погибший мужчина, в городе многочисленные повреждения домов.

10:07 Страны НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня согласуют полный пакет помощи Украине, сообщил Столтенберг в интервью El País.

10:03 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 25 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

личного состава - около 34 700 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1511 (+4),

боевых бронированных машин - 3645 (+8),

артиллерийских систем - 764 (+5),

РСЗО - 241 (+0),

средств ПВО - 99 (+0),

самолетов - 217 (+1),

вертолетов - 184 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7),

специальной техники - ​​60 (+0).

09:37 В Харьковской области за сутки девять раненых, один человек погиб, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова, а на территории области обстрелял Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы.

09:31 Британская разведка отмечает, что Украина может перестраивать оборону на участке Северодонецк-Лисичанск, так как российские бронетанковые подразделения продолжают наступать на южной окраине района сосредоточения.

Также разведка сообщает, что с начала июня высшее командование РФ могло отстранить от ключевых оперативных командных должностей нескольких генералов, в том числе командующего Южной группой войск генерала армии Александра Дворникова. Его место может занять генерал-полковник Сергей Суровикин.

08:55 Россияне сегодня ночью обстреляли военный объект на Яворивщине, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По предварительной информации, удалось сбить две ракеты, еще четыре долетели. Ранены четыре человека.

08:39 По поселку Десна на Черниговщине россияне выпустили 20 ракет, сообщило ОК Північ. Ракеты запускались с территории Беларуси, с самолетов и с земли. Известно о разрушении объектов инфраструктуры, предварительно без жертв.

08:29 По Житомирщине враг сегодня ночью выпустил 24 ракеты, были обстреляны военные объекты вокруг города, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

08:12 Массовые ночные ракетные удары по Украине наносились авиацией РФ с территории Беларуси, сообщает Беларускі Гаюн. По данным мониторинговой группы, схема выглядит так: "взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот, и обратно тоже возвращаются в РФ".

07:49 ВСУ отразили штурм россиян в направлении Владимировка - Покровское и в районе населенного пункта Уды, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

07:43 Ночью враг снова обстрелял Криворожский район - под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В Зеленодольске пострадала женщина, поврежден дачный дом.

07:41 В Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находятся четыре российских корабля, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, на Южном направлении враг пытается возвращать утраченные позиции, но несет потери.

05:25 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о взрывах в городе.

04:10 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о ракетном обстреле поселка Десна.

02:17 Фонд Повернись живим закупил 20 беспилотников PD-2 с передвижными наземными станциями общей стоимостью 8,5 млн долларов. "Эта техника, приобретенная за народные деньги, уже на пути к профессиональным, опытным пилотам", - рассказал директор фонда Тарас Чмут.

00:42 В Минобороны США одобряют вывод войск из Северодонецка в Луганской области, пишет Sky News со ссылкой на представителя ведомства. "Уходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - пояснил чиновник Пентагона.