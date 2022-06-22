Война России против Украины - главные новости 22 июня. Хроника

23:37 Военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, заявил Джонсон в интервью Sueddeutsche Zeitung: "Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет никакого продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику. <...> В той мере, в которой украинцы в состоянии начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас".

Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон указал, что необходимо по меньшей мере восстановить статус-кво, который был до 24 февраля, и вытеснить российские войска с захваченных территорий.

23:33 Союзники по НАТО в ходе саммита в Мадриде в конце июня примут решение о предоставлении Украине немедленной помощи для отражения российской агрессии и рассмотрят долгосрочную программу перевооружения ВСУ по стандартам НАТО, сообщил Столтенберг.

23:31 Танкеры, которые перевозят российскую нефть, все чаще отключают свою локацию в Атлантическом океане - подобная тактика используется для покупки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, пишет Bloomberg. По данным издания, за последние десять дней по меньшей мере три танкера исчезли из систем отслеживания судов (AIS), когда они приближались к Азорским островам - крохотной группе островов в 1500 км от материковой Португалии.

Вероятно, они перебрасывали свои партии на другие суда. Такие "передачи" грузов не происходили до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, тем более с выключенной локацией, указывают аналитики.

22:55 В Украине сформирован дивизион речных катеров на реке Днепр и ее притоках, сообщил порталу Армия Inform командующий флота вице-адмирал Алексей Неижпапа: "По инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск мы совместно сформировали дивизион речных катеров на севере Днепра - главной логистической артерии Украины, которую мы не можем себе позволить потерять".

22:27 Оккупанты продолжают похищать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС, сообщил мэр города Дмитрий Орлов: "Людей массово похищают, местонахождение части из них неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально".

22:16 Цель военной операции ВСУ на Змеином - полное освобождение острова от российских оккупантов, заявил в эфире телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он сообщил, что на Змеином расположена "группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ".

Буданов заявил, что операция продолжается и будет продолжаться до полного освобождения острова. Он уточнил, что все "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе с военной разведкой.

22:07 Зеленский пообщался со студенческим сообществом ключевых университетов Канады: "Если Россия будет безнаказанно захватывать украинские территории и убивать украинцев, это может стать примером для других государств в любом уголке планеты, поэтому весь мир должен включаться в противодействие агрессору, и ни в коем случае нельзя уставать от войны в Украине".

21:52 Местные жители оккупированного Скадовска Херсонской слышали взрывы. Мэр города Александр Яковлев сообщил, что было слышно два взрыва: "Прилетело в промышленную зону в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

21:46 В интернет-войсках Украины общее количество "бойцов" превышает 200 тысяч человек, рассказала в эфире телемарафона замминистра культуры Анастасия Бондарь. По ее словам, основная задача интернет-войск - оставаться в мировом информационном пространстве - с украинскими темами. Присоединиться к таким войскам могут все, кто имеет доступ в интернет. "Это не боты - это живые люди, которые часть своего времени посвящают тому, чтобы помочь Украине в распространении той или иной информации", - пояснила Бондарь.

21:13 Вражескую ракету, летевшую сегодня в один из районов Одесчины, удалось уничтожить силами ПВО, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

21:07 Зеленский сообщил, что пообщался с канцлером Австрии Карлом Нехаммером: "Обсудили предстоящий саммит Европейского Совета. Поблагодарил Австрию за гуманитарную поддержку. Обменялись мнениями о реконструкции и предстоящей конференции по реконструкции Украины в Лугано".

21:05 Украинские силы подвинули первую линию обороны российских войск в Херсонской области, заявила пресс-секретарь Сил оперативного командования Південь Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, те укрепления, которые противник возводил, ему уже не помогают.

Украинские силы продолжают продвижение на Херсонском направлении, отметила Гуменюк, но как только Киев сообщает обнадеживающие новости, Россия усиливает обстрелы. Так, сегодня был обстрелян Николаев. В Николаевской области ВСУ продвигаются в сторону Херсонщины, добавила Гуменюк и призвала соблюдать режим информационной тишины, чтобы не мешать закрепиться в освобожденных населенных пунктах.

20:58 Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил факт покушения на коллаборанта, нардепа Алексея Ковалева в Херсонской области: "Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии этот коллаборант и предатель - выясняем".

20:56 Украина может в ближайшее время забрать часть защитников, которых Россия захватила в Мариуполе, сообщил в эфире телемарафона глава ГУР МО Кирилл Буданов: "О судьбе почти всех нам четко известно, занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома". Он уточнил, что речь не идет о возврате сразу всех, - в ближайшее время надеются освободить "более или менее значимое" количество пленных. Самая главная проблема, по словам Буданова, - обмен командного состава.

Буданов также сообщил, что основная часть военнопленных находится в лагере в оккупированной Еленовке Донецкой области, однако периодически "определенных людей" вывозят оттуда для проведения следственных действий.



20:52 Российского телеведущего Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Галкин попал в соответствующий список Минкульта в ноябре 2021 года. С начала войны он занял проукраинскую позицию.

20:50 Литва расширила ограничения на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область РФ - запрет теперь распространяется не только на железную дорогу, но и на автомобильные пути, сообщает Delfi со ссылкой на представителя литовских перевозчиков. Литовские таможенники не пропускают фуры с запрещенными товарами, из-за чего на пунктах пропуска образуются очереди.

20:48 Германия предостерегает Россию от контрмер в ответ на ограничение транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область через Литву, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт: "Мы призываем Россию не предпринимать никаких мер, нарушающих международное право". Он подчеркнул, что Литва действует в рамках европейских санкций и не ограничивает передвижение товаров, на которые они не наложены.

20:44 Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона, что угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины сейчас нет: "На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем. В Беларуси продолжаются и военные сборы, и учения, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия".

20:33 Украина заслужила статус кандидата в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте: "Сейчас нужно принять решение в Евросовете и соответствовать исторической ответственности, с которой мы сталкиваемся".

20:15 Российский вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что Азовсталь в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу "как промышленный парк или место отдыха", но не как металлургический комплекс. Ранее сегодня он заявил, что правительство РФ "склонется к тому, что Азовсталь должна продолжить работу", поскольку "это 12 тысяч работающих".

20:12 Белорусская армия роет окопы и траншеи у границ с Украиной, Польшей и Литвой, сообщает Беларускі Гаюн.

20:07 В Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу, заявил директор Департамента образования и науки ОВА Александр Лончак. По его словам, соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. Преподавание русского языка в школах также запретят полностью: "Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях".

19:53 В Золочеве Харьковской области под завалами многоэтажки, разрушенной сегодня российской ракетой, нашли тела трех человек, сообщил Суспільному глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

19:36 Восполнение британских запасов вооружения, истощенных в связи с поставками в Украину, займет несколько лет, заявил начальник генштаба Великобритании Тони Радакин на заседании Комитета лордов по международным отношениям и обороне: "Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении".

Радакин добавил, что может пройти "от пяти до десяти лет", прежде чем Великобритания сможет развернуть дивизию, способную сражаться вместе с силами США: "Мы могли бы выставить дивизию сейчас, но это не та, которую мы хотели бы".

19:13 Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН по вывозу зерна пока не достигнуты, сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина: "Украина приветствует усилия генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты".

19:00 Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которую подписала еще в 2011 году. Этот документ является одним из самых действенных международных актов в области защиты прав женщин. Более десяти лет его не могли ратифицировать из-за угроз, которые, по мнению консервативных слоев населения, скрываются под понятием "гендер". Подробнее - в материале Что такое Стамбульская конвенция.

18:23 В результате сегодняшних минометных обстрелов села Пришиб Харьковской области погибли пять местных жительниц, сообщил глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский в эфире телемарафона. Женщины находились у подъезда многоэтажного дома.

18:12 В Мариуполе оккупанты изменили тактику контроля передвижения: демонтированы стационарные блокпосты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, изменение тактики связано с выводом большинства военных из города на другие участки фронта. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

18:00 В результате вражеского ракетного удара по Николаеву загорелся терминал, принадлежащий агротрейдеру Viterra, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании. Терминал может экспортировать до 1,5 млн тонн масла в год. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что "пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось масло".

17:57 Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ "склонется к тому, что Азовсталь должна продолжить работу", поскольку "это 12 тысяч работающих". Ранее в "ДНР" заявляли, что комбинат восстанавливать не будут, потому что его работа плохо сказывалась на экологии.

17:54 В украинских школах будет работать охрана, а также появятся системы для оповещения сигнала тревоги. Кроме того, детей будут тренировать эвакуироваться, сообщил в эфире телемарафона министр образования Сергей Шкарлет.

17:52 На следующей неделе начнется обучение украинских военных применению реактивной системы залпового огня Mars II, которую пообещала предоставить Германия, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Mars II будет следующей системой вооружений, которую Берлин предоставит Украине после уже переданных семи тяжелых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (еще пять передали Нидерланды).

Немецкое правительство пообещало предоставить три системы Mars II, еще три поступят от Великобритании и четыре - от США. Эти системы важны "для поддержки Украины с помощью артиллерии, имеющей дальнобойность, но при этом очень точной", отметила Ламбрехт.

17:49 Минцифры сообщило, что украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию в размере от 5000 до 30 000 евро - для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев, но не позднее 16 января 2023 года. Соответствующую форму необходимо заполнить на сайте: https://espl.com.ua

17:30 Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине: "Мы далеки от переговоров между Россией и Украиной. Россия верит в продиктованный мир. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе большим количеством оружия. <...> Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны. Германия поставляет оружие - сегодня и в будущем".

Также канцлер подчеркнул, что "партнерство с империалистической путинской Россией немыслимо в обозримом будущем".

17:26 Российские СМИ сегодня распространили информацию о том, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину, которая якобы требовала не давать его стране статус кандидата в ЕС. Он заявил, что глава фракции Слуга народа Давид Арахамия лично ездил в Европу и США и настаивал на этом: "Арахамия практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены".

Эту информацию прокомментировал сам Арахамия: "Грузия всегда была и будет другом Украины. Хочу поблагодарить весь грузинский народ за поддержку Украины и наших граждан. И прошу не вестись на провокации и фейки, распространяемые премьер-министром Грузии".

16:55 Литва готова к тому, что Россия отключит их от общей электросети из-за ограничения транзита в Калининград, заявил в интервью Reuters президент страны Гитанас Науседа: "Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим. Для нас не будет ошибкой использовать этот пример, чтобы показать, чем на самом деле является Россия и какие методы и угрозы она использует для решения своих проблем. Может, это охладит головы тех, кто говорит, что мы должны помочь РФ сохранить лицо, тогда как она вызывающе угрожает нам".

При этом Науседа добавил, что не верит в то, что Россия "бросит нам вызов в военном плане, потому что мы член НАТО".

16:34 Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков с целью "оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия", сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

16:32 Китайский лидер Си Цзиньпин предостерег от расширения военных союзов. Об этом он заявил на виртуальном форуме БРИКС при участии высшего руководства России, Индии, Бразилии и ЮАР. По словам Си Цзиньпина, "украинский кризис - это… тревожный сигнал". Он предупредил, что нельзя стремиться к собственной безопасности за счет безопасности других стран.

16:18 Россия регулярно бьет по украинским нефтеперерабатывающим заводам и складам с топливом, но на этот раз из строя выведен уже российский НПЗ. Подробнее - в материале Пожар на НПЗ под Ростовом - что известно.

16:10 Полиция Майами передаст ВСУ оружие, выкупленное у местного населения в ходе акции Guns 4 Ukraine. Как сообщает The Washington Post, американские правоохранители преследовали две цели - сократить количество оружия на улицах города и помочь защитникам Украины. Поэтому они объявили, что будут выкупать оружие без вопросов о его происхождении, даже если речь идет о запрещенных типах.

За пистолеты платили по 50 долларов, за ружья - по 100, за автоматы - по 150. По данным издания, в ратушу Майами в день акции выстроилась очередь, а люди приносили даже запрещенные законом AK-47 и AR-15. В результате полицейские собрали 68 единиц оружия. Однако передать Украине получится лишь небольшую часть, поскольку на экспорт вооружений требуется специальная федеральная лицензия.

15:58 Украина планирует выполнить семь шагов на пути к членству в ЕС до конца этого года, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Украина легко справится с выполнением семи требований, предусмотренных Еврокомиссией, поскольку многое уже сделано.

"Решение настолько историческое, что почти все лидеры ЕС подтвердили наличие консенсуса по поводу начала вступления Украины в Евросоюз и предоставления ей статуса кандидата на членство в ЕС", - заявила вице-премьер. Вместе с тем Стефанишина признала, что от саммита НАТО в Мадриде высоких ожиданий у Киева нет, прорывных решений по Украине и завершению войны с Россией там не ожидается.

15:44 В результате ракетных обстрелов Николаева в городе погиб один человек, еще двое получили ранения, повреждена одна школа, пять многоэтажек, четыре частных домах и два частных предприятия, сообщил мэр Александр Сенкевич.

15:37 Сын журналиста, гендиректора издательства Блиц-Информ, шеф-редактора журнала Бизнес Владимира Чепового Иван просит не распространять непроверенную информацию о гибели его отца на фронте. По его словам, официально его отец числится пропавшим безвести, в списках погибших или раненых его нет.

15:35 Украина заверила западных партнеров, что не собирается атаковать территорию России и будет использовать предоставленное Западом оружие только для собственной защиты, заявила в Бундестаге министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

15:31 Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее "встревожили" неоднократные заявления Запада о том, что Россия виновата в глобальном продовольственном кризисе: "Это ложь - такие обвинения - сплошная ложь. Значит, Запад может поставлять все это оружие в Украину, но почему-то ничего нельзя вывезти из Украины? Это нелогично - с одной стороны, Евросоюз говорит, что создается угроза глобальной продовольственной безопасности, но в то же время блокируют пути доставки товаров к себе на свой континент".

15:29 Организация Врачи без границ зафиксировала "шокирующий уровень" неизбирательного насилия против гражданских лиц в Украине, пишет The Guardian. На специальном поезде организации ее сотрудники эвакуировали более 650 пациентов с востока Украины в период с 31 марта по 6 июня, 40% раненых составляли пожилые люди и дети с осколочными и огнестрельными ранениями, травматической ампутацией.

"Большинство пациентов, с которыми мы разговаривали, когда определяли, кто несет ответственность за их ранения, указывали на российские и поддерживаемые РФ вооруженные силы", - уточнили в организации.

15:22 ВСУ остановили наступление врага в направлении Молодежного и Екатериновки Донецкой области, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Также он сообщил, что Северодонецк остается самой горячей точкой, враг работает над возобновлением наступления в направлении Изюма и Славянска - захватчики активно ведут разведку.

15:16 По Одесской области россияне сегодня нанесли четыре ракетных удара, сообщил глава ОВА Максим Марченко. По его словам, удары были нанесены по объекту инфраструктуры. Пострадавших нет, но сам объект получил повреждения.

15:14 Во Владимирской области РФ при подрыве боеприпаса во время разгрузочно-погрузочных работах погибли трое военнослужащих и гражданский, сообщил Западный военный округ.

15:10 В Одессе с 22 июня любой алкоголь можно покупать с 9:00 до 20:00, сообщила ОВА. Запрещено продавать алкоголь военнослужащим, бойцам Нацгвардии и полицейским.

14:53 В Херсонской области совершено покушение на главу "военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева, он легко ранен, сообщила РИА Новости администрация поселка.

14:42 Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины из-за сокращения и удорожания производства, блокады портов оцениваются более чем в 23,3 млрд долларов, по данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Минагрополитики.

14:27 Финляндия готова воевать с Россией в случае ее нападения, заявил глава Минобороны страны Тимо Кивинен: "Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется в Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации". По словам министра, Финляндия создала значительный арсенал, но решающим фактором является мотивация финнов. Также генерал считает, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

14:16 Таможенные данные показали, что Швейцария во время войны импортировала из России золото, пишет Reuters. В мае Швейцария получила из РФ 3,1 тонны золота примерно на 200 млн долларов. Издание отмечает, что западные санкции в отношении России не были направлены непосредственно на коммерческие поставки золота, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с РФ после ее вторжения в Украину.

13:59 Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшом: Благодарен Латвии за поддержку предоставления Украине статуса кандидата. Это решение важно для Украины и всей объединенной Европы. Обсудили вопрос экспорта украинского зерна".

13:51 Великобритания пояснила, почему не выдала визы членам российской делегации в ОБСЕ. Как сообщает The Guardian со ссылкой на представителя МВД страны, в настоящее время нет никаких ограничений или запретов для граждан РФ на работу в Великобритании по долгосрочным рабочим визам, но приоритет отдается заявкам от украинцев, а заявки на студенческие, рабочие и семейные визы обрабатываются дольше.

13:36 Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от воздушного нападения. Систему постоянно усовершенствуют, сообщил командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк. Вместе с тем он добавил, что угроза повторного наступления на Киевском направлении все еще существует, а еще большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов города.

13:33 В Евросоюзе считают "мошенническим ходом" сокращение Россией поставок газа в Европу, заявила представитель Еврокомисии Элина Бардрам: "Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС... Учитывая те очень мошеннические действия, которые мы наблюдаем со стороны администрации Путина в отношении того, что Газпром очень резко снижает потоки, мы предпринимаем некоторые очень важные меры, но все эти меры носят временный характер".

13:25 Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников.

13:23 Две трети европейцев поддерживают членство Украины в ЕС - это самый высокий показатель за 15 лет, пишет Reuters. Большинство стран продемонстрировали значительно более позитивное отношение к членству Украины в ЕС, чем полугодом ранее, особенно в странах Балтии. При этом только каждый десятый респондент положительно относится к РФ - по сравнению с каждым третьим в 2018 году.

13:21 Семенченко вышел на свободу - его отпустил суд по просьбе начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Буданов обещал проконтролировать, что после выхода из СИЗО Семенченко прибудет в воинскую часть, а затем - на фронт, и гарантировал участие Семенченко в судебных процессах после войны. Семенченко опубликовал письмо Буданова и свое селфи в военной форме и заявил, что "теперь будем приближать победу Украины вместе".

13:03 В Москве состоялись переговоры между делегациями министерств обороны России и Турции, обсудили тему безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов. В Москве заявили, что делегации особо подчеркнули важность "взаимодействия в двустороннем формате, который позволил обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза Azov Concord". А Минобороны Турции заявило, что была достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров по зерновому вопросу.

12:55 Репортеры без границ опубликовали расследование о том, как мог погибнуть украинский фотожурналист Макс Левин и сопровождавший его военный Алексей Чернышев. Журналисты нашли доказательства, что Левина и Чернышева 13 марта убили российские военные - вероятно, после допросов и пыток. Расследователи предполагают, что Левина, вероятно, убили одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышева могли сжечь заживо. RSF отмечает, что Левина и Чернышева могли убить военные 106-й воздушно-десантной дивизии или российские спецназовцы.

12:39 Россия начала переброску вооружения в Беларусь: ночью в РБ приехала новая партия ракетных установок для ЗРК С-300, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Предположительно из Пскова в аэропорт Гомеля прилетали два Ил-76МД ВКС РФ, которые привезли в Беларусь не меньше 16 ракет для С-300, а также, предположительно, один ЗРПК Панцирь.

12:22 Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на Новошахтинском НПЗ, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника, на территории завода найдены фрагменты двух таких аппаратов. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Новошахтинский НПЗ - крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.

12:17 Россияне обстреливают Николаев, глава ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о семи ракетных ударах.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что вчера в результате удара ВКС России якобы уничтожено "до 500 военнослужащих украинской 59-й механизированной бригады с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах николаевского судостроительного завода Океан". Кроме того, якобы уничтожен топливный терминал в Николаеве, "с которого велось снабжение украинской военной техники".

11:53 Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "с учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу". В частности, по его словам, "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".

11:50 Ответ России на ограничения транзита в Калининград будут в "практической, а не дипломатической плоскости", заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва направила ноту Литве и ЕС о необходимости "возвращения ситуации в законное русло", и "если этого не будет сделано - ответные действия будут неизбежными".

11:19 В Харьковской области за сутки минимум трое погибших, шестеро раненых, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

10:55 Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с Боррелем в преддверии саммита ЕС на этой неделе: "Статус Украины как кандидата на членство в ЕС подведет черту под десятилетиями неопределенности и высечет на камне: Украина - это Европа, а не часть русского мира. Благодарю высокого представителя ЕС за поддержку Украины на этом пути".

10:49 Британия отказала членам российской делегации в выдаче виз для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил сенатор РФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Россия "не признает решения сессии, в которой не сможет принять участия", но выходить из ПА ОБСЕ считает "нецелесообразным".

10:42 Беларусь с 22 июня по 1 июля проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, планируются учебные сборы военнообязанных, сообщило Минобороны страны. "В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса", - уточнили в ведомстве.

10:40 Фонд Повернись живим первым в Украине получил официальное право покупать за границей товары военного назначения. Теперь волонтеры смогут закупать даже тяжелое вооружение.

10:32 На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар. Как сообщило МЧС РФ, возгорание на площади 50 кв. м, угрозы распространения огня нет. Ранее телеграм-каналы сообщали, что над НПЗ кружит предположительно беспилотник.

10:29 Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции Europe 1: "Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений".

10:26 В Мариуполе симкарты оператора Феникс, которые оккупанты якобы "раздают" местным жителям, на самом деле продают по 450 гривен люди, приближенные к коллаборантам, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Он также предупредил всех, кто пользуется этим оператором, что все разговоры прослушиваются.

По словам Андрющенко, в городе продолжается снос домов, концетрируются на Левобережном районе. Все многоэтажки по бульвару Меотиды до номера 46 будут снесены. Людей выгоняют на улицу, возможности забрать личные вещи не дают. Российские сотрудники МЧС, которые занимаются сносом, не пренебрегают мародерством. Погибших под завалами целенаправленно никто не ищет, но за взятку могут отдельно поискать по указанному адресу.

10:08 Пушилин заявил, что "приговоренные" к смерти в "ДНР" пока не обращались к нему с просьбой о помиловании. Также он сообщил, что устав "международного трибунала" над воевавшими на стороне Украины иностранцами "уже на финальной стадии разработки". По его словам, пройти "трибунал" может в Мариуполе.

09:47 Украину на следующей неделе посетит президент Индонезии Джоко Видодо, также он посетит Москву, сообщает Der Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел страны. Видодо планирует встретиться и с Путиным, и с Зеленским с целью преодоления продовольственного кризиса.

09:44 В Москве территорию в районе посольства США официально назвали "Площадь Донецкой Народной Республики".

09:39 Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций, заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетрического агенства Фатих Бироль.

09:37 В бою погиб журналист, генеральный директор издательства Блиц-Информ, шеф-редактор журнала Бизнес Владимир Чеповой, сообщила пресс-секретарь замглавы КГГА Людмила Шикота.

09:35 Проект итогов саммита ЕС 23-24 июня содержит положение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Молдове, сообщили журналисты The Wall Street Journal. Также в документе идет речь о необходимости усиления санкций против РФ и о ее единоличной ответственности за глобальный продовольственный кризис.

09:34 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о минометном обстреле Эсманской и Новослободской общин. Всего выпущено 20 снарядов, жертв нет. В результате вчерашнего обстрела Краснопольской общины ранены шесть человек.

09:32 Славянск Донецкой области вчера вечером и сегодня ночью подвергся обстрелам. Как сообщил мэр Вадим Лях, под удар попали окраины, в частности Северный район, есть раненые.

09:28 ВСУ до сих пор держат промзону в Северодонецке, где остаются более 500 гражданских, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В самом городе остаются около 7-8 тысяч человек. В Лисичанск ежедневно привозят гуманитарную помощь, продолжается "тихая" эвакуация. В самом Лисичанском оккупантов пока нет, бои продолжаются в окрестных селах.

09:19 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 22 июня. Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано,

танков - 1496 (+0),

боевых бронированных машин - 3614 (+8),

артиллерийских систем - 752 (+0),

РСЗО - 239 (+0),

средств ПВО - 99 (+1),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 182 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 614 (+3),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6),

специальной техники - ​​60 (+1).

08:54 Во время обстрела города Часов Яр Донецкой области погиб один человек, 11 пострадали, из них шестеро детей, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Обстрелян был район пляжа Золотая рыбка, на месте найдены остатки кассетных боеприпасов.

08:40 Британская разведка сообщает, что россияне пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге, поэтому продолжаются сильные артиллерийские обстрелы. РФ может готовиться к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Аналитики отмечают, что хотя свои потери РФ не оглашает с 25 марта, но "ДНР" сообщает о более чем 2000 погибших военнослужащих и около 9000 раненых. Потери армии "ДНР", по оценкам британской разведки, эквивалентны около 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Также высока вероятность оснащения сил "ДНР" устаревшим вооружением и техникой. С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте становится все более важной для исхода войны.

08:34 Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией. За прошедшие сутки были ранены не менее трех гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары наносились по зданиям полиции, прокуратуры, СБУ, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке, по его словам, продолжаются уличные бои, россияне снова открыли огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по заводу Азот. На Попаснянском направлении противник вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Армия РФ уже закрепляется в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

08:30 Из-за недостаточной поддержки Украины министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выходит из партии Движение 5 звезд, пишет Reuters. Ди Майо обвинил партийного лидера и экс-премьера Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и в ослаблении позиций официального Рима в ЕС.

08:28 Лавров сегодня посетит с визитом Иран, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

08:24 Украина тратит на войну по 5-6 млрд долларов ежемесячно, заявила глава USAID Саманта Пауэр. По ее словам, это "ошеломительные" затраты, и обещанная помощь США в размере 7,5 млрд их не покроет: "Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".

07:45 Российская армия сосредотачивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ. Противник пытается установить контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются. Для усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Россияне удерживают до трех батальонно-тактических групп в Брянской и Курской областях, а также пытаются возобновить наступление на Славянск. На направлении Мироновка - Семигорье украинские военные отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное - Екатериновка, враг отошел.

05:18 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска успешно продвигаются в Лисичанск с юга и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю. Это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск, отмечают аналитики. При этом россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

В то же время российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

04:30 Представитель Госдепартамента США Нед Прайс напомнил о пятой статье НАТО на фоне обострения отношений между Литвой и Россией: "Наши обязательства по НАТО, в частности наши обязательства по пятой статье НАТО - условие, что нападение на одного будет нападением на всех, - эти обязательства со стороны Соединенных Штатов являются железными… Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и поддерживаем Литву".

03:27 На Змеином ВСУ попали в ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику, сообщило ОК Південь.

01:35 На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости покончить с российским фашизмом и напомнил, что в свое время голосования о принятии России в ООН вместо СССР не было.

01:13 Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби отреагировал на слова Пескова о возможной казни американских добровольцев: "Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине".

00:56 Сокращение Газпромом поставок газа в Европу является "экономическим нападением" со стороны Москвы, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, такое "нападение" призвано спровоцировать рост цен на газ путем уменьшения его объема и тем самым "вызвать в Европе и Германии дебаты относительно тяжелой ситуации и тревоги" в связи с дефицитом сырья. Это, в свою очередь, парализует дебаты относительно того, правильна ли поддержка свободы.

00:04 Конфликт вокруг Украины может стать "состязанием на выносливость" между Россией и Европой, заявил Байден: "Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание - что россияне могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа".