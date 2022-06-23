Война России против Украины - главные новости 23 июня. Хроника

23:58 Арахамия заявил, что Украина вышла из "серой зоны": "С сегодняшнего дня Украина - кандидат на вступление в Евросоюз. Это значит, что больше никто не сможет называть нас "серой зоной" между Россией и Западом. Что Украина навсегда прощается с постсоветской политикой, которая привела нас к войне. Что мы точно знаем, какой мы хотим быть страной и чем можем усилить Евросоюз. Сегодняшний день - это отправная точка, с которой начинается новая история Украины. Это еще не окончательная победа, но точно повод радоваться и гордиться нашим президентом, нашими дипломатами, нашими защитниками и нашим народом, который на 120-й день войны не просто держится, а получает исторические достижения!"

23:41 Украина и Молдова договорились восстановить железнодорожное сообщение между двумя странами, сообщили в Мининфраструктуры Молдовы. В частности, маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) - Бессарабка (Молдова) будет открыт этой осенью. Молдова планирует экспортировать и импортировать товары после возобновления железнодорожного сообщения через украинский порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС, отмечает ведомство.

23:38 Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи США Украине: четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 18 катеров, 36 тысяч артиллерийских снарядов, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов.

23:36 Евросовет по итогам первого дня саммита призвал Еврокомиссию "оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки" Украины. А Россию призвали "немедленно прекратить нацеливаться на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерновых, а также разблокировать Черное море, в частности, порт Одессы, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции".

23:33 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона, что Славянское направление остается одним из самых опасных, противник стягивает батальонно-тактические группы, чтобы выйти по прямой на Славянск и Краматорск. Также остается опасным Бахмутское направление на границе с Луганской областью. Вся линия фронта находится под постоянными круглосуточными обстрелами.

На Донецком направлении в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке противник предпринимает попытки двигаться от Константиновки и брать группировки в "кольцо". Одно из основных направлений наступления противника - Авдеевка - Парьинка - Красногоровка.

23:25 Залужный о ситуации на фронте: "Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции".

23:17 ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в союзе, заявил Боррель в совместном с Кулебой видеообращении. Он подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины - с ЕС: "Это ключевой момент для нас, ЕС, а также для Украины, и для мира и демократии на нашем общем континенте, потому что мы разделяем Европейский континент. У российской военной агрессии не получится лишить людей в Европе права жить нормальной, достойной жизнью. Украина победит. Европа победит".

23:15 Подоляк о решении европейских лидеров: "Конец проекта русского мира в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина - официальный кандидат в Евросоюз, а Европа - единая, как никогда раньше. Впереди - непростой путь, но главное доказано: мы - часть цивилизованного мира, нам не по пути с российским Zомбилендом".

23:13 Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что еще неделю тому назад "было все шатко, но - дожали". По словам главы МИД, Германия была в лагере скептиков наряду с Нидерландами, Данией, Швецией и Португалией. При этом очень важную роль сыграл Макрон - именно под председательством Франции в ЕС было принято историческое решение.

Кулеба подчеркнул, что переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе и их разговор с Зеленским. Министр добавил, что для МИД сейчас основная задача - чтобы интересы Украины как будущего члена ЕС были учтены при реформировании Евросоюза, которое происходит сейчас.

23:09 Переговорные процедуры по членству Украины в ЕС ожидаются в начале 2023 года, а ожидаемый срок вступления - 2029 год, сообщила в эфире телемарафона гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк: "Раньше - маловероятно, из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать, мы должны жить по европейским законам".

Сейчас же, по ее словам, получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам. Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, "практически бесплатно". Кроме того, статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах, подчеркнула Форсюк.

23:04 США выделяют Украине новый транш военной помощи на 450 млн долларов, сообщил Белый дом. Новый пакет военный помощи включает РСЗО, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы.

22:27 Президент Европарламента Роберта Метсола: "Народы Украины, Молдовы и Грузии смотрят на Европу как на свой дом и пункт назначения. Потому что их ценности - это наши ценности: свобода, демократия, справедливость. Мы не вернемся в мир до 24 февраля".

22:20 Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата: "Одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение - не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство".

21:59 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Сегодня хороший день для Европы. Поздравляю президентов Украины, Молдовы и премьер-министра Грузии. Ваши страны являются частью нашей Европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это".

21:45 Зеленский прокомментировал решение Евросовета: "Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины - в ЕС".

21:42 На голосование Рады до конца года вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина: "Мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно скорее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров".

21:28 Европейский Совет поддержал предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

21:09 ЕС может урегулировать вопрос транзита товаров для Калининграда, заявил президент Литвы Гитанас Науседа: "Думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы".

20:47 За 23 июня в результате российских обстрелов погибли шестеро мирных жителей Донбасса - трое в Пришибе, двое в Авдеевке и один во Часовом Яре, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Еще пять человек получили ранения.

20:38 Джонсон заявил в интервью Reuters о готовности предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерна по Черному морю: "Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать". При этом британский премьер отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно.

20:34 Переговоры лидеров ЕС по статусу кандидата для Украины проходят "несколько сложнее, чем предполагалось изначально", поскольку некоторые страны хотят предоставить статус кандидата также для Боснии и Герцеговины, пишет корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

20:28 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что бои продолжаются на всех направлениях, Лисичанск под плотными обстрелами. При этом власти продолжают поддерживать жизнедеятельность города, гуманитарная помощь завозится ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - сегодня удалось вывезти 40 человек. На недавно оккупированных территориях оккупанты заставляют мужчин идти воевать против Украины, то есть используют их как пушечное мясо.

20:07 Запорожская и Херсонская область встретили оккупантов многочисленными проукраинским митингами. Когда российские военные начали жестко разгонять мирные акции, начались задержания, аресты активистов, журналистов, участников АТО и общественных деятелей, сопротивление тоже радикализировалось. Основными мишенями партизанской борьбы стали коллаборанты - те, кто пошел на сотрудничество с россиянами в захваченных районах. Подробнее - в материале Партизанщина на Юге - как сопротивляются оккупантам.

20:01 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не исключил отступления ВСУ из Северодонецка: "В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые, более укрепленные позиции". Он добавил, что в случае полного захвата Северодонецка мирные жители, укрывающиеся в бункерах завода Азот, смогут выйти только на оккупированную территорию.

19:54 Замглавы комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал нанести удар по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине. Также он заявил, что поставками реактивных систем залпового огня HIMARS Вашингтон "приближает третью мировую войну".

19:30 При нынешней стратегии НАТО Эстония в случае вторжения будет стерта с карты, заявила премьер страны Кая Каллас в интервью Financial Times. По ее словам, существующие оборонные планы альянса для трех балтийских государств предполагают их освобождение в течение 180 дней: "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это означает полное уничтожение стран и нашей культуры".

19:21 Оккупанты могут подойти к Лисичанску, который находится в паре километров от Северодонецка, в самое ближайшее время. Россияне в последние дни захватили несколько населенных пунктов в Луганской области. Подробнее о ситуации на Востоке - в материале Угроза котла для ВСУ.

19:19 На южном направлении ВСУ обезвредили группу диверсантов и нанесли удар по командно-наблюдательному пункту и скоплению техники российских войск, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

19:16 Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения". Как сообщает ГУР Минобороны Украины, в ходе процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также проводят процедуру дактилоскопии (снимают отпечатков пальцев). Местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, задача которых - продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Цены на товары и услуги постоянно растут. Так, стоимость бутылки воды 1,5 л составляет около 100 гривен, килограмма свинины - 600 гривен. Также в городе работают частные похоронные команды из РФ, цена их "услуг" - 10 000 гривен за одно тело.

19:12 ВСУ остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Для возобновления наступления вражеские войска выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили, сообщает Генштаб ВСУ. При этом российские войска захватили Николаевку в Донецкой области, пытаются установить контроль над Горским. Отражена атака россиян вблизи Долины и Богородичного.

Для выявления слабых мест в обороне ВСУ оккупанты задействовали ДРГ в районах Времовки, Новоселок и Нескучного Донецкой области. Украинские защитники успешно их обнаружили, враг с большими потерями отошел.

18:38 Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил свое решение, согласно которому Евровидение-2023 пройдет не в Украине: "EBU полностью понимает разочарование общества, вызванное решением организаторов по отказу Украине в проведении конкурса. На первом месте для EBU было и есть выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех работающих и участвующих в мероприятии".

18:35 Россияне сегодня обстреляли со своей территории Черниговскую и Сумскую области, в том числе фосфорными снарядами, сообщило ОК Північ. Зафиксированы взрывы в районе Гремяча и Бучки Черниговской области и в Юнаковской общине Сумской области. Одно из сел Юнаковской общины было обстреляно фосфорными снарядами.

18:27 Саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан не смог выйти из тупика в вопросе вступления Северной Македонии и Албании в ЕС, пишет Reuters. Лидеры шести балканских стран - Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии - выразили разочарование в том, что переговоры о вступлении не начались или застопорились спустя годы после того, как им пообещали возможное членство в ЕС.

18:21 Зеленский в общении с израильскими студентами заявил, что в Украине могут изменить правила призыва - в будущем он может затронуть юношей, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. По словам президента, Украина рассматривает модель призыва, как в Израиле: там большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.

18:15 США сегодня намерены объявить о новом пакете помощи Украине на сумму до 500 млн долларов, передает CNN. По информации издания, пакет помощи будет состоять из РСЗО HIMARS и артиллерийских боеприпасов.

17:58 Зеленский во время общения со студентами и профессорами ведущих учебных заведений Израиля заявил, что "после победы в Великой войне, которую развязала Россия, Украина будет строить европейское государство со значительной либерализацией многих сфер и процессов, но с мощной системой безопасности и обороны вроде израильской".

17:49 Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет на вооружении даже у Бундесвера, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Укринформу. Он сообщил, что надеется на поддержку со стороны Берлина в закупке десяти систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире, и добавил, что дипломатам удалось добиться заключения контракта на закупку первой системы ПВО стоимостью 178 млн евро за счет правительства Германии.

17:37 Шойгу на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Москве заявил о необходимости "срочно укреплять обороноспособность союзного государства": "Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО".

17:31 В Киеве продолжают задерживать диверсантов, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Так, у двоих задержанных граждан Украины обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. А в Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фото блокпостов. В Днепровском районе задержали мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР".

17:16 В Мариуполе оккупанты назначают "воспитательные работы" от 14 до 30 дней за выброс мусора на импровизированную свалку (притом что больше выбрасывать некуда), а также за вырубку деревьев на дрова для приготовления пищи, сообщил советник мэра Петр Андрющенко: "Если тебя увидели с топором, пилой или просто вязкой дров - счастье мести улицы гарантировано. Так обеспечивается массовость работ. Бесплатная рабочая сила всегда рядом".

16:51 Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которые в дальнейшем враг может перебросить на Донецкое или Херсонское направление для усиления своих группировок, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов: "По имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники проводится обслуживание и снятие этой техники с хранения".

Также, по словам Громова, на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области Беларусь активно строит военную инфраструктуру. В Генштабе не исключают, что в дальнейшем Лукашенко может отдать ее для размещения очередной военной базы российского агрессора.

16:27 Турецкая компания Onur Group будет заниматься строительством нового моста в Ирпене вместо разрушенного старого - его превратят в военный мемориал, сообщает Anadolu. По словам представителя компании, строительство моста будет завершено "в короткие сроки". Он добавил, что турецкие специалисты также участвуют в работе над архитектурными аспектами мемориала.

15:48 McDonald's планирует открыть свои рестораны в Украине в августе, пишет Forbes. По данным издания, сейчас компания работает над обновлением протоколов безопасности: в города, где идут боевые действия и регулярно прилетают ракеты, McDonald's пока не вернется. Также не откроют свои двери заведения, возле которых нет укрытий. McDonald's не будет работать во время воздушных тревог.

15:45 Песков заявил, что мирный план по Украине возможен, но только если Киев выполнит все требования РФ. На вопрос, какие именно требования, Песков ответил: "Украина прекрасно знает все".

15:41 Путин вчера подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу, согласно которому обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях. Сегодня Минфин РФ сообщил, что выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 на общую сумму 12,51 млрд рублей.

Также в Минфине РФ заявили, что переход на рублевую схему не означает дефолта, поскольку это связано с форс-мажорным обстоятельством. А иностранным держателям российских евробондов предожили "получить выплаты в рублях, конвертировать их в валюту и без ограничений вывести за рубеж", но только в том случае, "если подпишут письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту по этому платежу в будущем".

15:18 С 1 июля россияне, которые хотят получить украинские визы, смогут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщили в МИД Украины. Россияне, находящиеся в третьих странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

При этом в МИД подчеркнули, что наличие украинской визы не будет являться гарантией въезда в страну - решение будут принимать сотрудники украинской пограничной службы.

15:16 Зеленский пообщался со студентами и профессорами ведущих образовательных и исследовательских заведений Израиля: "Я благодарен израильскому народу. Но нам бы хотелось больше поддержки от вашей власти. К сожалению, Израиль пока не присоединился к санкциям. Впрочем, спасибо за медикаменты, которые вы отправили нашей стране. Жаль, но по большинству пунктов необходимой помощи я не знаю, что сказать об Израиле. В то же время вспомните, как мы связаны. Какие мы близкие. Как мы должны понимать друг друга. И как чувствуется, что ваше общество понимает украинские потребности. Что же тогда с властью?"

15:07 Пограничники не видят признаков подготовки России к наступлению в районах Черниговской и Сумской областей, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко: "Россия продолжает размещать отдельные подразделения вооруженных сил в пограничных районах Брянской и Курской областей, это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений и сил обороны. Формирование ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается".

При этом он добавил, что Россия не прекращает обстреливать территории Черниговской и Сумской области - "такие действия несут угрозу мирным жителям и уничтожают гражданскую инфраструктуру".

14:38 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что "военная ситуация тяжелая, но абсолютно контролируемая", поэтому необходимости эвакуации жителей Харькова пока нет. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил об опасности нахождения на улице.

14:32 HIMARS уже прибыли в Украину, сообщил Резников: "Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Остину III за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них".

14:31 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу детализировал план по вывозу украинского зерна. Так, в случае достижения консенсуса на переговорах в Стамбуле будет создан центр управления и безопасная зона сразу за пределами украинских территориальных вод. В этой зоне будут проверять суда, идущие в украинские порты, "чтобы убедиться, что на них нет оружия или чего-то подобного", отметил Чавушоглу. На обратном пути, по его словам, также будет проверка, чтобы убедиться, что корабли везут зерно. Для достижения соответствующего соглашения Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ.

14:28 По Николаевской области враг ударил тремя крылатыми ракетами, которые были запущены с территории Херсонской области, сообщает Оперативное командование Південь. В результате обстрела пострадал мирный житель, разрушена производственная и социальная инфраструктура.

14:27 Около 13 тысяч украинцев, которые находятся в Израиле на легальных основаниях, смогут трудоустраиваться с 1 июля, пишет Haaretz со ссылкой на власти страны. Речь идет об украинцах, которые прибыли до начала вторжения РФ и у которых истекли туристические визы. Кроме того, для граждан Украины, прибывших после начала российского вторжения, продлен вид на жительство до конца июля.

14:25 Украина как кандидат в ЕС будет иметь доступ к фондам союза, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина: "Это абсолютно не сравнимые средства с теми, которые мы имели до этого. Эти средства будут направлены на восстановление Украины и строительство устойчивой экономики. Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые станут доступны после получения статуса кандидата".

14:20 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о двух сбитых ракетах над Одесской областью.

14:16 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана "зона безопасности" за пределами украинских вод.

14:06 Мэр Покровска Донецкой области Руслан Требушкин сообщил, что в городе произошел взрыв. Других подробностей он пока не уточнил.

13:47 Песков на вопрос о возможности упразднения границы России с Запорожской областью заявил, что "об этом речи не идет".

13:36 Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет. Как сообщил Кличко, будут отремонтированы или отреконструированы, обеспечены необходимыми средствами укрытия в коммунальных школах и садах.

13:28 Киевсовет запретил использование и продажу в столице фейерверков, а также езду на транспортных средствах, которые издают громкий звук, сообщил Кличко. Первое решение предусматривает, что на период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева запрещена реализация фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет на движение по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены военного положения.

13:02 Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательное решение сегодня должен принять саммит стран ЕС.

"Однозначная и сильная позиция Европарламента. Сегодня Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата Украине и Молдове и тот же путь для Грузии", - написала в Twitter президент Европарламента Роберта Метсола. Она уверена, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины. "ЕС остается надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком", - добавила она.

12:54 Киевский облсовет принял две программы, которые помогут быстрее получить жилье людям, оставшимся без домов в результате войны, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба: "Благодаря этим программам в ближайшее время сможем начать строительство 560 домов и выкуп 2000 квартир. 2500 семей получат жилье".

12:52 Минобороны РФ заявило, что ВКС уничтожили под Николаевом "49 резервуаров с топливом для украинской военной техники и до 50 боевых машин РСЗО (в ангарах), в том числе иностранного производства". Также у Николаева якобы поражены "три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления и живая сила".

12:48 Германия разрабатывает проект "плана Маршалла" для Украины - его обсудят на предстоящем саммите G7, сообщил Шольц. По его словам, восстановление Украины станет делом поколений, и на него потребуются миллиарды долларов, а реализация плана станет возможной только при совместной работе стран ЕС, крупных стран-доноров и международных организаций. Также Шольц анонсировал конференцию экспертов по восстановлению Украины, которая пройдет под эгидой Германии в G7.

12:45 Греция больше не является безопасным местом для отдыха россиян, заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон: "В условиях непрерывной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях в Украине - а российские информисточники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан". Кроме того, по словам Пилипсона, греческие банки чаще всего "свободно трактуют" введенные Евросоюзом ограничительные меры и "блокируют счета россиян по национальному признаку".

12:42 Американский конгрессмен Адам Кинзингер сообщил, что внес законопроект, который позволит США обучать украинских пилотов на боевых самолетах F-15 и F-16.

12:40 Великобритания объявила о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

12:28 Премьер Албании Эди Рама посоветовал украинцам "не питать иллюзий" относительно статуса кандидата на членство в ЕС: "Северная Македония является кандидатом уже 17 лет, если я не сбился со счета, Албания - восемь, но я приветствую Украину. Это хорошо, что ей дали статус. Но я надеюсь, что украинский народ не будет строить иллюзий".

12:13 Мировые лидеры должны разрешить зерновой кризис в Украине в течение месяца, иначе последствия для мира будут разрушительными, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Турцию: "Мы поддерживаем переговоры в ООН, но нельзя позволить РФ медлить и увиливать. Нужно срочно принять меры до нового урожая".

С министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу они обсудили меры, которые могут помочь разблокировать экспорт зерна. Чавушоглу в свою очередь сказал, что Турция серьезно относится к заявлениям о краже украинского зерна РФ и расследует эти обвинения. По его словам, Турция не позволит ввозить в страну краденое зерно.

12:10 В Украину из Великобритании отправится группа поисковых собак для обнаружения останков тел, пишет The Guardian. В группе - спрингер-спаниель и метис лабрадора и спрингер-спаниеля в сопровождении двух хэндлеров. Перед подтверждением поездки они будут находиться в Италии, чтобы пройти дополнительную подготовку. По данным издания, за помощью в поиске тел обратилась Украина. Также к поисковым работам британцы привлекут партнерскую команду из Чехии с собаками и хэндлерами.

12:08 Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Кипра: "Поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении Украины".

11:49 Германия опасается полной остановки поставок российского газа, поэтому объявила о "тревожном уровне" - вторая из трех стадий реагирования на чрезвычайную ситуацию в энергетике, пишет Reuters. Второй уровень риска означает проблемы со снабжением, третий и последний - физический дефицит и необходимость экономии газа вплоть до выборочных отключений под госконтролем.

11:37 Украина получила гаубицы M777 без системы GPS, пишет LIGA.net со ссылкой на источник в Минобороны. Эта система позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. GPS изъяли из-за опасений поставщиков кражи технологий россиянами, если оккупанты захватят оружие.

11:18 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о громких взрывах в городе. Местные паблики сообщают, что взрывы также слышны в Херсоне.

11:06 Глава Европейского Совета Шарль Мишель уверен, что лидеры ЕС 23 июня официально предоставят статус кандидата Украине и Молдове.

11:04 Украинцы за сутки собрали средства на два беспилотника Bayraktar. 22 июня украинский ведущий и волонтер Сергей Притула объявил всенародный сбор средств, в ходе которого украинцы собрали 296 млн гривен, что с дополнительным взносом фонда Притулы эквивалентно двум Байрактарам.

11:00 Институт изучения войны (ISW) отмечает признаки "радикальной трансформации российской командной структуры". А Focus.de сообщает, что буквально на днях сменился командующий ВДВ России - его место занял предатель Украины генерал-полковник Михаил Теплинский. Следующим на выход ожидают главнокомандующего российской кампанией в Украине Александра Дворникова, который отличился в Сирии, но провалил спецоперацию в Украине, отмечает издание.

10:49 Замминистра обороны Анна Маляр подвергла критике двух бывших нардепов, а также одного действующего парламентария за распространение недостоверной информации о ситуации вокруг Херсона. Этим они наносят вред операции по освобождению города, подчеркнула Маляр.

10:35 Армия США передаст Украине одного из двух собак-роботов компании Boston Dynamics, пишет Foreign Policy. Саперы будут использовать робота-собаку Spot для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в Буче и Броварах Киевской области. Spot может помочь переносить и складывать неразорвавшиеся боеприпасы в ямы - это позволит безопасно подрывать их вдали от людей партиями от 50 до 100 снарядов. Робот также поможет нейтрализовать российские противопехотные мины ПОМ-3. Эксперты считают, что единственный способ справиться с такими минами - использовать машины.

10:13 США увеличивают свои оборонные расходы и расходы в помощь Украине. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса внес поправки в проект оборонного бюджета страны на 2023 год. Вместе с повышением военной помощи Украине с ранее предложенных 450 млн до 1 млрд долларов оборонный бюджет страны будет увеличен на 37 млрд.

10:09 Правительство Чехии приняло решение не выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Такая мера призвана защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии, а именно, оказать давление на РФ и поддерживающую ее Беларусь. Исключение из правила составляют случаи гуманитарного характера.

10:07 В Ахтырском районе Сумской области автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников получили ранения. Когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв, в результате ранены еще пятеро, один человек погиб на месте, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

10:03 В Чугуевском районе Харьковской области россияне ночью обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, возник пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома, по предварительным данным, ранены семеро гражданских, из них двое детей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Харькове были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях, также ночью ВС РФ обстреляли г. Дергачи, частично разрушено офисное здание.

09:47 Спасатели спустя 108 часов потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который возник из-за ракетных ударов ВС РФ, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. В результате обстрела погибли три человека, 14 получили ожоги и ранения, восемь из них госпитализированы.

09:21 Украинцев ждет "сверхсложная зима", поэтому готовиться к холодам нужно "именно сейчас", заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов. По его словам, этой зимой украинцам "прикрутят" отопление: "Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, как в бережливых странах развитой Европы. Но ни в коем случае не ниже 16 градусов".

Министр подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя, "но мы должны отучиться жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Также он заверил, что тарифы останутся на прежнем уровне.

09:16 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 23 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 34 430 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1504 (+8),

боевых бронированных машин - 3632 (+18),

артиллерийских систем - 756 (+4),

РСЗО - 240 (+1),

средств ПВО - 99 (+0),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 620 (+6),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5),

специальной техники - ​​60 (+0).

09:10 Страны НАТО должны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько нужно, заявил Столтенберг: "Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю людям, которые принимают решения в столицах НАТО… что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени".

Генсек подчеркнул, что страны НАТО должны поддерживать поставки "современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО". Он также призвал быть готовыми к длительному противостоянию, ведь мир не может позволить Путину получить вознаграждение за жестокое применение силы.

09:05 Армия РФ 22 июня захватила поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка в Луганской области, днем ​​ранее захватив Тошковку, Подлесное и Мирную Долину, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и опубликовал фото. Он также сообщил, что в результате обстрела Лисичанска три человека ранены, один погиб.

08:52 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в комментарии Радио Свобода, что в настоящее время ВСУ конролируют около 45% территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия: "Соответственно, 55% - с полными разрушениями - находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, я имею в виду под контролем оккупанта, включая полуразрушенные Мариуполь и Волноваху". Он подчеркнул, что ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

08:47 Молдова не может полностью поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости собственной экономики, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Николае Попеску: "На нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер".

08:43 В Брюсселе 23 июня стартует двухдневный саммит ЕС. Главные темы встречи - российское вторжение и предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в Евросоюзе. Вероятно, решение будет объявлено уже сегодня вечером.

08:41 Британская разведка сообщает, что с 19 июня российские силы, скорее всего, продвинулись более чем на 5 км к южным подступам Лисичанска. Некоторые украинские части при этом отошли - вероятно, чтобы не попасть в окружение. Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего усиления подразделения и сильной концентрации огня, считают аналитики.

Российские войска оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий карман своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий. Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными, отмечает разведка.

08:32 Адвокат "приговоренных" в "ДНР" к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, Юлия Церковникова заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании": "В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании".

07:45 На Северодонецком направлении противник взял под контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Сейчас враг штурмует Сиротино и готовится форсировать Северский Донец, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. На Бахмутском направлении военные РФ ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Россияне переместили на Славянское и Бахмутское направления танковые подразделения и одну БТГ.

07:43 Ночью враг шесть раз ударил по Криворожскому району, бил по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека, их госпитализировали, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Есть разрушение жилья, город частично без света и воды.

07:26 Лидеры стран G7 и НАТО на следующей неделе соберутся, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

06:33 За прошедшие сутки враг дважды атаковал ракетами Одесскую область, обе ракеты были уничтожены подразделениями ПВО, сообщил представитель ОВА Сергей Братчук. Также он рассказал, что на острове Змеином украинские военные поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1.

05:48 Из-за вражеского обстрела на Николаевщине за одни сутки сгорело более 80 га пшеницы. Благодаря оперативной работе спасателей предотвращен переброс огня на 215 га зерновых культур, сообщили в ГСЧС.

03:47 Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что россияне в ближайшие дни могут захватить Лисичанск, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецка-Лисичанска. Российские системы ПВО на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день. Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники аналитики сообщают, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Арминя РФ продолжала наступательные действия на Славянск и достигла незначительного продвижения. Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска. Вдоль Южной оси российские силы сосредоточились на оборонных операциях и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.

00:54 Осужденный в "ДНР" британец Эйден Эслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят, пишет Telegraph. Он звонил матери и рассказал, что "его время уходит", поскольку власти Великобритании не пытались договориться с Россией и "ДНР" о его освобождении. "ДНР" сообщила Эслину, что приговор будет приведен в исполнение и что никто из Лондона не выходил на связь.

00:18 Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что за день поговорил с лидерами 11 стран: "Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, снова общался с президентом Литвы Науседой - выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России. Продолжу такой марафон - мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем под вечер".