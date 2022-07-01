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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 1 » 23:59:16

Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный

Вчера, 23:59:05 85 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный

30 июня остатки российской армии оперативно євакуировались с острова Змеиный возле Одессы. Это было подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины. В Кременчуге совершен теракт - здесь был обстрелян ракетами торговый центр «Амстор», прошли похороны погибших. На севере Донбасса продолжаются бои — жители вынуждены прятаться в подвалах и запасаться водой. Публикуем главные фотографии сто двадцать седьмого дня войны.

Лисичанск

Фотографии с передовой появляются с большой задержкой. Кадры из-под Лисичанска, снятые Хайди Левин из The Washington Post, были сделаны 26 июня. На фото — раненые солдаты украинской воздушно-десантной части. На въезде в село Верхнекаменское они попали под российский обстрел кассетными бомбами. Восемь человек ранены, двое — тяжело. Бои за Лисичанск продолжаются. 1 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия «сосредотачивает основные усилия» на окружении ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада — и установлении полного контроля над Луганской областью.

Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA
 
Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA
 
Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA
 
Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA

Север Донбасса

Фельдшер помогает раненому в Славянске, пострадавшему от российского обстрела. 30 июня, по <a href="https://t.me/stranaua/49828" rel="noopener noreferrer" target="_blank">словам</a> главы военно-гражданской администрации Вадима Ляха, город был обстрелян кассетными боеприпасами. В результате шесть человек получили ранения
Фельдшер помогает раненому в Славянске, пострадавшему от российского обстрела. 30 июня, по словам главы военно-гражданской администрации Вадима Ляха, город был обстрелян кассетными боеприпасами. В результате шесть человек получили ранения
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
 
Жители Северска несут воду из колодца. 1 июля ТАСС <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15093225?utm_source=monitor.meduza.io&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=monitor.meduza.io&amp;utm_referrer=monitor.meduza.io" rel="noopener noreferrer" target="_blank">сообщил</a>, что российские войска и силы ЛНР наступают на город
Жители Северска несут воду из колодца. 1 июля ТАСС сообщил, что российские войска и силы ЛНР наступают на город
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
 
Женщина из Северска моет руки возле подвала жилого дома, где люди укрываются от обстрелов
Женщина из Северска моет руки возле подвала жилого дома, где люди укрываются от обстрелов
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
 
Она же жарит пирожки с картошкой на самодельной печке у входа в подвал
Она же жарит пирожки с картошкой на самодельной печке у входа в подвал
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
  90-летняя жительница Северска в подвале, используемом в качестве укрытия
90-летняя жительница Северска в подвале, используемом в качестве укрытия
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
 
Химзавод «Азот» в Северодонецке. 27 июня территория завода перешла под полный контроль сил народной милиции ЛНР и российских военных. К 30 июня на территории «Азота» остались около тысячи человек, <a href="https://t.me/tass_agency/144472" rel="noopener noreferrer" target="_blank">сообщили</a> в МВД ЛНР
Химзавод «Азот» в Северодонецке. 27 июня территория завода перешла под полный контроль сил народной милиции ЛНР и российских военных. К 30 июня на территории «Азота» остались около тысячи человек, сообщили в МВД ЛНР
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Кременчуг

Похороны Андрея Красюка, убитого российской ракетой во время обстрела торгового центра «Амстор» в Кременчуге. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек
Похороны Андрея Красюка, убитого российской ракетой во время обстрела торгового центра «Амстор» в Кременчуге. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек
Pavlo Pakhomenko / EPA / Scanpix / LETA

Остров Змеиный

Спутниковый снимок острова Змеиный. В северной части острова виден дым от горящих машин и построек. 30 июня российские войска отступили и покинули Змеиный. Это было подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины
Спутниковый снимок острова Змеиный. В северной части острова виден дым от горящих машин и построек. 30 июня российские войска отступили и покинули Змеиный. Это было подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины
Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA
Тэги: Война, фотографии, Лисичанск
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