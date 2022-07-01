Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный

Лисичанск

30 июня остатки российской армии оперативно євакуировались с острова Змеиный возле Одессы. Это было подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины. В Кременчуге совершен теракт - здесь был обстрелян ракетами торговый центр «Амстор», прошли похороны погибших. На севере Донбасса продолжаются бои — жители вынуждены прятаться в подвалах и запасаться водой. Публикуем главные фотографии сто двадцать седьмого дня войны.

Фотографии с передовой появляются с большой задержкой. Кадры из-под Лисичанска, снятые Хайди Левин из The Washington Post, были сделаны 26 июня. На фото — раненые солдаты украинской воздушно-десантной части. На въезде в село Верхнекаменское они попали под российский обстрел кассетными бомбами. Восемь человек ранены, двое — тяжело. Бои за Лисичанск продолжаются. 1 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия «сосредотачивает основные усилия» на окружении ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада — и установлении полного контроля над Луганской областью.

Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA



Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA



Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA



Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA

Север Донбасса

Фельдшер помогает раненому в Славянске, пострадавшему от российского обстрела. 30 июня, по словам главы военно-гражданской администрации Вадима Ляха, город был обстрелян кассетными боеприпасами. В результате шесть человек получили ранения

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA



Жители Северска несут воду из колодца. 1 июля ТАСС сообщил, что российские войска и силы ЛНР наступают на город

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA



Женщина из Северска моет руки возле подвала жилого дома, где люди укрываются от обстрелов

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA



Она же жарит пирожки с картошкой на самодельной печке у входа в подвал

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

90-летняя жительница Северска в подвале, используемом в качестве укрытия

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA



Химзавод «Азот» в Северодонецке. 27 июня территория завода перешла под полный контроль сил народной милиции ЛНР и российских военных. К 30 июня на территории «Азота» остались около тысячи человек, сообщили в МВД ЛНР

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Кременчуг

Похороны Андрея Красюка, убитого российской ракетой во время обстрела торгового центра «Амстор» в Кременчуге. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек

Pavlo Pakhomenko / EPA / Scanpix / LETA

Остров Змеиный

Спутниковый снимок острова Змеиный. В северной части острова виден дым от горящих машин и построек. 30 июня российские войска отступили и покинули Змеиный. Это было подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины

Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA