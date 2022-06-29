Что на самом деле произошло в Кременчуге и почему версия Минобороны РФ по поводу обстрела торгового центра «Амстор» выглядит лживой

Два взрыва в Кременчуге



Около 16 часов 27 июня в центре Кременчуга произошел мощный взрыв, а почти через десять секунд — второй. Одновременно в местном торговом центре «Амстор» начался сильный пожар. За несколько часов он выгорел дотла. Около 16 часов 27 июня в центре Кременчуга произошел мощный взрыв, а почти через десять секунд — второй. Одновременно в местном торговом центре «Амстор» начался сильный пожар. За несколько часов он выгорел дотла.

Как сообщили городские власти вечером того же дня, на месте пожара обнаружены 19 тел, один из раненых умер в больнице. Еще около 40 человек, вероятно, находились в ТЦ — и с тех пор не выходят на связь. К врачам обратились более 50 человек с разными травмами, в основном с ожогами.

Украинское министерство внутренних дел сообщило, что удар был нанесен ракетами Х-22 (о том, что это за ракеты, читайте ниже) с бомбардировщиков Ту-22, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области.

Позднее власти Кременчуга показали журналистам гигантскую воронку и разрушенный цех на расположенном рядом с «Амстором» заводе дорожных машин (известен в странах бывшего СССР как производитель асфальтоукладчика «Кредмаш»). Воронка находится примерно в полукилометре от ТЦ. Само ее наличие и расположение как будто подтверждает версию Минобороны РФ, которое заявило, что нанесло удар по заводу, где хранились боеприпасы: они якобы сдетонировали и при разлете подожгли торговый центр. Однако на самом деле это не так.

Сразу объясним, почему версия Минобороны РФ не выдерживает критики

Во-первых, «не функционирующий торговый центр», вопреки утверждению Минобороны РФ, в действительности работал: вот как он выглядел за два дня до ракетной атаки. Более того, выяснилось, что за несколько дней до удара по Кременчугу владельцы центра приказали не эвакуировать посетителей и работников магазинов во время воздушной тревоги (которые там случаются регулярно; украинская прокуратура уже пообещала проверить действия администрации «Амстора»).

Во-вторых, торговый центр был поражен другим взрывом — не тем, в результате которого образовалась воронка на «Кредмаше».

В-третьих, последовательность событий в принципе была обратной: взрыв около торгового центра (который, видимо, и привел к пожару в «Амсторе») произошел за десять секунд до взрыва в цеху завода. Судя по картам Google, непосредственно в месте взрыва возле ТЦ нет никаких ангаров, где теоретически могли храниться боеприпасы, о которых рассказывает Минобороны РФ.

Теперь расскажем подробнее, на чем основаны эти утверждения

28 июня появилось несколько видео с камер наблюдения из городского парка Кременчуга, который расположен прямо за забором «Кредмаша»: завод находится ровно посередине между парком и «Амстором». Судя по роликам, люди и птицы на пруду в парке были чем-то встревожены — вероятно, отдаленным взрывом; а спустя 10 секунд произошел новый взрыв — и очень близко.

Городской парк в 500 метрах от торгового центра Амстор



Определив местонахождение объектов, снятых на видео, можно установить, что эпицентр второго взрыва находился в цеху завода «Кредмаш». Эпицентр первого взрыва по съемке разыскать нельзя — однако в одном из роликов видно, как где-то за заводом (примерно там, где расположен ТЦ) еще до того, как прогремел второй взрыв, поднимается столб густого дыма.

Кроме того, в распоряжении «Медузы» оказались фотографии, сделанные в день атаки на Кременчуг с возвышенности в трех километрах от завода и «Амстора». Приславший снимки (как он утверждает) житель Кременчуга просил не публиковать не только его имя, но и сами фото. На их основании можно выяснить, где он живет; публикация таких изображений может угрожать источнику «Медузы» уголовной ответственностью в Украине. Подтвердить версию происхождения съемки «Медузе» не удалось; в то же время мы не смогли обнаружить признаков подделки.

На фото видны два похожих по мощности взрыва; у одного дым в верхней части «гриба» уже начал рассеиваться, из чего можно заключить, что он произошел чуть раньше. «Медуза» геолоцировала место съемки, а также примерное место взрывов. Первый (где дым начал рассеиваться) случился в районе ТЦ «Амстор»; второй — на территории завода «Кредмаш».

На серии фото (которые, судя по изменению грибовидных облаков от взрывов, сделаны подряд на протяжении десятков минут) не видно никаких следов вторичной детонации боеприпасов (какие были, например, в Киеве в марте 2022 года после ракетного удара по торговому центру Retroville, где украинские военные прятали артиллерию и снаряды). Дым от взрывов просто продолжает рассеиваться; кроме того, видно, что в районе ТЦ начинается пожар.

ВИДЕО доказательства попадания ракеты в торговый центр



На основе всех этих данных можно с уверенностью утверждать, что первая ракета взорвалась в непосредственной близости от «Амстора», а уже вторая — в цеху завода «Кредмаш». Вероятно также, что никакой «детонации боеприпасов», которая, по утверждению Минобороны РФ, привела к пожару в торговом центре, не было (по крайней мере, за сутки после взрыва не появилось никаких доказательств того, что она была). Установить, где именно рядом с «Амстором» взорвалась ракета, можно, сравнив спутниковые снимки от апреля и от 28 июня 2022 года. На июньских видны не только разрушения в ТЦ, но и, предположительно, воронка от взрыва ракеты — прямо рядом с одноколейной железной дорогой, разделяющей территорию ТЦ и завода. Вероятное место попадания ракеты находится в нескольких десятках метров от стены торгового центра, за которой располагался магазин Comfy. Именно в этом магазине, как следует из рассказов работников ТЦ, было больше всего погибших и пропавших без вести. Там же сразу после взрыва бушевал пожар. Появилось видео прилета ракеты с камер наблюдения, которое подтверждает локацию (координаты можно посмотреть тут ).На основе всех этих данных можно с уверенностью утверждать, что первая ракета взорвалась в непосредственной близости от «Амстора», а уже вторая — в цеху завода «Кредмаш». Вероятно также, что никакой «детонации боеприпасов», которая, по утверждению Минобороны РФ, привела к пожару в торговом центре, не было (по крайней мере, за сутки после взрыва не появилось никаких доказательств того, что она была).





Разбор Остается только один невыясненный вопрос: находились ли боеприпасы или какое-либо военное имущество на заводе «Кредмаш»? Минобороны РФ объявило об этом, не предоставив никаких свидетельств. Власти Украины и руководство завода какую-либо военную активность на предприятии отрицают. При этом никаких следов боеприпасов на заводе в репортажах местных журналистов замечено не было (съемка велась почти через сутки после удара).Разбор Meduza

В результате ракетного удара российских войск по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область Украины) погибли как минимум 20 мирных жителей, десятки числятся пропавшими без вести. Киев назвал случившееся актом терроризма и «намеренной атакой на гражданский объект».Российские чиновники сперва заявили, что это «новая украинская провокация в стиле Бучи», а потом в сообщении Минобороны РФ признали, что обстреливали Кременчуг. Однако, по утверждению российского военного ведомства, в результате удара «по складу иностранных боеприпасов на Кременчугском заводе дорожных машин и последующей их детонации был поврежден не функционирующий торговый центр». «Медуза» объясняет, почему объяснения Минобороны РФ выглядят лживыми.