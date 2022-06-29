Ракеты по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге запустили летчики 52 гвардейского авиаполка - СМИ

Российские военные, которые запускали ракеты по торговому центру в Кременчуге из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта военная часть 33310 базируется в поселке Шайковка Калужской области. Об этом сообщает проект информирования и расследований InformNapalm.На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые атаковали ракетами Х-22 торговый центр.Командует 52-м авиаполком в настоящее время полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в/ч 33310 является майор Алексей Иваненко.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака по торговому центру в Кременчуге не была случайной, а жертвы могут быть значительными. Президент отметил, что многих людей вывели из ТРЦ в Кременчуге, когда раздавался сигнал воздушной тревоги, но пострадавших много.