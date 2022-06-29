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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 29 » 00:07:12

Ракеты по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге запустили летчики 52 гвардейского авиаполка - СМИ

Сегодня, 00:07:21 174 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ракеты по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге запустили летчики 52 гвардейского авиаполка - СМИ

Российские военные, которые запускали ракеты по торговому центру в Кременчуге из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта военная часть 33310 базируется в поселке Шайковка Калужской области. Об этом сообщает проект информирования и расследований InformNapalm.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые атаковали ракетами Х-22 торговый центр.

Командует 52-м авиаполком в настоящее время полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в/ч 33310 является майор Алексей Иваненко. 











Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака по торговому центру в Кременчуге не была случайной, а жертвы могут быть значительными. Президент отметил, что многих людей вывели из ТРЦ в Кременчуге, когда раздавался сигнал воздушной тревоги, но пострадавших много. 
Тэги: Тимошин, Амстор, Голенков, кременчуг, война в Украине, авиаудары
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