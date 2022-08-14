Армия рф не может достигнуть успеха около границы Донецкой и Луганской областей Украины - Генштаб

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай написал в своем телеграме в воскресенье, что "после довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние, меньшее чем площадь этого города". "Да, выжигает землю рядом, но каждый следующий километр покоряется после значительных потерь", - утверждает Гайдай.

Он, в частности, пишет о боях около населенных пунктов Спорное и Серебрянка, которые находятся в Донецкой области на границе с Луганской. Там, по словам Гайдая, "армия врага потерпела огневое поражение от наших вооруженных сил и отступила".

Слова Гайдая совпадают с утверждениями в воскресной сводке Генштаба ВСУ о событиях на фронте.

Украинские военные также сообщают о "бессмысленном штурме" российский войск под Славянском, который был, по их утверждениям, отбит армией Украины.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении российская армия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры и нанесла удары по позициям ВСУ в районе Соледара и Веселой Долины. Попытка разведки боем со стороны россиян в этом районе провалилась, не удалось также наступление в районе Зайцево, говорят украинские военные.

По утверждениям Генштаба ВСУ, российская армия также предприняла безуспешную попытку штурма Песков (район Донецкого аэропорта).

В субботу министерство обороны России заявило, что полностью взяло под контроль Пески, однако в воскресной сводке британской военной разведки сказано, что бои там, вероятно, продолжаются. Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Пески в значительной степени разрушены и что российские военные продолжают брать город под полный контроль.

Представители украинских властей заявили, что армия РФ не может достигнуть успеха около границы Донецкой и Луганской областей. После взятия Лисичанска и Северодонецка российские военные попытались продолжить наступление в сторону городов Бахмут и Северск, однако пока не смогли достичь там значительных успехов.