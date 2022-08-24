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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 24 » 09:24:36

Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам "мирного неба"

Сегодня, 09:24:36 402 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешивший президенту РФ Владимиру Путину бомбить Украину со своей территории, поздравил с Днем Независимости.
 
Диктатор пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
 
Поздравление 24 августа опубликовали на сайте Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", — сказал "президент" Беларуси.
 
 
 
Тэги: Лукашенко, День независимости, война в Украине
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