Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

По данным ГБР, 23 сентября польские таможенники обнаружили 272 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину.



Контрабанда стоимостью 13 миллионов злотых была спрятана в грузовике, перевозившем замороженные товары, сообщила PAP пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Жешуве Эдита Чабовска.

Контрабанду обнаружили во время проверки грузовика-рефрижератора на пограничном переходе в Корчовой. Автомобиль въезжал в Польшу из Украины и, по документам, перевозил более 20 тонн замороженных ягод бузины.

По словам спикера, товар был упакован в 131 пластиковый пакет.

Анализы, проведенные в лаборатории Подкарпатского таможенно-налогового управления в Перемышле, подтвердили, что обнаруженное вещество было гашишем.

После обнаружения контрабанды дальнейшие действия осуществляли сотрудники Правления в Жешуве Центрального бюро расследований. Задержан 54-летний водитель грузовика.

В Подкарпатском отделении Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Жешуве ему было предъявлено обвинение. Суд постановил задержать задержанного на три месяца.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает круг лиц, причастных к организации наркотрафика. Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.

ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде почти 300 килограммов наркотиков через украинскую границу в Польшу.