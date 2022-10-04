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Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув

04 Октября 2022, 12:17:02 1071 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув

ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде почти 300 килограммов наркотиков через украинскую границу в Польшу.
 
По данным ГБР, 23 сентября польские таможенники обнаружили 272 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину.

Контрабанда стоимостью 13 миллионов злотых была спрятана в грузовике, перевозившем замороженные товары, сообщила PAP пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Жешуве Эдита Чабовска.
 
Контрабанду обнаружили во время проверки грузовика-рефрижератора на пограничном переходе в Корчовой. Автомобиль въезжал в Польшу из Украины и, по документам, перевозил более 20 тонн замороженных ягод бузины.
 
По словам спикера, товар был упакован в 131 пластиковый пакет.
 
Анализы, проведенные в лаборатории Подкарпатского таможенно-налогового управления в Перемышле, подтвердили, что обнаруженное вещество было гашишем.
 
После обнаружения контрабанды дальнейшие действия осуществляли сотрудники Правления в Жешуве Центрального бюро расследований. Задержан 54-летний водитель грузовика.
 
В Подкарпатском отделении Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Жешуве ему было предъявлено обвинение. Суд постановил задержать задержанного на три месяца.
 
Следствие продолжается, ГБР устанавливает круг лиц, причастных к организации наркотрафика. Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.
Тэги: гашиш, таможенники, Жешув, наркотики, Польша
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