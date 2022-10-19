ООН: подавляющее большинство военных преступлений в Украине совершила армия России

Как сообщается в краткой выжимке доклада, "военные события в Киевcкой, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины" независимая международная Комиссия ООН расследовала с конца февраля - и теперь делится своими выводами.

Эксперты комиссии посетили 27 населенных пунктов, опросив там более 190 жертв и свидетелей. Следователи проинспектировали места разрушений, захоронений, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, изучили большой массив документов и докладов.

В частности, эксперты Комиссии задокументировали случаи неизбирательных нападений в населенных районах с применением оружия взрывного действия. Установлены факты нападений российских военнослужащих на мирных жителей, пытавшихся бежать.

В докладе также перечисляются случаи "внесудебных расправ, незаконного содержания под стражей, пыток, жестокого обращения, изнасилования и других форм сексуального насилия, совершенных в оккупированных российскими вооруженными силами районах четырех областей", подвергшихся российскому вторжению на раннем этапе войны.

"Более того, происходили задержания людей, некоторые из них были незаконно депортированы в Российскую Федерацию, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Сексуальное насилие затрагивает жертв всех возрастов. Члены семьи, включая детей, иногда принуждались к тому, чтобы стать свидетелями преступлений", - говорится в документе.

"Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления", - уверены эксперты комиссии. В то же время в докладе отмечено, что "в некоторых случаях украинские силы также совершали нарушения международного гуманитарного права, включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления".

На заседании Генеральной Ассамблеи будет рекомендовано усилить координацию национальных и международных усилий по привлечению виновных к ответственности - "в целях повышения эффективности и предотвращения причинения вреда жертвам и свидетелям".

"В соответствии со своим мандатом Комиссия будет стремиться содействовать выявлению тех, кто несет за это ответственность", - обещают авторы доклада.

Ответственность за подавляющее большинство военных преступлений, совершенных в Украине за время полномасштабного вторжения, несут российские войска, утверждается в докладе, подготовленном Комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине к следующей Генеральной Ассамблее.