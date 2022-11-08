В Астрахани сгорел корабль, участвовавший в доставке дронов Shahed-136 из Ирана на Россию

Видео пожара



Учитывая это, украинский журналист Андрей Цаплиенко в Тelegram отмечает: "Сгоревший вчера в Астрахани корабль, скорее всего, доставлял из Каспия в Россию иранские беспилотники".



Напомним, ВСУ накрыли позиции россиян на Херсонщине, откуда запускались иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Ранее у Зеленского призвали к ракетным ударам по заводам дронов в Иране. Учитывая это, украинский журналист Андрей Цаплиенко в Тelegram отмечает: "Сгоревший вчера в Астрахани корабль, скорее всего, доставлял из Каспия в Россию иранские беспилотники".Напомним, ВСУ накрыли позиции россиян на Херсонщине, откуда запускались иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Ранее у Зеленского призвали к ракетным ударам по заводам дронов в Иране.

Вчера в стране-агрессоре Российской Федерации произошло очередное ЧП на объекте, который имеет отношение к военному обеспечению. Вечером в понедельник, 7 ноября, в российской Астрахани, расположенной в дельте Волги вблизи Каспийского моря, вспыхнул корабль. Там же расположен филиал судоремонтного завода «Звёздочка» на улице Атарбекова, 37, который специализируется на ремонте кораблей ВМФ, включая их вооружение.Огонь пожарные тушили в течение трех с половиной часов. От МЧС работали 13 единиц техники и 35 человек. Причины возгорания не озвучивают, вероятно, это очередное "головотяпство", как любят говорить российские чиновники. Российские журналисты предполагают, что судно находилось на ремонте: об этом якобы свидетельствует наличие крана у причала, однако, возможно, на корабль что-то загружали или разгружали с него.Главное управление разведки Минобороны Украины уже отмечало, что Астрахань наряду с Махачкалой является одним из ключевых пунктов приема морских грузов из Ирана, в частности дронов-камикадзе Shahed-136 или по крайней мере комплектующих для их сборки. Туда они приходят партиями в разобранном состоянии.