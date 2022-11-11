Какую стену строит Украина на границе с Беларусью. ФОТО и ВИДЕО



Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях. После деоккупации всей украинской территории такая же стена будет построена на границе с Россией.

"Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией россии. Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу", — написал Тимошенко.











Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российские оккупационные войска с территории Беларуси двинулись в Киев. Также из Белоруссии российские террористы регулярно обстреливают Украину ракетами.

Самопровозглашенный президент Лукашенко признал, что его государство принимает участие в войне против Украины на стороне России. В Генштабе ВСУ считают, что Россия и Беларусь продолжает совместное развертывание группировки войск на белорусской территории, которые могут привлечь на Волынском и Полесском направлениях.





В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Тимошенко подчеркнул, что это еще не все, однако добавил, что детали пока не будут сообщать.