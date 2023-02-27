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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 27 » 12:33:36

На границе с Беларусью произошла перестрелка: погиб боец ТРО, начато расследование

Сегодня, 12:33:36 294 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На границе с Беларусью произошла перестрелка: погиб боец ТРО, начато расследование

На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, обстоятельства смерти расследуются.
 
Об этом сообщил спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии "Суспільному"
 
Так, 26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.
 
По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют. "Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", - отметил спикер бригады.

Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.
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В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.

 
Тэги: Беларусь, граница, война в Украине
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