На границе с Беларусью произошла перестрелка: погиб боец ТРО, начато расследование

Об этом сообщил спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии "Суспільному"

Так, 26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.

В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.





По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют. "Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", - отметил спикер бригады.Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.​​​