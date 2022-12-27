Зачистка-2022. На России гибнут люди, слишком много знавшие о тайнах кремля и окружении Путина

А за 4 дня до трагедии в этом же отеле был найден мертвым Владимир Биденов (61 год), компаньон Антонова.

Мы вспомнили и других богатых россиян, для которых этот год стал последним.

30 января

Под питером, в поселке ленинский (где живут топ-менеджеры «газпрома») нашли мертвым Леонида Шульмана (60 лет) – главу транспортной службы «газпром инвест».

25 февраля

В этом же поселке нашли труп Александра Тюлякова (61 год), замгендиректора ЕРЦ «газпрома» по корпоративной безопасности.

18 апреля

В москве был убит Владислав Аваев (51 год), вице-президент «газпромбанка». В квартире полиция также обнаружила тела его жены Елены и дочери Марии.

20 апреля

В Испании, на роскошной вилле в городе Льорет-де-Мар, обнаружили трупы Сергея Протосени (55 лет), замглавы совета директоров компании «новатэк», его жены и дочери.

14 сентября

На дальнем востоке умер владимир сунгоркин (68 лет) главред пропагандисткой газеты «комсомольская правда».

24 декабря

Ушел из жизни Александр Бузаков (67 лет), земляк путина, который 10 лет руководил «Адмиралтейскими верфями», где выпускали подлодки, с которых «Калибры» летели в Украину.

25 декабря

В госпитале имени Бурденко умер экс-главком сухопутными войсками рф генерал армии Алексей Маслов (69 лет).

Бесперебойная работа конвейера смерти, четко указывает на то, что по мере сокращения ресурсов и приближения поражения России в войне с Украиной, VIP-смертей будет только больше.