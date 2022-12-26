Павел Антов погиб. Российский миллиардер загадочно выпал из окна гостиницы, а его друг отравился алкоголем

Сообщается, что 65-летний Антов 25 декабря упал с третьего этажа отеля Sai International.

За несколько дней, 22 декабря, другу Антова, 61-летнему предпринимателю Владимиру Быданову, стало плохо в номере "из-за чрезмерного количества алкоголя", и он умер в больнице.

В полиции смерть Антова назвали суицидом. Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин сказал, что полиция "пока не видит криминальной составляющей" в двух смертях.

Некролог Антову появился на сайте Владимирского заксобрания, причины смерти там не называются.

В 2018 году, когда Антов стал депутатом от "Единой России", он задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и возглавил рейтинг Forbes по доходам госслужащих и депутатов.

Антов - совладелец мясной компании «Владимирский стандарт».

В июне в аккаунте Антова в вотсаппе появилась сторис об обстреле российскими военными жилого дома в Киеве. От попадания ракеты в многоэтажку пострадали шестеро человек, в том числе российская гражданка и ее дочь; муж женщины погиб. В сторис Антова были слова "По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".

Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее "результатом технической ошибки".

В городе Раягада на востоке Индии выпал из окна гостиницы и разбился насмерть российский миллиардер и депутат-единоросс из Владимирской области РФ Павел Антов. Об этом пишут местные издания NDTV и OdishaTV со ссылкой на полицию.