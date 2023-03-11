Прямо сейчас в США терпит крах Silicon Valley Bank, его активы превышают $200 млрд

В Долине терпит крах Silicon Valley Bank

Почему это важно: SVB - крупнейший банк Кремниевой Долины, обслуживающий стартапы и VC-фонды. Почти у всех стартапов, инкубаторов и VC-фирм счет именно там. Да что говорить, любой стартап который инкорпорировался через Stripe Atlas имеет там счет.

Причина: (максимально коротко) слишком много денег. Как выяснилось, так тоже бывает.

Следите за руками: ковидный бум принес банку рекордные депозиты, бабло утроилось (с 60ти до 180ти миллиардов долларов). Кредитоваться никто особенно не хотел (денег и так дохера), а банку ведь надо как-то зарабатывать... Что делает банк? Берет и ухает 80 миллиардов в.... (тадаааамммм)... mortgage-backed securities. Кризис 2008 года никого ничему не научил, да.

Далее - Американский центробанк (treasury) повышает доходность государственных бондов, Их доходность в 2.5 раза лучше "ипотечных" инструментов. Последние конечно же дешевеют на четверть. Но это пол-беды, ведь можно подождать погашения, и через 6 лет ипотеки принесут свои 5% годовых.

Тем временем в тех.секторе происходит 2022-й год. Рынок трясет, акции падают, ФААНГ пачками уволняет сотрудников, И многие компании - тадамммм - решают подснять бабло со счетов в SVB. И чтобы возвращать бабло банк теперь вынужден продавать mbs-ки. За 75% от их стоимости. Терпит огромный убыток. Пытается поднять фандинг - но никто спасать банк не торопится. А вкладчики все бегут и бегут.

Короче, за два дня банка... не стало.

Страницу в википедии уже поправили на "Silicon Valley Bank WAS a commercial bank in Santa Clara, CA..."

Крах такого крупного банка предсказуемо потянул за собой и другие. Как это отразится на мировой финансовой системе - будем посмотреть.: всю неделю происходил нарастающий по экспоненте набег вкладчиков, позавчера акции банка рухнули на 65%, и вот сегодня банк перешел под контроль FDIC - американского "агентства по страхованию вкладов".