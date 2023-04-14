Спецназ ГРУ РФ разбит почти в ноль в Украине – расследование The Washington Post

Это изображение является частью утечки секретных материалов, которые были распространены в чате Discord и получены The Washington Post. The Post сообщила Пентагону, что эти снимки будут опубликованы вместе с данной статьей. На документе представлены спутниковые снимки автопарка 22-й отдельной бригады Спецназа на юго-западе России. Снимки сделаны слева направо в ноябре 2021 года и ноябре 2022 года и показывают истощение сил после возвращения из Украины прошлым летом. (Получено The Washington Post)

"Это повлияло на ход войны, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности на начальном этапе, которые они не могли легко заменить - как в плане техники, так и в плане талантов", - сказал он. "Это повлияло на то, что они могли и не могли сделать".