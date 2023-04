Спецназ ГРУ РФ разбит почти в ноль в Украине – расследование The Washington Post

Это изображение является частью утечки секретных материалов, которые были распространены в чате Discord и получены The Washington Post. The Post сообщила Пентагону, что эти снимки будут опубликованы вместе с данной статьей. На документе представлены спутниковые снимки автопарка 22-й отдельной бригады Спецназа на юго-западе России. Снимки сделаны слева направо в ноябре 2021 года и ноябре 2022 года и показывают истощение сил после возвращения из Украины прошлым летом. (Получено The Washington Post)