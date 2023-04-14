Спецназ ГРУ РФ разбит почти в ноль в Украине – расследование The Washington Post

Война в Украине, развязанная Путиным, выпотрошила силы спецназа ГРУ России, и кремлю теперь потребуются годы на их восстановление, говорится в секретных оценках США, полученных газетой The Washington Post.
Этот вывод, о котором ранее не сообщалось, содержится среди секретных материалов, просочившихся в интернет через платформу обмена сообщениями Discord. Американские чиновники объясняют свои оценки тем, что российские командиры слишком полагаются на специализированные подразделения, которые используются в составе передовых пехотных формирований. Эти формирования понесли огромное количество убитых и раненых.
Обычно спецназовцам поручают скрытные и рискованные задания - включая очевидный приказ захватить президента Украины Владимира Зеленского, - для которых они проходят самую передовую подготовку в российских вооруженных силах. Но когда Москва начала полномасштабное вторжение в прошлом году, старшие командиры, стремящиеся воспользоваться моментом и скептически относящиеся к мастерству своих обычных бойцов, отклонились от нормы, приказав элитным силам вступить в прямой бой, согласно данным американской разведки и независимых аналитиков, которые внимательно следили за развертыванием спецназа.
Уничтожение спецназа ГРУ РФ изменило начало войны
Быстрое истребление российских подразделений спецназа, по мнению наблюдателей, с самого начала изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности Москвы по применению тайной тактики в поддержку обычных боевых операций. Американские чиновники считают, что огромные потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские силы, согласно оценкам, которые датируются от конца 2022 года до начала этого года.
Уменьшение численности этих подразделений видно на спутниковых снимках, включенных в утечку материалов. Фотографии "до и после", на которых изображена база, используемая 22-й отдельной бригадой спецназа на юге России, согласно документу, показывают, что "все, кроме одной, из пяти российских отдельных бригад спецназа, которые вернулись из боевых действий в Украине в конце лета 2022 года, понесли значительные потери".
Истощение российских сил после возвращения из Украины
На слайде представлены два снимка сверху, один из которых сделан в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала вторжения, а другой - год спустя. На первом изображен оживленный автопарк, кишащий машинами; на втором - то, что, по заключению американских чиновников, является состоянием крайнего истощения спустя несколько месяцев после возвращения бригады домой с менее чем половиной тактических машин "ТИГР", которыми она располагала до развертывания. По оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.
На восстановление спецназа ГРУ уйдет 10 лет
Проблемы России усугубляются потерей опыта в элитных войсках. Солдаты спецназа требуют как минимум четырех лет специальной подготовки, говорится в американских документах, и делается вывод, что Москве может потребоваться десятилетие для восстановления этих подразделений.
В документах не говорится, сколько спецназовцев, по оценкам, было убито или ранено на Украине, но в материалах со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".
Уничтожены в неудачной попытке захватить столицу Украины
Аналитики американской разведки отследили все подразделения спецназа, которые вернулись домой на юг России из Украины - кроме одного: 25-го полка спецназа. Серьезные потери личного состава и оборудования, говорится в документах, "могут объяснить, почему нет четких данных [разведки] об их возвращении в гарнизон".
Оценки правительства США совпадают с наблюдениями аналитиков. Роб Ли, военный эксперт по России и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, говорит, что поскольку российская мотострелковая пехота оказалась неэффективной, командиры пытались компенсировать это за счет переброски на фронт элитных воздушно-десантных подразделений, морской пехоты и спецназа, в том числе в неудачной попытке захватить столицу Украины Киев, а также в кампаниях на востоке и юге.
По словам Ли, эта стратегия имела немедленные последствия. Российское командование, перебрав наиболее подготовленных бойцов, потеряло ценные навыки, которыми эти войска обладали, включая сбор разведданных и разведку, с начала вторжения и до осени прошлого года.
"Это повлияло на ход войны, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности на начальном этапе, которые они не могли легко заменить - как в плане техники, так и в плане талантов", - сказал он. "Это повлияло на то, что они могли и не могли сделать".
Всего через несколько дней после начала войны войска спецназа прибыли в восточный город Харьков в небольшом количестве и без особой поддержки со стороны обычных войск, сказал Ли. Многие из них были убиты или взяты в плен, отметил он. Несколько их специализированных машин были уничтожены, как показывают видео и фотографии.
Аналогичная ситуация сложилась в Мариуполе на юге, сказал Ли, и в восточном Донбассе, где бои часто происходили в лесистой местности, где регулярным российским мотострелковым подразделениям было трудно действовать. По словам Ли, силы "Спецназа" также действовали в угледобывающем городе Угледар в Донецкой области, где украинские и российские войска сражаются друг с другом уже несколько месяцев.
Солдат, служивший в Угледаре в составе 72-й механизированной бригады Украины, сказал The Post, что его подразделение сталкивалось со спецназом, потому что они носили современные бронежилеты, а также высококлассные приборы ночного видения и тепловизионную оптику. По словам этого солдата, вражеские войска действовали небольшими подразделениями, выполняя традиционные задачи разведки и пехоты. Он говорил на условиях анонимности, ссылаясь на деликатность последних операций.
Ликвидирован командира элитной бригады
Очевидная гибель командира бригады спецназа в феврале в Угледаре еще раз иллюстрирует масштаб проблем, стоящих перед Россией, сказал Ли. Если такой высокопоставленный военачальник "находится так далеко впереди, то, вероятно, что-то не совсем в порядке. Либо потери в этом подразделении слишком велики, либо они используются не по назначению", - добавил он.
Напомним, 2 февраля 2023 под Угледаром, был ликвидирован полковник Поляков Сергей Юрьевич, который командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения ВС РФ. Вместе с ним погиб, по меньшей мере, еще один российский военнослужащий – Марыков Иван Сергеевич. Известно, что военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения.
Каскадные последствия для оккупантов
Расходование Россией своих элитных войск будет иметь каскадные последствия, говорится в документах, включая потерю некоторых возможностей по обучению военизированных групп тактике нетрадиционной войны, "которую Россия использовала для продвижения своих интересов за рубежом".
Понятно, что войска спецназа - это ограниченный ресурс, который нелегко восполнить, сказал Ли. Неясно только, извлекли ли обычные российские командиры уроки из того, что произошло в Украине, и как лучше использовать эти элитные войска. "Пройдет некоторое время, прежде чем появится полное понимание того, как они адаптируются", - сказал он.
В Интернете есть следы деятельности 22-й отдельной бригады спецназа в Украине. На одном из видео, снятом прошлым летом, видно, как члены снайперской секции подразделения перемещаются по зданиям, используя высококлассное оборудование, недоступное многим российским военнослужащим.
На других снимках нет такой же бравады. Фотографии, на которых якобы изображен молодой капитан 22-го полка Алексей, распространились в марте 2022 года вместе с изображениями гранитного мемориала солдатам, погибшим еще до того, как войне исполнилось два месяца. Имя Алексея начертано на вершине.
Самуэль Окфорд в Вашингтоне, Анастасия Галушка в Киеве, Украина, и Эван Хилл в Нью-Йорке внесли свой вклад в подготовку этого отчета.