ВСУ ликвидировали 18 спецназовцев элитного отряда Росгвардии «Меркурий» из Смоленска. ВИДЕО

Русской службе Би-би-си удалось подтвердить гибель по меньшей мере 10 сотрудников элитного отряда спецназа Росгвардии "Меркурий" из Смоленска.
28 июля ветеранская организация “Братство краповых беретов-Пенза” опубликовала видео, на котором показан мемориальный уголок в расположении 26 отряда спецназа “Меркурий“. На столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.
За день до этого украинские журналисты сообщили об артобстреле расположения "Меркурия" в Харьковской области, в ходе которого отряд, предположительно, понес потери.
Некоторые из них погибли еще в мае, а несколько человек в один день - 19 июля 2022 года.
В случае лейтенанта Никиты Цвиренко в публикациях на эту тему сообщалось, что он попал на службу в подразделение спецназа Росгвардии, но не уточнялось в каком городе. Би-би-си заметила, что в 2021-2022 годах Никита Цвиренко заявлялся на соревнования по футболу и спортивному ориентированию в Смоленске, где базируется отряд “Меркурий“. Его фотография и дата рождения совпадает с опубликованным изображением погибшего офицера.
По данным публикаций, вместе с Цвиренко погиб старший лейтенант того же подразделения Анатолий Ежов.
Фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых погибших из “Меркурия“) опознать пока не удалось.
Это совпадает с тенденцией, которую мы наблюдаем на кладбищах в разных населенных пунктах России. Изучая захоронения военных, погибших после 24 февраля 2022 года, мы обнаруживаем тех, о ком говорили публично, а также еще 40-60% захоронений солдат и офицеров, о чьей гибели не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.