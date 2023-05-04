Парады на 9 мая отменили в 21 российском городе, где они проходили каждый год

В конце апреля-начале мая власти нескольких российских регионов неожиданно объявили об отмене парадов победы на 9 мая. По подсчётам «Вёрстки», парады не будут проводить как минимум в 21 городе (год назад в этих городах парады были).

По соображениям безопасности от парадов наотрез отказались в:

Калуге,

Рязани,

Орле,

Саратове,

городе Гусев Калининградской области,

Липецке

Ельце,

Тюмени (которая находится на значительном удалении от фронта).



В Пскове и Великих Луках власти опасаются не только за безопасность, но и за «морально-этические аспекты». По словам губернатора Михаила Ведерникова, в регион на реабилитацию приезжает много военных, которые звуки фейерверков «воспринимают абсолютно по-другому», а средства, «которые заложены на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам СВО».

В Курске парад победы 9 мая решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», а в Белгороде — чтобы «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города.

Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи (они традиционно проходили в прошлые годы), а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске. В Брянске властям также хотелось бы провести парад, но сделать они этого «не могут». Почему «не могут», губернатор Александр Богомаз не пояснил.

Проводить парады победы не будут в аннексированных крымских городах Керчь и Симферополь. Полуостров в последние недели стал чаще подвергаться атакам дронов. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, такое решение принято из «соображений безопасности». Также отменен парад и в Севастополе.

Кроме того, парадов не будет в удалённых от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В мэриях городов утверждают, что хотят выразить «солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия».



Ранее сообщалось что парад победы в Москве на 9 мая пройдет без зрителей.

Редакция «Вёрстки»