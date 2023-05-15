Правда ли, что в Украине Россия воюет против всего НАТО? - Александр Коваленко

Российская пропаганда ещё в 2022 году, оправдывая свои поражения в Украине, стала усиленно форсировать нарратив о том, что в Украине они воюют не с украинской армией, а с НАТО или, как они ещё заявляют, «коллективным западом». И доводы их были просты – запад поставляет Украине оружие, следовательно, воюют российские оккупационные войска с западом.

Странная логика, с учётом того, что российским оккупантам на поле боя противостоят силы обороны Украины, а не подразделения НАТО и с таким же успехом, можно заявлять, что Украина воюет сейчас против оккупантов из России и, например, Ирана… Или ЮАР. И не только.

Но, всё же, давайте разберёмся, насколько профессионально заявлять, что Россия воет против НАТО и насколько это весомый довод, для оправдания никчёмности российской армии?

Для начала несколько предварительных цифр.

До начала полномасштабной войны в Украине 24.02.2022 соотношение сил ВСУ и ВС РФ было, приблизительно, следующим:

-танки 850/3 300

-ББМ 2 500/12 000

-артиллерия 1 900/4 180

-авиация 170/1 100

-вертолёты 200/1 400

Эти данные приблизительные, в пределах +/-10%, поскольку брались усреднённые разных аналитических групп. Но суть изначально ясна – Россия имела колоссальное превосходство по технике перед украинской армией. И речь идёт не только о технике.

Превосходство было по количеству войск, по экономическим возможностям, по запасам боеприпасов, по прочности резерва технической компоненты, оставшейся в наследие от СССР.

По сути, Украина воевала против России так, как будто на неё напало, по тем или иным показателям от 3-х до 7 стран одновременно!

А теперь проанализируем потери Украины и России. Для этого я буду использовать исключительно задокументированные потери, а именно те, которые подтверждены фото и видео! Специально акцентирую на этом внимание, дабы избежать недопонимания у пользователей статистикой от Генштаба ВСУ. Она правильная и максимально корректная, но сейчас я применю именно «документалку». В данном случае воспользуюсь данным Oryx, у которых самая полная и достоверная база документально подтверждённых потерь.

Итак, за время полномасштабного вторжения потери составили:

СОУ – 3 329 уничтоженных, повреждённых и затрофеенных единиц техники.

РОВ – 10 227 или в 3 раза больше чем у Украины!



А теперь, возьмём категорию – танки. Россияне потеряли уничтоженными, повреждёнными и затрофеенными 1 947 танков в то время как украинские войска потеряли 496 танков или почти в 4 раза меньше.



А теперь самое интересное. Сколько Украине поставили танков международные партнёры?

Суммарно с 2022 мы получили 575 танков, разных модификаций и ещё 215 нам планируется передать. Но считаем эти 575.

То есть, даже если бы в этой войне мы потеряли бы ни одного танка, то с нынешней помощью от стран Запада на вооружении ВСУ было бы 1 425 танков, что всё равно более чем в 2 раза меньше, чем было у Россиян на момент вторжения!

По ББМ так же. Мы получили по состоянию на сегодняшний день 1 505 средне-бронированной колёсной и гусеничной техники и 905 единиц легкобронированной, преимущественно колёсного шасси. То есть, даже суммарно, это 2 410 единиц или 4 910 по состоянию на начало войны, что в 2,5 раза меньше, чем было у Россиян!

По ствольной артиллерии, буксируемой и самоходной, сложно судить, но около 800 единиц было получено, что суммарно на начало вторжения могло бы составлять 2700 или в 1,5 раза меньше чем было у РОВ!

Собственно, всё это о чём говорит?

Это всё говорит о том, что у Украины, даже если бы не было потерь в войне, всё равно, даже с учётом нынешней поддержки Запада не было бы того потенциала, который был у России вначале полномасштабного вторжения. Следовательно, говорить о том, что Россия воюет против всего НАТО непрофессионально и профнепригодно.

Страна агрессор воюет против страны намного меньшей площади, с намного меньшим населением, намного меньшими природными и экономическими ресурсами, которая, даже получая помощь от своих партнёров, всё же имеет техническую компоненту меньшую, чем у страны агрессора. При этом, имея это тотальное превосходство над Украиной, даже при поддержке НАТО, Россия ей проигрывает. Хотя, по факту, она даже не воюет со страной, которая, условно, равна России по всем вышеупомянутым параметрам.

Собственно, выводы напрашиваются сами по себе. А дятлам, которые тянут в наше информационное пространство подобные нарративы – особый привет. Мы до сих пор ни по одной позиции обеспечения вооружением и техникой не достигли уровня РОВ на момент полномасштабного вторжения. Наши партнёры нас поддержали, стараясь создать хотя бы отдалённый баланс сил и средств, всё остальное – дело мастерства. Напомню, что колоссальная помощь США афганской армии не помогла от слова «вообще», а помощь Украине, позволила опустить «вторую» армию в мире, которую всерьёз многие боялись, ниже плинтуса и ниже... Намного ниже. Ведь дно ещё не пробито.



Александр Коваленко, https://t.me/zloyodessit