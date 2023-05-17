Ученые сделали первый полноразмерный скан «Титаника» из 70 тыс фотографий. Получилось захватывающе

Ученые создали первый полноразмерный цифровой скан "Титаника", останки которого лежат на дне Атлантического океана на глубине 3800 метров, с помощью глубоководного картирования.

Эта технология позволила получить уникальную трехмерную картину всего корабля, позволяя увидеть его так, как будто он лежит на суше.

Исследователи надеются, что это позволит установить новые подробности крушения лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом. Жертвами катастрофы стали более полутора тысяч человек.

"У нас все еще остаются вопросы, простые вопросы, на которые необходимо получить ответы", - сказал Би-би-си Паркс Стивенсон, специалист по "Титанику".



По его словам, модель - это "один из первых серьезных шагов на пути к тому, чтобы направить историю "Титаника" к фактам, а не домыслам и спекуляциям".

Остов "Титаника" обнаружили в 1985 году и с тех пор много раз исследовали разными способами. Но корабль настолько огромен и лежит на такой глубине, что камеры могут показать только отдельные его части. Целиком корпус затонувшего судна еще никто не видел.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Скан составлен из 70 тысяч снимков

Новый скан открывает полный вид "Титаника". При погружении корабль разломился надвое, носовую и кормовую части разделяет около 800 метров. Судно окружает огромное поле обломков.

Операцию по сканированию "Титаника" летом 2022 года провели компании Magellan Ltd, занимающаяся глубоководным картированием, и Atlantic Productions, которая снимает документальный фильм об этом проекте.

Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного судна, провели под водой более 200 часов, исследуя и фотографируя остатки затонувшего судна.

Из получившихся 70 тысяч снимков со всех сторон ученые создали точную трехмерную реконструкцию.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Большое отверстие справа от шлюпочной палубы выходит на место, где когда-то находилась парадная лестница

Герхард Зайфферт из компании Magellan, руководивший планированием экспедиции, сказал, что это самый крупный проект подводного сканирования, в котором ему доводилось принимать участие.

"Глубина почти 4000 метров - это уже вызов, к тому же в этом месте есть течения, и нам не разрешалось ничего трогать, чтобы не повредить затонувшее судно, - объяснил он. - Другая сложность заключается в том, что нужно нанести на карту каждый квадратный сантиметр - даже неинтересные части, например, на поле обломков нужно нанести грязь, но она нужна, чтобы заполнить промежутки между всеми этими интересными объектами".

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Корма корабля представляет собой клубок скрученных стальных конструкций

На скане можно рассмотреть отдельные мельчайшие детали, например, серийный номер на одном из гребных винтов.

Носовая часть, покрытая сталактитами ржавчины, все еще легко узнаваема даже спустя 110 лет после гибели судна. Наверху находится шлюпочная палуба, где на месте, где когда-то была парадная лестница, зияет огромная дыра.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Погрузившаяся корма словно ввинтилась в морское дно

Корма же представляет собой хаотичное месиво из металла. Эта часть корабля разрушилась при столкновении с океанским дном.

Вокруг остова "Титаника" разбросаны многочисленные предметы, в том числе богато украшенные металлические изделия с корабля, статуи и даже неоткрытые бутылки шампанского. Есть и личные вещи, в том числе десятки туфель.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN На корабле видны даже мелкие детали

Паркс Стивенсон, который много лет изучает "Титаник", сказал, что был "потрясен", когда впервые увидел сканы.

"Это позволяет увидеть затонувший корабль так, как его никогда не увидишь с подводного аппарата, его можно увидеть его целиком, в контексте и перспективе. Скан показывает истинное состояние затонувшего судна", - сказал он.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Можно различить серийный номер на гребном винте

По словам Стивенсона, изучение сканов может дать новое понимание того, что произошло с "Титаником" в роковую ночь 1912 года.

"Мы точно не понимаем характер столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли "Титаник" об него правым бортом, как это показывают во всех фильмах, - он мог сесть на айсберг носом", - пояснил он.

Изучение кормы может раскрыть механику удара корабля о морское дно, считает Стивенсон.

АВТОР ФОТО,ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Ученые надеются, что сканирование позволит узнать больше о том, что именно произошло в ночь гибели "Титаника"

Море постепенно разрушает затонувшее судно, микробы разъедают его остов, корабль постепенно разваливается на части. Историки прекрасно понимают, что времени для полного понимания морской катастрофы остается все меньше.

Новый скан дает прекрасную возможность "заморозить" могилу "Титаника" во времени, позволяя ученым изучать мельчайшие детали.

Экспедиция к «Титанику». Видео