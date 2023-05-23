Зинченко и Влада Седан показали снимок второго ребенка. ФОТО

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Футболист сборной Украины Александр Зинченко ждет второго ребенка. Об этом левый защитник лондонского "Арсенала" и его супруга, журналистка Влада Седан сообщили в Instagram.

Супруги станут родителями во второй раз. Они опубликовали видеоролик с УЗИ-снимком.

"Мы тебя ждем", - написали супруги.



У супругов уже есть дочь Ева, которая родилась 1 августа 2021 года.

Александр Зинченко – бывший игрок "Манчестер Сити", в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах. Четырехкратный чемпион Англии. Карьеру в сборной Украины начал в юношеской команде в возрасте до 16 лет.

На первый матч отбора на чемпионат мира 2022 против Франции Зинченко вывел сборную Украины, как капитан. Став самым молодым капитаном в матчах национальной команды.







Ранее мы показывали, как полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко навестил родных на Житомирщине.