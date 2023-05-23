Зинченко и Влада Седан показали снимок второго ребенка. ФОТО

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Май » 23 » 17:20:01
Футболист сборной Украины Александр Зинченко ждет второго ребенка. Об этом левый защитник лондонского "Арсенала" и его супруга, журналистка Влада Седан сообщили в Instagram.
Супруги станут родителями во второй раз. Они опубликовали видеоролик с УЗИ-снимком.
"Мы тебя ждем", - написали супруги.
У супругов уже есть дочь Ева, которая родилась 1 августа 2021 года.
Александр Зинченко – бывший игрок "Манчестер Сити", в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах. Четырехкратный чемпион Англии. Карьеру в сборной Украины начал в юношеской команде в возрасте до 16 лет.
На первый матч отбора на чемпионат мира 2022 против Франции Зинченко вывел сборную Украины, как капитан. Став самым молодым капитаном в матчах национальной команды.
Ранее мы показывали, как полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко навестил родных на Житомирщине.