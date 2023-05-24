Белый билет во время войны: кто и как может получить

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Май » 24 » 09:18:37
Одним из документов, который может получить военнообязанный после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), является так называемый белый билет. В мирное время он автоматически освобождает гражданина от мобилизации, однако во время военного положения есть определенные нюансы.
Рассказываем, кто и как законно может получить белый билет во время войны и в каком случае он не освобождает от призыва в ряды ВСУ.
На самом деле, в законодательстве такого понятия как "белый билет" не существует. Это разговорная форма названия документа, выдаваемого военной медкомиссией.
Название появилось еще при СССР, поскольку тогда мужчины, которые были непригодны к службе в армии, получали документ на листе белого цвета.
В данном документе может быть указано, что военнообязанный имеет:
Нюанс состоит в том, что в военное время мужчины, попавшие под первую и вторую категорию, могут быть призваны в армию для службы в тылу.
Важно: ограниченные могут стать военнослужащими только по собственному желанию и должны проходить службу по месту жительства.
Временно непригодные должны пройти повторную медкомиссию через 6-12 месяцев и по решению ВЛК могут быть призваны в ряды ВСУ.
И только категория "Д" освобождается от военных обязанностей полностью.
В соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденным Министерством обороны Украины, мужчины, которые попадают под категории "ограниченно годен к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" могут нести службу в следующих подразделах:
Такие лица не пригодны к военной службе в:
В условиях военного положения за границу могут выехать только мужчины в возрасте до 18 и после 60 лет, а также:
То есть, если у мужчины есть "белый билет" и он получил третью категорию (непригодный к военной службе с исключением из военного учета), то он может пересечь границу в военное время.
В ТЦК и СП необходимо обратиться со следующими документами:
Процедура не отличается от общей: призывник должен пройти ВЛК и в случае, если есть проблемы со здоровьем, медкомиссия может присвоить одну из категорий "белого билета".
Важно только ВЛК имеет право определять категорию годности призывника.
Конечно, купить "белый билет" законно нельзя. В Украине с начала действия военного положения СБУ разоблачили немало военных медиков, которые продавали призывникам такие документы.
Следует запомнить: покупка "белого билета" карается законом!