Что делать если потерял военный билет и как восстановить утраченный «военник»

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Одним из главных документов для военнослужащих и военнообязанных лиц в запасе есть военный билет. Однако при разных обстоятельствах он может быть потерян или испорчен. Специалисты общественной организации "Юридическая сотня" рассказали, как можно восстановить утраченный военный билет.

Относительно важности документа

Военный билет определяет принадлежность владельца к военной службе, службе в запасе и воинской обязанности и есть бессрочным.

Статус военного билета определен рядом законодательных актов:

Указом Президента Украины №582/2016 от 30.12. 2016 г.;

Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Каждый военнослужащий (военнообязанный, резервист) обязан:

надежно хранить военный билет;

следить за своевременным и точным внесением в него изменений;

выполнять требования Закона Украины " О воинской обязанности и военной службе".

Военный билет. Фото: google.com

В каком случае военный билет может быть выдан повторно

Военный билет может быть выдан повторно, если документ:

непригоден для дальнейшего пользования: (документ сильно поврежден, испорчен и т.п.);

уничтожен во время стихийного бедствия;

потерян или похищен.

Также военный билет заменяют, когда военнослужащий (военнообязанный, резервист) сменяет фамилию, имя или отчество.

Если военный билет был испорчен — подлежит ли восстановлению

Да, если военный билет был испорчен из-за небрежного хранения, его можно восстановить.

Однако за испорченный или небрежно сохраненный военный билет, из-за чего он был потерян, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет ответственность в соответствии с законом.

Так, ст. 211 КУоАП предусматривает штраф за небрежное хранение в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (от 510 до 850 гривен).

В случае, если такое правонарушение совершено повторно или в особый период, сумма штрафа составляет от пятидесяти до ста тысяч рублей (от 850 до 1700 гривен).

Штраф военном. Фото: google.com

Как получить новый военный билет в связи с изменением фамилии

Если необходимость получения военного билета повторно связана с изменением фамилии, имени или отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста), он выдается из полученного военнослужащим (военнообязанным, резервистом) нового паспорта гражданина Украины.

Куда обращаться через утраченный военный билет

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Лицо, освобожденное от военной службы (военнообязанный, резервист), обращается с заявлением к руководителю ТЦК и СП (военкомат), в котором состоит на военном учете. В заявлении также следует объяснить причины потери билета.

Возобновление военного билета. Фото: Новости.

Что нужно для возобновления военного билета

1. Заявление/рапорт, в котором указывается обстоятельства потери военного билета и просьба о повторной его выдаче.

2. Паспорт.

3. Матовое фото 3х4 без уголка.

4. Поврежденный документ или его остатки (при наличии).

5. Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

6. Справка из отдела полиции, написанное заявление о потере (если документ был похищен).

Важно: повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП (военкомата) на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

Военный собирает документы. Фото: google.com

Что важно знать

Военнослужащий (военнообязанный, резервист) может передавать военный билет другим лицам только при условии получения оформленной в установленном порядке расписки о получении соответствующими лицами такого билета.

Для упрощения процедуры восстановления военного билета в будущем очень полезно сделать копии и электронные копии. Бумажные копии уместно оставить на хранение близким. Электронные копии удобно и безопасно отправить по электронной почте.

Какие сроки восстановления военного билета

Установленных сроков восстановления военного билета нет. Однако это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки.