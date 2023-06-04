Как платить за свет в два раза меньше: что нужно сделать после подорожания электроэнергии?

В Украине после подорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

Это следует из опубликованного постановления Кабмина №544. Так, правительство не стало отменять ночной тариф на свет. Как результат, в ночной период времени при потреблении до 250 кВт*час в месяц можно платить за ток в два раза меньше.

Для этого нужно установить двухзонный счетчик, а также подать заявку своему поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты в Киеве, которые сейчас подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка быстро окупиться. К примеру, если вы тратите 250 кВт*час в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Отметим, в мае украинцы платили 1,44 грн за каждый кВт*час тока при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн за каждый кВт*час при потреблении более 250 кВт*час. С июня украинцам ввели единый тариф в 2,64 грн.

Почему повысили тариф на электроэнергию

В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию увеличили до 2,64 грн за кВт*ч. Такое решение в том числе объясняется планами России возобновить обстрелы энергетических объектов. На их защиту и возобновление работы нужны дополнительные средства.

"Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты", – цитирует министра энергетики Германа Галущенко пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook



По его словам, 2,64 грн – минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему. По его расчетам, средняя сумма в платежках увеличится на 250 гривен.

К примеру, если вы используете в месяц 150 кВт*ч тока (усредненный размер потребления украинской семьи), за май вам придет платежка в размере 216 грн. Уже за июнь за этот же объем электроэнергии придется заплатить уже 396 грн. То есть суммы в платежках увеличатся на 180 грн.

Если же вы используете 600 кВт*ч тока, то за каждый месяц по майскому тарифу нужно платить 1008 грн, а по тарифу с июня – уже 1 584 грн. Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, отмечает: проблемы заключаются в том, что украинцы, которые живут в многоэтажках без газа (то есть используют электроэнергию и для приготовления пищи, и для подогрева воды), остались незащищенными. Кроме того, есть многоэтажные и частные дома, которые установили электрическое отопление.

Повышение тарифов не защищает от отключений

"Если сначала знать, что зимой нас ждут отключения, независимо от попаданий в объекты... а потом взвесить новую цену на электроэнергию, то мысли уже не будут такими однозначными", – прокомментировал на своей странице в Facebook советник замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Алексей Тихонов.

И хотя повышение тарифов должно дать ресурс для восстановления энергосистемы, от дефицита генерации это не защитит. Уже летом электроэнергии украинцам может не хватать. В "Укрэнерго" считают, что компенсировать разницу между генерацией и потреблением можно за счет импорта. Кроме того, увеличится и производительность солнечных станций.

А вот зимой избежать отключений будет куда сложнее. И это при том, что никто не может гарантировать, что следующий отопительный сезон пройдет без обстрелов объектов критической энергоструктуры Россией. Единственная возможность полностью компенсировать дефицит и удержать дальнейшее подорожание тока в ближайшее время – вернуть контроль над Запорожской АЭС. Атомная энергия в разы дешевле, чем полученная от солнечной станции. До полномасштабной войны ЗАЭС обеспечивала Украину 25% всей электроэнергии. Такие объемы невозможно заместить в короткие сроки.

Удачное контрнаступление ВСУ, освобождение Энергодара может позитивно повлиять и на ситуацию с электроэнергией в Украине. При этом в будущем для полноценного членства в ЕС Украине придется отказаться от ручного регулирования тарифов. Сейчас цену своим постановлением определяет правительство, а в европейской практике действуют рыночные механизмы регулирования цены и разные продавцы. Покупатели могут выбирать и тариф, по которому они покупают ток, и даже его происхождение (например, покупать только зеленую электроэнергию). Пока, в условиях полномасштабной войны, для украинцев это не краткосрочная перспектива. Однако к этому также стоит готовиться.