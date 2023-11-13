Сколько платят за электроэнергию в ноябре: новые тарифы в Украине

В ноябре украинцы будут платить за электричество 2,64 грн за киловатт-час – причем независимо от объема потребления. Таким же был тариф и в предыдущие месяцы – и ожидается, что останется он на этом же уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024. Таким образом, при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн.

Впрочем, год назад за потребление такого же объема электроэнергии платить нужно было существенно меньше, говорится в материале OBOZ. Дело в том, что тогда действовали старые тарифы – которые к тому же зависели от количества потребленного ресурса.

В частности, при условии потребления до 250 кВт*ч тока в месяц каждый киловатт-час стоил 1,44 грн. Если было потреблено больше 250 кВт*ч – 1,68 грн. Таким образом, в ноябре 2022-го при потреблении тех же 239 кВт*ч платить нужно было 344,16 грн.

Пока повышение не планируется

Впрочем, пока в планах властей повышения тарифов на свет нет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, ожидается, что текущий тариф будет действовать до окончания отопительного сезона 2023/2024. То есть до марта-апреля.

Дело в том, отметил он, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на участников рынка электроэнергии (PSO/ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. И действие этого режима намерены продолжать.

"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год – с октября 2022 года по октябрь 2023-го – в Украине значительно подорожали услуги ЖКХ. В общем их стоимость выросла на 13,1%, однако, к примеру, та же электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.