Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Июнь » 29 » 20:07:17
Ещё в прошлом году, многие отдыхающие на уникальном гранитном карьере возле поселка Дружба (Олевский район) успели дать карьеру второе название - Житомирское Памуккале.
Потрясающие фотографии природы и новой туристической локации распространяются в социальных сетях.
Из-за наличия там глины - вода в карьере чистая и по-настоящему бирюзовая, а насыпи песка и глины напоминают отдыхающим турецкий курорт Памуккале.
Несмотря на то, что новое место отдыха стало известно только в прошлом году, этим летом 2022 уже достаточно много отдыхающих.