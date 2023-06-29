Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО

Ещё в прошлом году, многие отдыхающие на уникальном гранитном карьере возле поселка Дружба (Олевский район) успели дать карьеру второе название - Житомирское Памуккале.



Потрясающие фотографии природы и новой туристической локации распространяются в социальных сетях.



Из-за наличия там глины - вода в карьере чистая и по-настоящему бирюзовая, а насыпи песка и глины напоминают отдыхающим турецкий курорт Памуккале.



Несмотря на то, что новое место отдыха стало известно только в прошлом году, этим летом 2022 уже достаточно много отдыхающих.



Как доехать до карьера - точные координаты

Дружбовский карьер и пляж каньон

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Фотографии Дружбовского карьера (Олевский район)

ВІДЕО. Дружбівський кар'єр. Куди поїхати на вихідні

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Дружбовский карьер "Кварц" - это место, которое только набирает популярность в 2021 году.

Сочетание насыщенного бирюзового цвета воды, скалистых берегов

Уникальные белые пески, похожие на горы памуккале, создают невероятное впечатление.

Живописный карьер находится в смт.Дружба - это Олевский район на границе с Коростенским районом в Житомирской области.

Обратите внимание нав Житомирской области.Фото: Дружбовский карьер и пляж каньон в Житомиркой области