Бежавший из России десантник Павел Филатьев получил политическое убежище во Франции

Детали

Десантник Павел Филатьев в феврале-апреле 2022 года принимал участие во вторжении России в Украину, но смог уволиться после ранения. Летом 2022 года он опубликовал в интернете антивоенную книгу «ZOV 56» и вскоре, опасаясь уголовного преследования в России, покинул страну. В октябре 2022 года он попросил убежища во Франции.

▪️Филатьева консультировали сотрудники организации Gulagu.net. Однако после приезда во Францию у него случился конфликт с основателем организации Владимиром Осечкиным. Одним из поводов для конфликта стал спор из-за прав на книгу Филатьева: после приезда во Францию экс-военный передал права на нее Осечкину, но позже передумал, а когда основатель Gulagu.net отказался расторгнуть договор, подал на него в суд.

▪️В марте 2023 года Владимир Осечкин обвинил Филатьева в том, что тот скрыл от него и СМИ «информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие». Такие выводы основатель Gulagu.net сделал, прочитав интервью, которое бывший военный дал шведскому изданию Dn.se. В интервью Филатьев пересказал слова бывших сослуживцев о том, что некоторые из украинцев, которых Филатьев и другие военнослужащие брали в плен, позднее были расстреляны или повешены. По мнению Осечкина, эти слова свидетельствуют о том, что Филатьев «де-факто скрывал свою причастность» к военным преступлениям и, следовательно, не может претендовать на политубежище.

▪️Филатьев тогда в беседе с «Агентством» утверждал, что Осечкин неверно интерпретировал материал Dn.se: российские военные не расстреливали пленных у него на глазах, но ему действительно пересказали слух о расстреле пленного, которого Филатьев упоминает в своей книге. Филатьев считает получение им политубежища свидетельством того, что французские власти проверили эти обвинения и посчитали, что он не причастен к военным преступлениям.

Бывший российский десантник Павел Филатьев, принимавший участие во вторжении России в Украину и написавший книгу о войне, получил статус беженца во Франции. Об этом «Агентству» сообщил сам Филатьев. Редакция также ознакомилась с документом, полученным Филатьевым от французского органа по делам беженцев OFPRA.