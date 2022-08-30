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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 30 » 15:56:14

Российский десантник Павел Филатьев, написавший книгу о войне, попросил политическое убежище во Франции

Сегодня, 15:56:14 324 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российский десантник Павел Филатьев, написавший книгу о войне, попросил политическое убежище во Франции

Бывший российский военнослужащий Павел Филатьев, принимавший участие в наступлении армии РФ на Херсон и написавший об этом книгу с резкой критикой действий российских военных, попросил политического убежища во Франции, сообщает Франс пресс.
 
Журналисты этого информационного агентства поговорили с Филатьевым, который рассказал им, что в течение некоторого времени переезжал из одного города в другой, чтобы избежать задержания, а на этой неделе прибыл во Францию через Тунис.
 
Автор книги под названием "Зов", опубликованной в социальных сетях, говорит, что его намеревались привлечь к уголовной ответственности по статье за распространение "фейков" о деятельности российской армии.
"Когда я услышал, что мое начальство призывает приговорить меня к 15 годам тюрьмы за "фейки", я понял, что меня тут ничего хорошего не ждет и мои адвокаты в России для меня ничего не сделают", – цитирует Франс пресс Филатьева (мы передаем его слова в переводе с сообщения агентства на английском языке).
 
Журналисты объясняют, что говорили с Филатьевым в зоне для просителей убежища в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль".
 
В воскресенье в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Филатьев разрывает свои российские документы, в том числе паспорт и военный билет, и спускает их в унитаз. До этого он объясняет, что прибыл в Париж и выражает намерение попросить политического убежища.
 
Статья о "военных фейках" (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных cил России) была экстренно принята после начала боевых действий России в Украине. Она вступила в силу 4 марта.
 
 
Тэги: россия, политическое убежище, Франция
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