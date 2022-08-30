Российский десантник Павел Филатьев, написавший книгу о войне, попросил политическое убежище во Франции

Бывший российский военнослужащий Павел Филатьев , принимавший участие в наступлении армии РФ на Херсон и написавший об этом книгу с резкой критикой действий российских военных, попросил политического убежища во Франции, сообщает Франс пресс.

Журналисты этого информационного агентства поговорили с Филатьевым, который рассказал им, что в течение некоторого времени переезжал из одного города в другой, чтобы избежать задержания, а на этой неделе прибыл во Францию через Тунис.

Автор книги под названием "Зов", опубликованной в социальных сетях, говорит, что его намеревались привлечь к уголовной ответственности по статье за распространение "фейков" о деятельности российской армии.

"Когда я услышал, что мое начальство призывает приговорить меня к 15 годам тюрьмы за "фейки", я понял, что меня тут ничего хорошего не ждет и мои адвокаты в России для меня ничего не сделают", – цитирует Франс пресс Филатьева (мы передаем его слова в переводе с сообщения агентства на английском языке).

Журналисты объясняют, что говорили с Филатьевым в зоне для просителей убежища в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль".

В воскресенье в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Филатьев разрывает свои российские документы, в том числе паспорт и военный билет, и спускает их в унитаз. До этого он объясняет, что прибыл в Париж и выражает намерение попросить политического убежища.