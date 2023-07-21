В Варшаве арестована основательница популярного кафе Cafe Kulturalna: нажились на беженцах из Украины

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Щецинская прокуратура расследует деятельность организованной преступной группы, которая, по данным следствия, обманула общественность на 39 миллионов злотых из средств, предназначенных для помощи беженцам из Украины. Среди обвиняемых – основатель популярного варшавского кафе.

Агнешка Л., основательница популярного варшавского кафе Cafe Kulturalna, по решению суда находится под стражей. Прокуратура выдвинула ей и еще четырем лицам обвинения в связи с деятельностью организованной преступной группировки. Подозреваемые подозреваются в том, что обманули государственную казну на 39 миллионов злотых, предназначенных для помощи беженцам из Украины.

"Расследование касается мошенничества, использования недостоверной документации и отмывания денег. Обвинения для всех подозреваемых составляют 39 миллионов злотых", – пояснила Анна Гавловская-Ринкевич из Региональной прокуратуры в Щецине.

Трое из пяти подозреваемых находятся под стражей с мая этого года. Ни один из находящихся под следствием еще не предстал перед судом. Обвинения, выдвинутые прокуратурой, касаются, среди прочего, деятельности фонда, председателем которого была Агнешка Л.

По данным прокуратуры, деньги предназначались, в том числе и на питание для украинских беженцев. Кофейня Агнешки Л. организует кампании помощи спасающимся от российской агрессии беженцам с самого начала войны в Украине. А прежде неоднократно помогало беженцам из других стран. В меню находились блюда, предназначенные, в частности, для сирийцев и чеченцев.

В кафе обвинения отрицают. Там говорят, что и дальше будут работать.

В Польше задержаны 5 человек, среди которых есть основательница популярного кафе в Варшаве. Их подозревают в присвоении 39 миллионов злотых, предназначенных для беженцев из Украины.