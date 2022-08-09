От 260 евро в месяц. Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах

Число жителей Нидерландов за последние полгода значительно выросло. В основном это связано с иммиграцией, в том числе за счет приездов беженцев из Украины. По данным Статистического управления Нидерландов (CBS), в первой половине 2022 года число жителей страны увеличилось почти на 120 000 человек. В стране официально зарегистрировано более 64 тысячи украинцев, которые приехали после 24 февраля.

Украинцы, которые спасаются от войны в Нидерландах, могут рассчитывать на финансовую помощь. РБК-Украина рассказывает, какие выплаты в этой стране предоставляет государство и аннулируют ли их, если украинцы найдут работу.

Выплаты и работа для украинцев в Нидерландах: главное

Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте Нидерландов, в стране предоставляется возможность получения выплат при условии, что украинцы пока не нашли работу в стране.

Сколько средств дают на питание, одежду и жилье

Взрослые и дети получают 260 евро на человека в месяц: 205 евро на еду и 55 евро на одежду и другие личные вещи.

Беженцы из Украины получают выплаты от муниципалитета, в котором они зарегистрированы. Начисления приходят на их банковский счет, на денежную карту, также их могут выдавать наличными или товарами.

"Беженцы из Украины, которые проживают в принимающей семье, получают дополнительное ежемесячное пособие в размере 215 евро на взрослого и 55 евро на ребенка для покрытия других личных расходов, таких как общественный транспорт, посещение семьи и спорт", — говорится на сайте правительства Нидерландов.

Фото: Украинцам предоставляют выплаты на жилье в Нидерландах (Getty Images)

Эти деньги можно использовать для покрытия расходов принимающей семьи, но это не обязательно.

"Сами принимающие семьи прямой компенсации не получают. Идея состоит в том, чтобы украинцы могли сами оплатить дополнительные расходы, связанные с их проживанием в нидерландской семье. Вам нужно обсудить этот вопрос с принимающей стороной", — поясняют на еще одном сайте help-ukraine.nl.

Отменяются ли выплаты, если вы нашли работу

Беженцы обязаны информировать муниципалитет, если они покидают свое жилье или устраиваются на оплачиваемую работу. Тогда выплаты прекращаются в первый день месяца после их выезда или начала работы. Члены их семей, у которых еще нет оплачиваемой работы, по-прежнему будут получать прожиточный минимум.

Обратите внимание. Выплаты также прекращаются, если украинцы работают на дому дистанционно и получают зарплату в Украине.



"Если вы работаете в любой стране, у вас нет права на денежные выплаты от муниципалитета. Пока нет официального разъяснения относительно тех, кто получает пенсию в Украине. Однако, скорее всего, такие люди имеют право на денежную помощь в Нидерландах. Получение вами зарплаты может быть сложно проверить, но вполне возможно. Поэтому лучше не рисковать и не нарушать закон", — обращают внимание в help-ukraine.nl.

В Нидерландах нашли работу 24 тысячи украинцев

Беженцам разрешается устраиваться на оплачиваемую работу в Нидерландах, если они подпадают под действие Директиву о временной защите Украины. В этом случае их работодателю не нужно подавать заявление на получение TWV (разрешения на работу) для них.

Если компания нанимает украинца на работу, то должна сообщить об этом местным властям не менее чем за 2 дня до начала работы. Если работодатель этого не сделает вовремя, ему грозит штраф. Таким образом власти страны пытаются не допустить эксплуатации украинцев при устройстве на работу.

К слову, беженцы из Украины имеют те же права, что и любые работники в Нидерландах: им должны предоставить безопасное рабочее место, право на перерывы, выходные и минимальную заработную плату.

Фото: Почти 24 тысяч украинских беженцев нашли работу в стране (Getty Images)

По последним данным, в Нидерландах нашли работу не менее 24 тысяч беженцев из Украины. Чаще всего им удавалось найти работу в сфере гостеприимства - отелях, ресторанах. Также — в сельском хозяйстве и на складах. Многие обращались в агентства по трудоустройству — с их помощью работу нашли более половины беженцев, сообщают местные СМИ.

"При этом в определенной степени украинцы также оказали помощь в секторах, где наблюдается большая нехватка людей. Около половины людей начали работать в секторе, где ощущается дефицит кадров", — говорится в новости.

Украинцы, которым недоплачивают или заставляют выполнять опасную работу, должны обратиться в Nederlandse Arbeidsinspectie (Управление труда Нидерландов) по телефону 0800 5151 (бесплатно в Нидерландах) или +31 70 333 44 44 из-за пределов страны. В ведомстве следят за тем, чтобы работодатели соблюдали правила для комфорта сотрудников.

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