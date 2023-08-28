Не только цветы и конфеты: что полезного подарить учителю на 1 сентября

До 1 сентября осталось менее двух недель. И если вы уже собрали своего ребенка в школу, пора подумать о подарке для учителя на праздник первого звонка. Сейчас существует мнение, что цветы и конфеты это пережиток прошлого, поэтому лучше сделать преподавателю полезный и оригинальный презент.
Мы собрали лучшие идеи подарков ко Дню знаний 2023 года, чтобы выразить уважение и благодарность педагогам.
Что подарить учителю на 1 сентября 2023 года — лучшие идеи подарков
Что подарить учителю на День знаний — полезный подарок
Есть немало презентов, которые будут полезны педагогам и помогут им в работе. Мы предлагаем следующие варианты:
термочашка — без этого предмета не обойтись, особенно если утренний кофе или чай остаются горячими после 45 минут урока;
планер — прекрасная вещь, чтобы организовать рабочий день и записать все важные задачи. Такая вещь точно не будет валяться на полках и пылиться;
личный дневник — место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель;
деловой дневник — учителя ими пользуются ежедневно, поэтому подарок будет очень полезным;
настольный календарь — он может быть не только полезным, но и красивым. К примеру, с мотивационными словами на каждый день, мудрыми цитатами или пожеланиями-предсказаниями;
магниты для доски — оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс;
шопери экомешочки — экологический, стильный и современный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин;
флешка — всегда полезная вещь, чтобы хранить нужную информацию или презентации для школьных уроков;
настольная лампа — можно выбрать лампу с различными режимами освещения.
Что подарить учителю на День знаний — приятный подарок
Трудно не согласиться, что профессия учителя связана с определенными стрессами, так что можно сделать приятный подарок, который расслабит или порадует после тяжелого трудового дня. Предлагаем следующие идеи:
аромалампа — приятное и успокаивающее эфирное масло поможет расслабиться после напряженного дня;
набор чая — зеленый, черный, травяной или экзотические сорта в элегантной и красивой упаковке станут хорошим подарком, а особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами;
подарочная коробка с экопродуктами — натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя;
набор печенья с предсказаниями — интересный и вкусный подарок, который будет поднимать настроение каждый день теплыми словами-предсказаниями;
фруктовая корзина — приятный полезный и вкусный подарок;
пазлы или настольные игры — это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями;
набор для вышивания, вязания, шитья, рисования — если вы знаете о таком увлечении учителя, то это непременно хороший подарок;
электронный сертификат — так человек может самостоятельно выбрать подарок по своему вкусу. Беспроигрышным вариантом будет сертификат на товары по уходу за собой или сертификат SPA.
Что подарить учителю — подарок о культуре
Таким подарком могу быть:
печатное издание любимого автора — но здесь следует знать предпочтения человека;
хорошую и интересную книгу украинского автора;
сертификат книжного магазина — педагог уже самостоятельно сможет выбрать книгу по своему вкусу;
билеты на культурные мероприятия — подарок в виде двух билетов на концерт, выставку, в театр, оперу или кино, может стать отличным отдыхом после рабочей недели.
Не следует забывать и о том, что приятным подарком в День знаний будет внимание и простые, но теплые и искренние слова благодарности учителям за их ежедневную работу.