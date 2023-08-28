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Главная » Новости » Наука » 2023 » Август » 28 » 10:30:02
 

Не только цветы и конфеты: что полезного подарить учителю на 1 сентября

Вчера, 10:30:02 220 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не только цветы и конфеты: что полезного подарить учителю на 1 сентября

До 1 сентября осталось менее двух недель. И если вы уже собрали своего ребенка в школу, пора подумать о подарке для учителя на праздник первого звонка. Сейчас существует мнение, что цветы и конфеты это пережиток прошлого, поэтому лучше сделать преподавателю полезный и оригинальный презент.

Мы собрали лучшие идеи подарков ко Дню знаний 2023 года, чтобы выразить уважение и благодарность педагогам.

Что подарить учителю на 1 сентября 2023 года — лучшие идеи подарков

Что подарить учителю на День знаний — полезный подарок

Есть немало презентов, которые будут полезны педагогам и помогут им в работе. Мы предлагаем следующие варианты:

  • термочашка — без этого предмета не обойтись, особенно если утренний кофе или чай остаются горячими после 45 минут урока;
  • планер — прекрасная вещь, чтобы организовать рабочий день и записать все важные задачи. Такая вещь точно не будет валяться на полках и пылиться;
  • личный дневник — место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель;
  • деловой дневник — учителя ими пользуются ежедневно, поэтому подарок будет очень полезным;
  • настольный календарь — он может быть не только полезным, но и красивым. К примеру, с мотивационными словами на каждый день, мудрыми цитатами или пожеланиями-предсказаниями;
  • магниты для доски — оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс;
  • шопер и экомешочки — экологический, стильный и современный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин;
  • флешка — всегда полезная вещь, чтобы хранить нужную информацию или презентации для школьных уроков;
  • настольная лампа — можно выбрать лампу с различными режимами освещения.

 

Что подарить учителю на День знаний – полезный подарок
Молодая учительница на уроке. Фото: google.com

Что подарить учителю на День знаний — приятный подарок

Трудно не согласиться, что профессия учителя связана с определенными стрессами, так что можно сделать приятный подарок, который расслабит или порадует после тяжелого трудового дня. Предлагаем следующие идеи:

  • аромалампа — приятное и успокаивающее эфирное масло поможет расслабиться после напряженного дня;
  • набор чая — зеленый, черный, травяной или экзотические сорта в элегантной и красивой упаковке станут хорошим подарком, а особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами;
  • подарочная коробка с экопродуктами — натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя;
  • набор печенья с предсказаниями — интересный и вкусный подарок, который будет поднимать настроение каждый день теплыми словами-предсказаниями;
  • фруктовая корзина — приятный полезный и вкусный подарок;
  • пазлы или настольные игры — это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями;
  • набор для вышивания, вязания, шитья, рисования — если вы знаете о таком увлечении учителя, то это непременно хороший подарок;
  • электронный сертификат — так человек может самостоятельно выбрать подарок по своему вкусу. Беспроигрышным вариантом будет сертификат на товары по уходу за собой или сертификат SPA.

 

Что подарить учителю на 1 сентября 2023 — лучшие идеи подарков
Подарок учителю ко Дню знаний. Фото: Pexels

Что подарить учителю — подарок о культуре

Таким подарком могу быть:

  • печатное издание любимого автора — но здесь следует знать предпочтения человека;
  • хорошую и интересную книгу украинского автора;
  • сертификат книжного магазина — педагог уже самостоятельно сможет выбрать книгу по своему вкусу;
  • билеты на культурные мероприятия — подарок в виде двух билетов на концерт, выставку, в театр, оперу или кино, может стать отличным отдыхом после рабочей недели.

 

Что подарить учителю на День знаний — приятный подарок
Учительница готовится к уроку. Фото: scholastic.com

Не следует забывать и о том, что приятным подарком в День знаний будет внимание и простые, но теплые и искренние слова благодарности учителям за их ежедневную работу.

Тэги: 1 сентября, конфеты, учителя, подарки, цветы

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