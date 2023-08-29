Что подарить первокласснику на 1 сентября: список лучших идей

|Главная » Новости » Наука » 2023 » Август » 29 » 14:28:20
До праздника Дня знаний осталось всего несколько дней. Оно особенно важное и знаковое для тех, кто только начинает свой путь к новым знаниям и открытиям — первоклашек. Конечно, в этот день хочется порадовать малышей подарком. А еще было бы не плохо, чтобы он мотивировал ребенка ходить в школу.
Предлагаем вам несколько идей оригинальных, креативных и полезных презентов, которые однозначно будут интереснее простой канцелярии и точно удивят первоклассника.
Выберите книгу, подходящую для возраста и интересов ребенка. Подарите книгу с увлекательным приключенческим сюжетом. Или, возможно, первокласснику понравятся детские научные книги о динозаврах, космосе, теле человека и т.д.
Также на полках магазинов есть немало книг для юных исследователей, в которых, например, рассказывается, как создать мини-вулкан.
Оригинальный ланчбокс, к примеру в форме животного, бургера, цветка и т.п., станет отличным подарком, который ребенок сможет каждый день носить в школу.
Малышу будет удобно носить с собой полезные перекусы и делиться вкусностями с друзьями-одноклассниками.
Для удобства выполнения домашних заданий дома точно не будет лишней настольная лампа. Сейчас на полочках магазина можно встретить множество креативных ламп, даже в виде любимого героя из мультфильма или кино!
Дети любят строить и творить. Конструкторы могут заинтересовать их и способствовать развитию творчества и логического мышления.
Такой подарок будет развивать мышление и терпение. Следует выбрать картины с любимой темой или героями.
Активным детям точно понравятся: велосипеды, скейтборды, ролики, мячи, скакалки и все, на что можно тратить свою энергию с удовольствием. К тому же дети будут поддерживать подвижный образ жизни и развивать координацию движений.
Хорошим вариантом подарка будет одежда или аксессуары с героями фильмов, мультфильмов или книг. К примеру, футболка или рюкзак с таким изображением. Можно подарить спортивную форму.
Напомним, мы писали, что полезного подарить учителю на 1 сентября.