Как быстро получить ВНЖ в Польше? Советы и лайфхаки

Польша, с ее историческими достопримечательностями и экономическим потенциалом, привлекает иностранных граждан, стремящихся работать, учиться или начать новую жизнь в этой стране. Один из первых важных шагов на пути к этой цели — получение Временного Разрешения на Проживание (ВНЖ). Давайте более подробно рассмотрим, как иностранцы могут получить ВНЖ в Польше.

1. Определение Цели ВНЖ:

Перед началом процесса стоит четко определить, для какой цели вам необходимо ВНЖ. Это может быть связано с работой, учебой, бизнесом, семейными обстоятельствами или другими факторами. Каждый тип ВНЖ имеет свои требования и документы, поэтому определение цели поможет вам правильно подготовиться.

2. Подготовка Документов:

Подготовьте необходимые документы, которые подтвердят вашу цель пребывания. К ним могут относиться:

Паспорт и его копия: удостоверьтесь, что паспорт действителен не менее 3-6 месяцев после предполагаемой даты окончания ВНЖ.

Заявление о выдаче ВНЖ: заполните анкету с точностью и вниманием к деталям.

Фотографии: обычно это фотографии 3.5x4.5 см, на которых вы выглядите четко и без головных уборов.

Документы, подтверждающие цель пребывания: это может быть приглашение на работу от работодателя, приемное письмо от учебного заведения и другие документы, зависящие от цели ВНЖ.

Доказательства финансовой стабильности: документы, подтверждающие, что у вас есть достаточно средств для проживания в Польше.



Подготовить документы вы можете самостоятельно или воспользовавшись помощью от соответствующих компаний. Такой услугой занимается, например, reloaction.io - платформа для помощи в релокации digital-номадов, IT-специалистов, владельцев бизнеса и их семей. Есть и другие компании, которые занимаются релокацией.

3. Подача Заявления:

Подайте заявление на ВНЖ в полицейский участок или миграционное управление. Многие рекомендуют использовать онлайн-платформы для удобства. При подаче заявления убедитесь, что все данные верны и точны.

4. Рассмотрение Заявления:

После подачи заявления ожидайте рассмотрения. Сроки могут варьироваться, но обычно они составляют несколько месяцев. В это время может потребоваться предоставление дополнительных документов или информации. Вам может быть назначена дата собеседования, на котором будут заданы вопросы о цели и планах пребывания в Польше.

5. Оплата Сборов:

По положительному решению о выдаче ВНЖ вам потребуется оплатить сборы. Сумма зависит от типа ВНЖ и цели пребывания. Оплату следует осуществить в установленные сроки, чтобы избежать задержек в получении ВНЖ.

7. Получение ВНЖ:

После положительного решения и оплаты сборов вам будет выдано временное разрешение на проживание. Эта карта удостоверяет ваш статус в стране и позволяет вам законно пребывать и работать в Польше в течение установленного срока. Следите за датой и местом получения ВНЖ в уведомлении.

По достижении определенного времени проживания в Польше (обычно после 5 лет) вы можете подать на постоянное разрешение на проживание. Это требует соблюдения определенных условий, включая факт проживания на территории Польши и соблюдение законов. Соблюдайте все законы и правила, связанные с вашим статусом в стране. Работайте, учитесь, выполняйте свои обязанности и соблюдайте сроки. Соблюдение правил поможет вам избежать неприятных последствий и поддерживать свой статус в Польше. Удачи в получении ВНЖ!