Из Польши выгоняют россиян с записью отказа в получении шенгенской визы и ВНЖ

«На данный момент Польша начала выдавать отказы в ВНЖ росиянам по причине угрозы безопасности государства. Логику выдачи таких отказов мы пока не поняли. Но из тех людей, которых знаем лично, уже встретили 40 человек с подобными отказами. В большинстве случаев это обычные люди, которые долгое время жили и работали в Польше», - написал Алекс.

Отказывают независимо от целей подачи. Уже есть кейсы отказников по работе, учебе и воссоединению с семьей и бизнесу. Также не имеет значения сколько человек прожил в стране и какой ВНЖ по счету.

«Самое печальное, что отказ по причине угрозы безопасности записывается в шенгенскую систему данных и у россия потом могут быть проблемы с получением шенгенских виз, въездом в шенген и с получением ВНЖ в других странах Евросоюза», - говорит Алекс.

Неравнодушные россияне организовали Телеграм группу помощи для людей с отказами и готовят письма, адресованные польским чиновникам и европейскиим организациям по правам человека, с надеждой что им разрешает остаться жить в Европе.





Напомним, 9 мая 2022 в Польше граждане «Судя по всему, россиян в некоторых странах хотят просто отменить, как нацию. И снова, друзья, прошу вашего репоста! Нужно, чтобы максимальное количество людей знало о ситуации и об этом написали СМИ! Иначе обладателям красного российского паспорта просто некуда скоро будет бежать», - пишет администрация группы.Напомним, 9 мая 2022 в Польше граждане облили красной краской посла России Сергея Андреева

После официальных новостей о запрете на продление ВНЖ россиянам жившим в Эстонии, подписчики Телеграм канала об эмиграции «Эмигрицепс» массово сообщают о похожей ситуации в Польше.