Больница Руднева в Днепре в центре скандала: после «простой» операции скончались 2 пациента. РАССЛЕДОВАНИЕ

В больнице имени Руднева в Днепре 11 пациентов попали в реанимацию после операций. К тяжелой побочной реакции, по данным Минздрава, предположительно привели медицинские препараты для внутривенного наркоза. Двух пострадавших врачам спасти не удалось: 11-летний мальчик Илья Шишаков и 32-летний военный Руслан Корихов скончались.

Сайт ТСН узнал, что происходило в больнице, когда произошла чрезвычайная ситуация, в чем родственники подозревают медиков и что известно о расследовании дела.

Ребенку должны были сделать простую операцию

Роман Шишаков рассказал, что его сын Илья оказаллся в больнице 10 августа. Там ребенку должны были сделать операцию, которую давно планировали.

“Диагноз врачебный называется фимоз. Это стандартная почти косметическая операция для мальчиков, связанная с половыми органами. Мы планировали ее достаточно давно. Но решили сделать сейчас. Два дня занимает операция – день вмешательства, следующий под наблюдением и домой”, – рассказал он ТСН.

Мужчина отметил, что семья обратилась в больницу имени Руднева не в первый раз. Он говорит, понимали, куда идут и к каким врачам.

Илья Шишаков/Фото дал отец мальчика

Плохо стало одновременно многим пациентам

Мальчика прооперировали утром 10 августа. По словам отца, состояние у ребенка было слабое, как после наркоза, но ничего не беспокоило.

“Но потом состояние ухудшалось. Началась тошнота, рвота, поднималась температура. И это был не единственный случай – рядом в этой же палате и в соседней были дети, которых прооперировали в тот же день и симптомы были у всех одинаковые”, – рассказал ТСН Роман Шишаков.

Врачи уверяли, что все хорошо

Отец говорит, что около трех часов дня родственники пациентов начали задавать вопросы о происходящем врачам. Ведь понимали, что такое состояние после наркоза – не норма. Однако врачи уверяли в обратном.

“Моя жена имела опыт со старшим сыном операций под общим наркозом и понимает, что два-три часа и дети уже бегают по коридору. Здесь все лежат, всех тошнит, все туалеты заняты”, – рассказал ТСН Роман Шишаков.

По словам отца, состояние Ильи ухудшилось около четырех часов дня. Из организма мальчика не выходила жидкость, он стал жаловаться на боли в пояснице и ногах. Тело ребенка пожелтело, а губы посинели. Вечером мальчик стал покрываться пятнами, похожими на кровоизлияния, его положили в палату интенсивной терапии.

Ребенка перевели в областную больницу

Утром 11 августа родителям Ильи сообщили, что его переводят в областную детскую больницу. По словам Романа Шишакова, в Руднева врачи уверяли, что "все под контролем". Ребенок был желтый, в пятнах, хилый, истощенный, но в сознании. В реанимацию мальчик попал в тяжелом состоянии, у него начали отказывать внутренние органы.

“Почки уже не работают, поражения печени, легких и многих внутренних органов. На мой вопрос, какие наши шансы выкарабкаться, врач говорит, что обычно положительный выход пациентов из этого состояния где-то 20-40%, но при условии, если вы к нам попадаете в первый день, вы к нам приехали во второй”, – рассказал ТСН Роман Шишаков.

Илья Шишаков/Фото дал отец мальчика

У мальчика отказали органы и остановилось сердце

Мужчина говорит, что Илья был первым пациентом, которого привезли из больницы имени Руднева. Около четырех часов дня 11 августа мальчику начали делать гемодиализ. Вскоре в больницу на скорой стали привозить других пострадавших детей.

“В 10 вечера у него падает сатурация, его вводят в медикаментозный сон. Ставят на искусственную вентиляцию легких, откачивают около литра из легких кровавой жидкости... и в 1:50 12 августа у него остановка сердца, 20-30 минут реанимации, врачей пять вокруг него было. И, к сожалению, реанимировать не удалось”, – рассказал ТСН Роман Шишаков.

Всех пострадавших оперировали в течение трех дней

Мужчина говорит, что всех пострадавших детей и взрослых в больнице имени Руднева оперировали в течение трех дней – 8, 9 и 10 августа. По его словам, врачи продолжали оперировать, несмотря на то, что несколько пациентов уже якобы были в тяжелом состоянии.

Роман Шишаков считает, что врачи уменьшили шансы на жизнь его сына из-за того, что долго держали в Руднева, несмотря на то, что понимали – может понадобиться оборудование, которого в заведении нет.

“Желтуха – первый признак отказа внутренних органов, печени и почек. То есть вы видите такую ситуацию, и она может привести к тому, что нужно делать тот же диализ, подключать к аппарату. В больнице Руднева нет диализа. Вы понимаете, что у вас тяжелое состояние, как могут разворачиваться все эти события, и вы держите 12 часов ребенка, снижая его шансы”, – говорит ТСН Роман Шишаков.

Илья Шишаков/Фото дал отец мальчика

В больнице продолжают оперировать детей

После инцидента в больнице имени Руднева приостановили все операции и начали расследование. Однако уже 4 сентября запрет госпитализаций, хирургической и травматологической помощи пациентам был отменен. Отец мальчика говорит, что это стало основной причиной, почему он поделился своей историей.

“Для меня это непонятно. Никаких выводов никто не слышал. Врачи как могут быть виноваты, так могут быть и невиновны. Но мы же говорим не о воровстве, не о порче имущества, а о жизни детей. И они не отстранены и продолжают выполнять свои обязанности", – рассказал ТСН Роман Шишаков.

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Во время операций применяли несколько медпрепаратов.

Мужчина говорит, что у всех пострадавших пациентов был общий набор препаратов, который применялся во время операций. Причиной смерти его сына, как написали в свидетельстве, оказалось осложнение после хирургических и терапевтических вмешательств, лекарственное средство или медикамент. Роман Шишаков считает, что трагедию в больнице имени Руднева сейчас пытаются умалчивать.

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Пострадавшие могут остаться с инвалидностью

В больнице имени Руднева пострадали 11 пациентов, из них двое скончались. Состояние других стабилизировали и их жизнью ничего не угрожает, однако полное восстановление может быть очень долгим.

“Я общался с родственниками одной из пострадавших. Они приехали специально из другого города в клинику Руднева делать операцию. Она уже дома. Она сказала, что их выписали, но чем все это закончится непонятно. Что очень серьезно поражены внутренние органы, то есть очень долгое будет восстановление. И произойдет ли полное восстановление, даже врачи сказать не могут. То есть, мы говорим о том, что человек может остаться с инвалидностью на всю жизнь”, – рассказал ТСН Роман Шишаков.

Что говорят в больнице

Сайт ТСН обратился в больницу имени Руднева, чтобы получить комментарий, как проходило лечение 11-летнего Ильи.

Главный врач Игорь Македонский по телефону ответил, что пока нет информации, продолжается расследование. По его словам, все документы находятся в прокуратуре, потому он не может комментировать это. "Пока рано", — сказал он.

В полиции возбуждено два уголовных дела

В Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области сообщили ТСН.ua, что по факту смерти пациентов в больнице имени Руднева открыто два производства.

Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 3 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначена 31 судебная экспертиза. В их числе токсикологические экспертизы, экспертизы сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, а также судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители ожидают результаты лабораторного контроля качества изъятых в Руднева лекарственных средств.

Также провели обыски у производителей и поставщиков лекарственных средств, изъяли лекарства и документацию. Правоохранители допросили потерпевших и свидетелей, в том числе медицинских работников больницы.

Препараты запретили по всей стране

Препараты, которые предположительно привели к побочным действиям в больнице имени Руднева, временно запретила Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по всей стране. На сайте Министерства здравоохранения говорится о запрете реализации и применения нескольких партий медицинских препаратов.

Речь о трех наименованиях медпрепаратов. Согласно приказам, всем, кто реализует, хранит и применяет эти лекарственные средства нужно срочно проверить наличие указанных серий и изъять их.

Что известно о втором умершем после операции

Второго прооперированного в больнице имени Руднева, которого не смогли спасти, зовут Руслан Корихов. Ему было 32 года.

Роман Шишаков рассказал ТСН.ua, что мужчина дольше боролся за жизнь, однако 16 августа скончался в областной больнице имени Мечникова, куда его перевели в реанимацию.

Он был военным, пошел по контракту в ряды Вооруженных сил Украины в 2013 году, пишет "9 Канал". Мужчина служил в 25-й десантной бригаде. В первый день полномасштабного вторжения мужчина пошел защищать страну. Однако подорванное в 2014 году здоровье дало о себе знать – возникла необходимость хирургического вмешательства. Его направили в больницу имени Руднева, где провели операцию на руке. У военного был оторван бицепс.