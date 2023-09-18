Все про выплаты военным. Кто получает доплату 30, 50, 100 тысяч гривен?

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Сентябрь » 18 » 20:46:54
В Украине государство гарантировало военным выплаты за участие в боях на передовой и во время военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас порядок выплат и категории, которые их получают изменились.
В Украине выплаты 100 тысяч гривен и 30 тысяч гривен до февраля 2023 года получали все военные на передовой или в тылу соответственно. В течение года правительство несколько раз вносило изменения в порядок и категории выплат. Последние изменения касаются военнослужащих ВСУ, работников СБУ, разведки, Нацгвардии, пограничников, работников Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта, спасателей, спецслужб НАБУ и полицейских.
Относительно выплаты 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч гривен, в Украине внесли изменения Постановлением № 168, которое в основном касается военнослужащих других вооруженных формирований кроме ВСУ. Постановлением КМУ № 836 установлены основания и особенности одноразовых доплат, а также выплаты военнослужащим, которые ранее не получали никаких выплат.
Военным гарантируют выплаты таких видов денежного вознаграждения во время военного положения:
1. 30 тысяч гривен выплаты на период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) устанавливают:
2. 50 тысяч гривен дополнительных выплат могут получать военнослужащие, служащие ГСЧС, начальствующий состав НАБУ, полицейские, которые имеют право на 30 тысяч гривен выплаты, выполняющие боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.
3. 100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боевых действиях или обеспечение осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мероприятий:
4. Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава также получают 100 тысяч гривен если:
5. 15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.
6. 2350 гривень — курсантам высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу;
7. 6000 гривен — военнослужащим срочной военной службы ежемесячно дополнительное вознаграждение на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения.
Новые правила предусмотрели выплаты тем военным, которых вывели вне штата. По последним изменениям в законодательство в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем стандартная выплата 21000 гривен.
Военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен до вывода в распоряжение и ежемесячное дополнительное вознаграждение 20100 гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении.
Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:
Подтверждается непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевого (специального) задания на основании следующих документов:
Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. Этот вид денежного вознаграждения получают руководители, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача.
«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи в составе, как правило, военного управления, штаба, — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — говорит юрист.
По изменениям, которые внесло правительство, выплата 50 тысяч гривен касается служащих ГСЧС, начальствующего состава НАБУ, полицейских, которые имеют право на выплату 30 тысяч. %0 тысяч получают если выполняют задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, которые осуществляют оперативное управление подразделениями и могут быть вне зоны боевых действий.
Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии:
Выплаты начисляют на основе справки о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях, которая подается, руководителями пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командирами воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ.
Кроме того, к справке прилагают документы, доказывающие участие в боевых действиях на передовой:
Дополнительное вознаграждение может не выплачиваться, если военный: